Кабмин назначил Бецу замглавы МИД
Кабмин на сегодняшнем заседании назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначена Беца Марьяна Александровна заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что на дипломатической службе она находится с 2001 года. С июля 2015 года Беца занимала должность начальника Управления информации, пресс-секретаря МИД. Впоследствии Беца была назначена послом Украины в Эстонии.
"на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року"
Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС.