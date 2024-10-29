Кабмин назначил Бецу замглавы МИД

Кабмин на сегодняшнем заседании назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначена Беца Марьяна Александровна заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что на дипломатической службе она находится с 2001 года. С июля 2015 года Беца занимала должность начальника Управления информации, пресс-секретаря МИД. Впоследствии Беца была назначена послом Украины в Эстонии.