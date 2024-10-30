УКР
Комік Стенюк назвав війну "нонсенсом" і пожартував про "вбивства мусульман": поліція почала розслідування

Поліція Києва розслідує дії стендап-коміка Антона Стенюка через жарт про мусульман

Поліція Києва проводить досудове розслідування щодо дій стендап-коміка Антона Стенюка, який пожартував про "вбивства мусульман". Жарт викликав обурення в суспільства.

Про це повідомила Національна поліція в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, нині триває досудове розслідування за ст. 161 ч. 1 КК - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Підозри за провадженням наразі немає.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві представники поліції кілька разів скористалися послугами секс-працівниць, щоб викрити бордель

Що передувало?

Стендап-комік Стенюк під час свого сольного концерту, записаного в березні та опублікованого на каналі "Підпільного стендапу" у травні 2024 року, "пожартував" про російсько-українську війну:

Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї", - сказав Стенюк.

Виступ Стенюка обурив суспільство 

Такі слова, зокрема, викликали засудження з боку мусульманської спільноти.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму дописі назвав жарт "відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою".

Читайте також: У бою за Україну загинув імам однієї з харківських мечетей Артур Якубов. ФОТО

Пізніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що просить Національну поліцію перевірити жарт на предмет розпалювання релігійної ворожнечі та образи почуттів вірян.

26 вересня стендапер публічно перепросив за "жарт". Стенюк назвав свій виступ недоречним і неприпустимим, і заявив, що глибоко шкодує, що образив мусульманську спільноту.

Він повідомив, що видалив відео із жартом із соціальних мереж, а також ця частина відео буде видалена з виступу, опублікованого в YouTube.

Нині фрагмент зі словами Стенюка про мусульман уже вирізали з відеозапису концерту на ютуб-каналі "Підпільного стендапу".

Також читайте: Джемілєв закликав мусульманські країни посилити підтримку України

Автор: 

Нацполіція (15510) релігія (387) жарт (20) мусульмани (91)
+30
Ще один забраньований від мобілізаціі скот-дружбан препіздента?
показати весь коментар
30.10.2024 13:55
+13
Ті стендапери суцільні дебільчуки
Хто їх випускає до людей
показати весь коментар
30.10.2024 14:02
+11
А ще хтось,памятаю,щаявив що татаров чеченців убивав
показати весь коментар
30.10.2024 14:00
Ще один забраньований від мобілізаціі скот-дружбан препіздента?
показати весь коментар
30.10.2024 13:55
гарний кандидат в президенти України!

чи не так, мудрий український наріте ?

.
показати весь коментар
30.10.2024 14:24
а ти не український народ?
судячи з коментаря, ти кацап, що незадоволений вибором народу, тобі Януковича чи Кучму, тоді все було у йолочку.
А виходить Україна таки бореться і вистоє)
показати весь коментар
30.10.2024 14:35
ви якусь маячню ригнули.
саме зеленське наводнило владні кабінети людьми, які плідно та віддано співпрацювали з партією регіонів, тобто з януковичем та, як не дивно, кучмою.
тож так, я наприклад, незадоволений вибором народу.
частина з тих 73, які прийшли й проголосували за зеленського, це електорат партії регіонів, шарія та іншого антиукраїнського лайна; частина реально його прихильники (дурнуваті, недалекі люди); частина "протипорошенка"; а частина відвертих довбойобів.
от ви наприклад до якої групи належите?
показати весь коментар
30.10.2024 15:54
Класний перелік довбограїв- регіоналів.
показати весь коментар
30.10.2024 20:05
Мышкевич, ти чиїх будеш? Хто ти такий, щоб засуджувати воєвиявлення українського народу?
показати весь коментар
30.10.2024 19:02
Та всі розумні люди, засужїджують " вибір українського народу".
Нарід хтів " па пріколу"- отримав " пріколи". Багатьох, на жаль вже, через цей вибір, немає з нами, але чорна справа, зроблена тим папрікольним вибором і досі живе.
показати весь коментар
30.10.2024 20:09
Що взять з людини, яка голову і рот використовує лише для того, щоб туди їсти? Ну часом - щоб грошей заробить... У нас уже один такий є - сидить на "Банковій" і зображає з себе "батька нації"...
показати весь коментар
30.10.2024 14:32
"Оскорблєніє чувств вєрующих" якесь, рашку копіюють чи вислужуються?
показати весь коментар
30.10.2024 13:59
Долбоконик, їди служити, там тобі пояснюють значення слова "вбити".
показати весь коментар
30.10.2024 13:59
Виправлюсь:
ДОЛБОКОМІК.
показати весь коментар
30.10.2024 14:01
А ще хтось,памятаю,щаявив що татаров чеченців убивав
показати весь коментар
30.10.2024 14:00
... татарову можна,він свій
показати весь коментар
30.10.2024 14:47
Ті стендапери суцільні дебільчуки
Хто їх випускає до людей
показати весь коментар
30.10.2024 14:02
То тупі на них ходять.
показати весь коментар
30.10.2024 14:15
ті, що й на квартал ходять...
показати весь коментар
30.10.2024 14:28
Подумав що за раптова коректність напала на українців, а виявилося комік ************ кацап. На палю суку.
показати весь коментар
30.10.2024 14:07
Мразота! Взагалі, які такі ,, коміки" можуть бути під час війни! Якщо їм і комусь ще весело, то одразу - на передову! Хай там посміються!
показати весь коментар
30.10.2024 14:16
Ненавиджу всіх коміків, стендаперів і тому подібну блюзнірську шваль з самого дитинства.
показати весь коментар
30.10.2024 14:24
таке стається, коли на троні сцаря сидить таке ж саме чьУдо, правда недоторкане і тому може відриватися на повну, по-дорослому, на біду Україні, хоча саме - дитина-дитиною..
показати весь коментар
30.10.2024 14:39
От все правильно написали, окрім останніх слів. Не дитина воно, а ворог України. Свідомий, чи не свідомий, але ворог.
показати весь коментар
30.10.2024 16:16
Якийсь комік сказав дурню. Це погано, але не катастрофа. Катастрофа це те, що якийсь інший комік став президентов та скасував свободу слова.
показати весь коментар
30.10.2024 14:59
Виграв місце серед радників або Зелі, або когось з регіоналів ОПи.
показати весь коментар
30.10.2024 15:08
ці коміки вже дістали!
показати весь коментар
30.10.2024 15:13
Купание в проруби не делает рашиков верующими православными.
показати весь коментар
30.10.2024 15:21
Ну і що тут скажеш? Кончене створіння, як і весь їхній квартал.
показати весь коментар
30.10.2024 15:33
дебілятко
показати весь коментар
30.10.2024 16:34
 
 