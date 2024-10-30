Комик Стенюк назвал войну "нонсенсом" и пошутил об "убийствах мусульман": полиция начала расследование

Полиция Киева проводит досудебное расследование относительно действий стендап-комика Антона Стенюка, который пошутил об "убийствах мусульман". Шутка вызвала возмущение у общества.

Об этом сообщила Национальная полиция в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 161 ч. 1 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Подозрения по производству пока нет.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Что предшествовало?

Стендап-комик Стенюк во время своего сольного концерта, записанного в марте и опубликованного на канале "Подпольного стендапа" в мае 2024 года, "пошутил" о российско-украинской войне:

Эта война - это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", - сказал Стенюк.

Выступление Стенюка возмутило общество

Такие слова, в частности, вызвали осуждение со стороны мусульманского сообщества.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своей заметке назвал шутку "открытым выпадом против людей по религиозному признаку".

Позже Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что просит Национальную полицию проверить шутку на предмет разжигания религиозной вражды и оскорбления чувств верующих.

26 сентября стендапер публично извинился за "шутку". Стенюк назвал свое выступление неуместным и недопустимым, и заявил, что глубоко сожалеет, что оскорбил мусульманское сообщество.

Он сообщил, что удалил видео с шуткой из социальных сетей, а также эта часть видео будет удалена из выступления, опубликованного в YouTube.

Сейчас фрагмент со словами Стенюка о мусульманах уже вырезали из видеозаписи концерта на ютуб-канале "Подпольного стендапа".

