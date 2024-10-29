Кабмін призначив Бецу заступницею глави МЗС
Кабмін на сьогоднішньому засіданні призначив Мар’яну Бецу заступницею міністра закордонних справ України.
Про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року. З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС. Згодом Бецу було призначено послом України в Естонії.
"на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року"
Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС.