Комік Стенюк назвав війну "нонсенсом" і пожартував про "вбивства мусульман": поліція почала розслідування

Поліція Києва проводить досудове розслідування щодо дій стендап-коміка Антона Стенюка, який пожартував про "вбивства мусульман". Жарт викликав обурення в суспільства.

Про це повідомила Національна поліція в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині триває досудове розслідування за ст. 161 ч. 1 КК - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Підозри за провадженням наразі немає.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Що передувало?

Стендап-комік Стенюк під час свого сольного концерту, записаного в березні та опублікованого на каналі "Підпільного стендапу" у травні 2024 року, "пожартував" про російсько-українську війну:

Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї", - сказав Стенюк.

Виступ Стенюка обурив суспільство

Такі слова, зокрема, викликали засудження з боку мусульманської спільноти.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму дописі назвав жарт "відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою".

Пізніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що просить Національну поліцію перевірити жарт на предмет розпалювання релігійної ворожнечі та образи почуттів вірян.

26 вересня стендапер публічно перепросив за "жарт". Стенюк назвав свій виступ недоречним і неприпустимим, і заявив, що глибоко шкодує, що образив мусульманську спільноту.

Він повідомив, що видалив відео із жартом із соціальних мереж, а також ця частина відео буде видалена з виступу, опублікованого в YouTube.

Нині фрагмент зі словами Стенюка про мусульман уже вирізали з відеозапису концерту на ютуб-каналі "Підпільного стендапу".

