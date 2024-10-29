Вибухи пролунали в Одесі та області: РФ випустила ракети (оновлено)
Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про пуск ракети в напрямку Одещини та закликали жителів Одеси пройти до укриття.
Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух на Одещині.
Згодом Повітряні сили заявили про повторний пуск ракети.
Мер Труханов повідомив про вибух у місті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль