Новини
Кабмін призначив Бецу заступницею глави МЗС

Мар'яна Беца

Кабмін на сьогоднішньому засіданні призначив Мар’яну Бецу заступницею міністра закордонних справ України.

Про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Читайте: "Злам Мінських домовленостей" - це послідовне невиконання Росією своїх зобов'язань, - Беца

Зазначимо, що на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року. З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС. Згодом Бецу було призначено послом України в Естонії.

+5
Вирішив глянути в інеті про Мар'яну Бец, а цей жартівливий інет мені одну тільки Мар'яну Безуглу тицяє. Знущається, скотиняка!
показати весь коментар
29.10.2024 13:45 Відповісти
+4
Та невже!!! Вона, походу, фахівчиня (яке дебільне слово)..

Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
показати весь коментар
29.10.2024 13:41 Відповісти
+4
Ага, я сама прифуїла. Неочікувано..подивемось
показати весь коментар
29.10.2024 13:42 Відповісти
корабельная???
показати весь коментар
29.10.2024 13:37 Відповісти
Та ні, начебто дамочка зі стажем та досвідом. Подивимось.
"на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року"
показати весь коментар
29.10.2024 13:40 Відповісти
Ага, я сама прифуїла. Неочікувано..подивемось
показати весь коментар
29.10.2024 13:42 Відповісти
Взагалі-то "порохоботка", як не дивно...
показати весь коментар
29.10.2024 15:01 Відповісти
За видатні заслуги... .
показати весь коментар
29.10.2024 13:38 Відповісти
Та невже!!! Вона, походу, фахівчиня (яке дебільне слово)..

Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
показати весь коментар
29.10.2024 13:41 Відповісти
Вирішив глянути в інеті про Мар'яну Бец, а цей жартівливий інет мені одну тільки Мар'яну Безуглу тицяє. Знущається, скотиняка!
показати весь коментар
29.10.2024 13:45 Відповісти
Інет теж у змові!
показати весь коментар
29.10.2024 13:54 Відповісти
Блін, як не ''безмозга'' то беца. Все на рівні 95кагалу
показати весь коментар
29.10.2024 13:55 Відповісти
Та ніби не з 95-х, а з папєрєдніків внєзапно:

З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС.
показати весь коментар
29.10.2024 15:03 Відповісти
Гарно,що не Безуглу! Це вже надихає...Начебто має стаж та досвід....
показати весь коментар
29.10.2024 14:38 Відповісти
Глянув в вікіпедії послужний список нехілий і Трускацький університет не закінчувала .
показати весь коментар
29.10.2024 16:31 Відповісти
 
 