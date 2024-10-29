10 294 0
Умер нардеп "Голоса" Олег Макаров
Умер народный депутат партии "Голос" Олег Макаров.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.
Олег Макаров был секретарем Комитета Совета по вопросам правовой политики, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".
Макаров был избран в Верховную Раду на выборах в 2019 году от партии "Голос". Ему было 59 лет.
