РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3685 посетителей онлайн
Новости Война
2 243 0

Взрывы раздались в Одессе и области: РФ выпустила ракеты (обновлено)

Вибух пролунав на Одещині: РФ атакувала ракетою

Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в направлении Одесской области и призвали жителей Одессы пройти в укрытие.

Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве на Одесщине.

Впоследствии Воздушные силы заявили о повторном пуске ракеты.

Мэр Труханов сообщил о взрыве в городе.

Читайте: Рашисты ударили по Херсону: погиб мужчина, 7 раненых (обновлено)

Автор: 

взрыв (6907) обстрел (29640) Одесская область (3826)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 