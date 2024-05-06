Із воїном Едуардом Хатмулліним, який загинув у бою проти окупантів, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбулося прощання із воїном 57 ОМБр та волонтером Едуардом Хатмулліним, який загинув наприкінці квітня у бою проти рашистів на Харківщині.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Едуард Хатмуллін був сержантом роти аеророзвідки 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Він загинув 30 квітня 2024 року на Куп’янському напрямку при спробі винести поранених побратимів.
Що відомо про Едуарда Хатмулліна
Народився Едуард Хатмуллін на Донеччині, у Костянтинівці. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації, неодноразово бував на Шумщині. З початку повномаштабного вторгнення його родина переїхала жити в м.Шумськ.
Від початку повномасштабного вторгення Едуард Хатмуллін взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав Україну.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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