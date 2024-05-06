УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 277 8

Із воїном Едуардом Хатмулліним, який загинув у бою проти окупантів, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання із воїном 57 ОМБр та волонтером Едуардом Хатмулліним, який загинув наприкінці квітня у бою проти рашистів на Харківщині.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Едуард Хатмуллін був сержантом роти аеророзвідки 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Він загинув 30 квітня 2024 року на Куп’янському напрямку при спробі винести поранених побратимів.

Що відомо про Едуарда Хатмулліна

Народився Едуард Хатмуллін на Донеччині, у Костянтинівці. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації, неодноразово бував на Шумщині. З початку повномаштабного вторгнення його родина переїхала жити в м.Шумськ.

Від початку повномасштабного вторгення Едуард Хатмуллін взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав Україну.

Також читайте: У Києві попрощалися із фельдшером 244 батальйону Назарієм Лавровським, який загинув, рятуючи життя побратимів на Харківському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (201) волонтери (1332) 57 окрема мотопіхотна бригада (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
показати весь коментар
06.05.2024 17:38 Відповісти
Svitla.Vi4na Pam'yat'...🙏
показати весь коментар
06.05.2024 17:39 Відповісти
Вічна пам'ять...
Царство небесне...
💛💔🩵
показати весь коментар
06.05.2024 17:52 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Герою, безмежна вдячність земляку з Краматорська... Доземно вклоняюсь рідним Героя... Простіть нас ..
показати весь коментар
06.05.2024 17:56 Відповісти
"13.Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих."
Евангелие От Иоанна 15

Царство Небесное, Герой! 🙏🙏🙏🥀
показати весь коментар
06.05.2024 17:56 Відповісти
А за бійця полку «Азов» Дмитра Капранова ви так і не згадали. Позорніки
показати весь коментар
06.05.2024 21:23 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою, Царство Небесне його душі. Україна схиляє голову і тужить за своїм мужнім Сином 💔
показати весь коментар
07.05.2024 09:15 Відповісти
 
 