УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6180 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 242 0

Вибухи пролунали в Одесі та області: РФ випустила ракети (оновлено)

Вибух пролунав на Одещині: РФ атакувала ракетою

Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск ракети в напрямку Одещини та закликали жителів Одеси пройти до укриття.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух на Одещині.

Згодом Повітряні сили заявили про повторний пуск ракети.

Мер Труханов повідомив про вибух у місті.

Читайте: Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, 7 поранених (оновлено)

Автор: 

вибух (4621) обстріл (30965) Одеська область (3489)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 