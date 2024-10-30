РУС
6 544 29

Комик Стенюк назвал войну "нонсенсом" и пошутил об "убийствах мусульман": полиция начала расследование

Поліція Києва розслідує дії стендап-коміка Антона Стенюка через жарт про мусульман

Полиция Киева проводит досудебное расследование относительно действий стендап-комика Антона Стенюка, который пошутил об "убийствах мусульман". Шутка вызвала возмущение у общества.

Об этом сообщила Национальная полиция в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 161 ч. 1 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Подозрения по производству пока нет.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Что предшествовало?

Стендап-комик Стенюк во время своего сольного концерта, записанного в марте и опубликованного на канале "Подпольного стендапа" в мае 2024 года, "пошутил" о российско-украинской войне:

Эта война - это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", - сказал Стенюк.

Выступление Стенюка возмутило общество

Такие слова, в частности, вызвали осуждение со стороны мусульманского сообщества.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своей заметке назвал шутку "открытым выпадом против людей по религиозному признаку".

Позже Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что просит Национальную полицию проверить шутку на предмет разжигания религиозной вражды и оскорбления чувств верующих.

26 сентября стендапер публично извинился за "шутку". Стенюк назвал свое выступление неуместным и недопустимым, и заявил, что глубоко сожалеет, что оскорбил мусульманское сообщество.

Он сообщил, что удалил видео с шуткой из социальных сетей, а также эта часть видео будет удалена из выступления, опубликованного в YouTube.

Сейчас фрагмент со словами Стенюка о мусульманах уже вырезали из видеозаписи концерта на ютуб-канале "Подпольного стендапа".

Топ комментарии
+30
Ще один забраньований від мобілізаціі скот-дружбан препіздента?
30.10.2024 13:55 Ответить
+13
Ті стендапери суцільні дебільчуки
Хто їх випускає до людей
30.10.2024 14:02 Ответить
+11
А ще хтось,памятаю,щаявив що татаров чеченців убивав
30.10.2024 14:00 Ответить
Ще один забраньований від мобілізаціі скот-дружбан препіздента?
30.10.2024 13:55 Ответить
гарний кандидат в президенти України!

чи не так, мудрий український наріте ?

.
30.10.2024 14:24 Ответить
а ти не український народ?
судячи з коментаря, ти кацап, що незадоволений вибором народу, тобі Януковича чи Кучму, тоді все було у йолочку.
А виходить Україна таки бореться і вистоє)
30.10.2024 14:35 Ответить
ви якусь маячню ригнули.
саме зеленське наводнило владні кабінети людьми, які плідно та віддано співпрацювали з партією регіонів, тобто з януковичем та, як не дивно, кучмою.
тож так, я наприклад, незадоволений вибором народу.
частина з тих 73, які прийшли й проголосували за зеленського, це електорат партії регіонів, шарія та іншого антиукраїнського лайна; частина реально його прихильники (дурнуваті, недалекі люди); частина "протипорошенка"; а частина відвертих довбойобів.
от ви наприклад до якої групи належите?
30.10.2024 15:54 Ответить
Класний перелік довбограїв- регіоналів.
30.10.2024 20:05 Ответить
Мышкевич, ти чиїх будеш? Хто ти такий, щоб засуджувати воєвиявлення українського народу?
30.10.2024 19:02 Ответить
Та всі розумні люди, засужїджують " вибір українського народу".
Нарід хтів " па пріколу"- отримав " пріколи". Багатьох, на жаль вже, через цей вибір, немає з нами, але чорна справа, зроблена тим папрікольним вибором і досі живе.
30.10.2024 20:09 Ответить
Що взять з людини, яка голову і рот використовує лише для того, щоб туди їсти? Ну часом - щоб грошей заробить... У нас уже один такий є - сидить на "Банковій" і зображає з себе "батька нації"...
30.10.2024 14:32 Ответить
"Оскорблєніє чувств вєрующих" якесь, рашку копіюють чи вислужуються?
30.10.2024 13:59 Ответить
Долбоконик, їди служити, там тобі пояснюють значення слова "вбити".
30.10.2024 13:59 Ответить
Виправлюсь:
ДОЛБОКОМІК.
30.10.2024 14:01 Ответить
А ще хтось,памятаю,щаявив що татаров чеченців убивав
30.10.2024 14:00 Ответить
... татарову можна,він свій
30.10.2024 14:47 Ответить
Ті стендапери суцільні дебільчуки
Хто їх випускає до людей
30.10.2024 14:02 Ответить
То тупі на них ходять.
30.10.2024 14:15 Ответить
ті, що й на квартал ходять...
30.10.2024 14:28 Ответить
Подумав що за раптова коректність напала на українців, а виявилося комік ************ кацап. На палю суку.
30.10.2024 14:07 Ответить
Мразота! Взагалі, які такі ,, коміки" можуть бути під час війни! Якщо їм і комусь ще весело, то одразу - на передову! Хай там посміються!
30.10.2024 14:16 Ответить
Ненавиджу всіх коміків, стендаперів і тому подібну блюзнірську шваль з самого дитинства.
30.10.2024 14:24 Ответить
таке стається, коли на троні сцаря сидить таке ж саме чьУдо, правда недоторкане і тому може відриватися на повну, по-дорослому, на біду Україні, хоча саме - дитина-дитиною..
30.10.2024 14:39 Ответить
От все правильно написали, окрім останніх слів. Не дитина воно, а ворог України. Свідомий, чи не свідомий, але ворог.
30.10.2024 16:16 Ответить
Якийсь комік сказав дурню. Це погано, але не катастрофа. Катастрофа це те, що якийсь інший комік став президентов та скасував свободу слова.
30.10.2024 14:59 Ответить
Виграв місце серед радників або Зелі, або когось з регіоналів ОПи.
30.10.2024 15:08 Ответить
ці коміки вже дістали!
30.10.2024 15:13 Ответить
Купание в проруби не делает рашиков верующими православными.
30.10.2024 15:21 Ответить
Ну і що тут скажеш? Кончене створіння, як і весь їхній квартал.
30.10.2024 15:33 Ответить
дебілятко
30.10.2024 16:34 Ответить
 
 