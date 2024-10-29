Взрывы раздались в Одессе и области: РФ выпустила ракеты (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в направлении Одесской области и призвали жителей Одессы пройти в укрытие.

Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве на Одесщине.

Впоследствии Воздушные силы заявили о повторном пуске ракеты.

Мэр Труханов сообщил о взрыве в городе.

