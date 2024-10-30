РУС
2 741 10

В Минкультуры и прокуратуре отреагировали на установление киевскими властями МАФа на территории Лукьяновского заповедника

МАФ у Лук’янівському заповіднику: Мінкульт та прокуратура відреагували

Во время акции по предотвращению застройки которую планирует КГГА в виде торгового сооружения на территории Лукьяновского заповедника, Аллеи памяти защитников Украины активисты, военные, общественные деятели, воины, патриоты и родные погибших передали письменные обращения, которые подписали более 1000 киевлян и семей погибших героев. Было передано в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов, Посольства США, Великобритании, Германии и Киевской городской государственной администрации по недопущению осквернения и уничтожения мест памяти погибших защитников Украины путем незаконного установления торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, Аллеи памяти защитников Украины. Также, во время подготовки места к незаконной установке торгового сооружения были зафиксированы уничтожения могил на кладбище, что является недопустимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство культуры в ответ на обращение общественности отмечает, что Аллея памяти защитников Украины расположена на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, которая находится в охранной зоне. Комплекс памятников "Лукьяновского кладбища" (1878 год - середина ХХ в.) по ул. Дорогожицкой, 7 в г. Киеве в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928 является памятником истории национального значения с охранным № 260020-Н.

В пределах территории заповедника запрещается любое строительство, установка сооружений торгового или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности. В случае проведения градостроительных преобразований или строительных работ заказчик должен получить разрешение центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия (Министерство культуры Украины). По результатам проверки Министерство отмечает, что в электронной базе документооборота МКСМ не обнаружено никаких согласований, программ и проектов градостроительных, архитектурных или ландшафтных преобразований на территории Лукьяновского заповедника.

Учитывая данные обстоятельства, Министерство культуры обратилось для проведения проверки и принятия необходимых мер в пределах компетенции соответствующих органов реагирования. В рамках проведенных проверок и мероприятий просит информировать Министерство дополнительно.

На данные незаконные действия Киевской городской администрации мгновенно отреагировала Шевченковская окружная прокуратура г. Киева, которая обратилась в суд с ходатайством, которое было удовлетворено Шевченковским районным судом г. Киева и наложен арест на земельный участок Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника с запретом проведения на нем любых строительных или иных несанкционированных в установленном порядке работ. Киева и наложен арест на земельный участок Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника с запретом проведения на нем любых строительных или иных несанкционированных в установленном порядке работ, поскольку на данном земельном участке совершаются противоправные действия, которые являются предметом исследования в уголовном производстве.

Автор: 

Киев (26142) Министерство культуры и информационной политики (789) прокуратура (5074)
Топ комментарии
+4
Это не МАФ, это ритуальный магазин напротив морга. Стоит там всегда. Места на Лукьяновском кладбище дорогие. Раньше позволяли только подхоранивать урны на существующие могилы без установки памятников. А сейчас хотят перенести забор и наладить бизнес похоже. И сразу подтянулись "патриоты" и "активисты". На военное кладбище они идти боятся, сразу отгребут от настоящих военных. А пресовать пенсионеров с заповедника это просто.
30.10.2024 15:30 Ответить
+2
кому ж не хочеться заробити зайву копієчку на кладовищі, це ж святе діло... віночки, цвіточки, свічечки...., це ж нормально..., не можна, кажете..., це вам не можна, а правильним людям все можна...
30.10.2024 15:23 Ответить
+2
Нажаль так. Біля дальнього входу навпроти Лукянівського. Дуже багато свіжих могил
30.10.2024 15:39 Ответить
Почему такая жесть в столице происходит? Я много раз говорил и повторяю - не может быть Киев столицей Украины! Этот город потерял моральный облик образца свободы и демократии!
30.10.2024 15:22 Ответить
Ну і який твій варіант? Назви мені місто смт або село в якому нема корупції та ідіотів?
30.10.2024 16:39 Ответить
були зафіксовані знищення могил на кладовищі.....

курви!
взагалі з глузду зьїхали ?
30.10.2024 19:02 Ответить
навряд чи ви,пані звєзда,киянка....
30.10.2024 19:43 Ответить
На військовому кладовищі, крім кгб-істів, хіба хто похований?
30.10.2024 15:35 Ответить
