Кабмін призначив Бецу заступницею глави МЗС

Кабмін на сьогоднішньому засіданні призначив Мар’яну Бецу заступницею міністра закордонних справ України.

Про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Читайте: "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца

Зазначимо, що на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року. З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС. Згодом Бецу було призначено послом України в Естонії.