У Мінкультури та прокуратурі відреагували на встановлення київською владою МАФу на території Лук’янівського заповідника

Під час акції щодо запобігання забудови яку планує КМДА у вигляді торговельної споруди на території Лук'янівського заповідника, Алеї памʼяті захисників України активісти, військові, громадські діячі, воїни, патріоти та рідні загиблих передали письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв. Було передано до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах Ветеранів, Посольства США, Великої Британії, Німеччини та Київській міській державній адміністрації щодо недопущення паплюження та знищення місць пам'яті загиблих захисників України шляхом незаконного встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, Алеї пам’яті захисників України. Також, під час підготовки місця до незаконного встановлення торговельної споруди були зафіксовані знищення могил на кладовищі, що є неприпустимим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерство культури у відповідь на звернення громадськості зазначає, що Алея пам’яті захисників України розташована на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, яка перебуває в охоронній зоні. Комплекс пам'яток "Лук'янівського кладовища" (1878 рік – середина ХХ ст.) по вул. Дорогожицькій, 7 в м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928 є пам’яткою історії національного значення з охоронним № 260020-Н.

Також читайте: Меморіал Алеї пам’яті захисників у Києві розширять, висадивши багряні клени

У межах території заповідника забороняється будь-яке будівництво, встановлення споруд торговельного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. У разі проведення містобудівних перетворень чи будівельних робіт замовник повинен отримати дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України). За результатами перевірки Міністерство зазначає, що в електронній базі документообігу МКСМ не виявлено жодних погоджень, програм та проектів містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень на території Лук’янівського заповідника.

З огляду на дані обставини, Міністерство культури звернулося для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів у межах компетенції відповідних органів реагування. У межах проведених перевірок та заходів просить інформувати Міністерство додатково.

На дані незаконні дії Київської міської адміністрації миттєво відреагувала Шевченківська окружна прокуратура м. Києва, яка звернулася до суду з клопотанням, яке було задоволено Шевченківським районним судом м. Києва та накладено арешт на земельну ділянку Державного історико-меморіального Лук’янівського заповіднику із забороною проведення на ній будь-яких будівельних чи інших несанкціонованих у встановленому порядку робіт, оскільки на даній земельній ділянці вчиняються протиправні дії, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандал довкола Алеї захисників у Києві: муніціпальна охорона завадила висадці дерев. ФОТО