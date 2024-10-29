Взрывы раздались в Одессе и области: РФ выпустила ракеты (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в направлении Одесской области и призвали жителей Одессы пройти в укрытие.
Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве на Одесщине.
Впоследствии Воздушные силы заявили о повторном пуске ракеты.
Мэр Труханов сообщил о взрыве в городе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль