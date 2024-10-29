Вибухи пролунали в Одесі та області: РФ випустила ракети (оновлено)

Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск ракети в напрямку Одещини та закликали жителів Одеси пройти до укриття.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух на Одещині.

Згодом Повітряні сили заявили про повторний пуск ракети.

Мер Труханов повідомив про вибух у місті.

