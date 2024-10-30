УКР
Новини
2 742 10

У Мінкультури та прокуратурі відреагували на встановлення київською владою МАФу на території Лук’янівського заповідника

МАФ у Лук’янівському заповіднику: Мінкульт та прокуратура відреагували

Під час акції щодо запобігання забудови яку планує КМДА у вигляді торговельної споруди на території Лук'янівського заповідника, Алеї памʼяті захисників України активісти, військові, громадські діячі, воїни, патріоти та рідні загиблих передали письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв. Було передано до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах Ветеранів, Посольства США, Великої Британії, Німеччини та Київській міській державній адміністрації щодо недопущення паплюження та знищення місць пам'яті загиблих захисників України шляхом незаконного встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, Алеї пам’яті захисників України. Також, під час підготовки місця до незаконного встановлення торговельної споруди були зафіксовані знищення могил на кладовищі, що є неприпустимим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерство культури у відповідь на звернення громадськості зазначає, що Алея пам’яті захисників України розташована на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, яка перебуває в охоронній зоні. Комплекс пам'яток "Лук'янівського кладовища" (1878 рік – середина ХХ ст.) по вул. Дорогожицькій, 7 в м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928 є пам’яткою історії національного значення з охоронним № 260020-Н.

Також читайте: Меморіал Алеї пам’яті захисників у Києві розширять, висадивши багряні клени

У межах території заповідника забороняється будь-яке будівництво, встановлення споруд торговельного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. У разі проведення містобудівних перетворень чи будівельних робіт замовник повинен отримати дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України). За результатами перевірки Міністерство зазначає, що в електронній базі документообігу МКСМ не виявлено жодних погоджень, програм та проектів містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень на території Лук’янівського заповідника.

З огляду на дані обставини, Міністерство культури звернулося для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів у межах компетенції відповідних органів реагування. У межах проведених перевірок та заходів просить інформувати Міністерство додатково.

На дані незаконні дії Київської міської адміністрації миттєво відреагувала Шевченківська окружна прокуратура м. Києва, яка звернулася до суду з клопотанням, яке було задоволено Шевченківським районним судом м. Києва та накладено арешт на земельну ділянку Державного історико-меморіального Лук’янівського заповіднику із забороною проведення на ній будь-яких будівельних чи інших несанкціонованих у встановленому порядку робіт, оскільки на даній земельній ділянці вчиняються протиправні дії, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандал довкола Алеї захисників у Києві: муніціпальна охорона завадила висадці дерев. ФОТО

Автор: 

Київ (20195) Міністерство культури (773) прокуратура (3752)
+4
Это не МАФ, это ритуальный магазин напротив морга. Стоит там всегда. Места на Лукьяновском кладбище дорогие. Раньше позволяли только подхоранивать урны на существующие могилы без установки памятников. А сейчас хотят перенести забор и наладить бизнес похоже. И сразу подтянулись "патриоты" и "активисты". На военное кладбище они идти боятся, сразу отгребут от настоящих военных. А пресовать пенсионеров с заповедника это просто.
показати весь коментар
30.10.2024 15:30 Відповісти
+2
кому ж не хочеться заробити зайву копієчку на кладовищі, це ж святе діло... віночки, цвіточки, свічечки...., це ж нормально..., не можна, кажете..., це вам не можна, а правильним людям все можна...
показати весь коментар
30.10.2024 15:23 Відповісти
+2
Нажаль так. Біля дальнього входу навпроти Лукянівського. Дуже багато свіжих могил
показати весь коментар
30.10.2024 15:39 Відповісти
Почему такая жесть в столице происходит? Я много раз говорил и повторяю - не может быть Киев столицей Украины! Этот город потерял моральный облик образца свободы и демократии!
показати весь коментар
30.10.2024 15:22 Відповісти
Ну і який твій варіант? Назви мені місто смт або село в якому нема корупції та ідіотів?
показати весь коментар
30.10.2024 16:39 Відповісти
були зафіксовані знищення могил на кладовищі.....

курви!
взагалі з глузду зьїхали ?
показати весь коментар
30.10.2024 19:02 Відповісти
навряд чи ви,пані звєзда,киянка....
показати весь коментар
30.10.2024 19:43 Відповісти
На військовому кладовищі, крім кгб-істів, хіба хто похований?
показати весь коментар
30.10.2024 15:35 Відповісти
