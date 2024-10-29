РУС
Новости
Кабмин назначил Бецу замглавы МИД

Мар'яна Беца

Кабмин на сегодняшнем заседании назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначена Беца Марьяна Александровна заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: "Слом Минских договоренностей" - это последовательное невыполнение Россией своих обязательств, - Беца

Отметим, что на дипломатической службе она находится с 2001 года. С июля 2015 года Беца занимала должность начальника Управления информации, пресс-секретаря МИД. Впоследствии Беца была назначена послом Украины в Эстонии.

Топ комментарии
+5
Вирішив глянути в інеті про Мар'яну Бец, а цей жартівливий інет мені одну тільки Мар'яну Безуглу тицяє. Знущається, скотиняка!
29.10.2024 13:45 Ответить
29.10.2024 13:45 Ответить
+4
Та невже!!! Вона, походу, фахівчиня (яке дебільне слово)..

Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
29.10.2024 13:41 Ответить
29.10.2024 13:41 Ответить
+4
Ага, я сама прифуїла. Неочікувано..подивемось
29.10.2024 13:42 Ответить
29.10.2024 13:42 Ответить
Комментировать
корабельная???
29.10.2024 13:37 Ответить
29.10.2024 13:37 Ответить
Та ні, начебто дамочка зі стажем та досвідом. Подивимось.
"на дипломатичній службі вона перебуває з 2001 року"
29.10.2024 13:40 Ответить
29.10.2024 13:40 Ответить
Ага, я сама прифуїла. Неочікувано..подивемось
29.10.2024 13:42 Ответить
29.10.2024 13:42 Ответить
Взагалі-то "порохоботка", як не дивно...
29.10.2024 15:01 Ответить
29.10.2024 15:01 Ответить
За видатні заслуги... .
29.10.2024 13:38 Ответить
29.10.2024 13:38 Ответить
Та невже!!! Вона, походу, фахівчиня (яке дебільне слово)..

Вона реально має фахову освіту й стаж роботи!
29.10.2024 13:41 Ответить
29.10.2024 13:41 Ответить
Вирішив глянути в інеті про Мар'яну Бец, а цей жартівливий інет мені одну тільки Мар'яну Безуглу тицяє. Знущається, скотиняка!
29.10.2024 13:45 Ответить
29.10.2024 13:45 Ответить
Інет теж у змові!
29.10.2024 13:54 Ответить
29.10.2024 13:54 Ответить
Блін, як не ''безмозга'' то беца. Все на рівні 95кагалу
29.10.2024 13:55 Ответить
29.10.2024 13:55 Ответить
Та ніби не з 95-х, а з папєрєдніків внєзапно:

З липня 2015 року Беца обіймала посаду начальниці Управління інформації, речниці МЗС.
29.10.2024 15:03 Ответить
29.10.2024 15:03 Ответить
Гарно,що не Безуглу! Це вже надихає...Начебто має стаж та досвід....
29.10.2024 14:38 Ответить
29.10.2024 14:38 Ответить
Глянув в вікіпедії послужний список нехілий і Трускацький університет не закінчувала .
29.10.2024 16:31 Ответить
29.10.2024 16:31 Ответить
 
 