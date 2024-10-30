В Минкультуры и прокуратуре отреагировали на установление киевскими властями МАФа на территории Лукьяновского заповедника

Во время акции по предотвращению застройки которую планирует КГГА в виде торгового сооружения на территории Лукьяновского заповедника, Аллеи памяти защитников Украины активисты, военные, общественные деятели, воины, патриоты и родные погибших передали письменные обращения, которые подписали более 1000 киевлян и семей погибших героев. Было передано в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов, Посольства США, Великобритании, Германии и Киевской городской государственной администрации по недопущению осквернения и уничтожения мест памяти погибших защитников Украины путем незаконного установления торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, Аллеи памяти защитников Украины. Также, во время подготовки места к незаконной установке торгового сооружения были зафиксированы уничтожения могил на кладбище, что является недопустимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство культуры в ответ на обращение общественности отмечает, что Аллея памяти защитников Украины расположена на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, которая находится в охранной зоне. Комплекс памятников "Лукьяновского кладбища" (1878 год - середина ХХ в.) по ул. Дорогожицкой, 7 в г. Киеве в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928 является памятником истории национального значения с охранным № 260020-Н.

Читайте также: Мемориал Аллеи памяти защитников в Киеве расширят, высадив красные клены.

В пределах территории заповедника запрещается любое строительство, установка сооружений торгового или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности. В случае проведения градостроительных преобразований или строительных работ заказчик должен получить разрешение центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия (Министерство культуры Украины). По результатам проверки Министерство отмечает, что в электронной базе документооборота МКСМ не обнаружено никаких согласований, программ и проектов градостроительных, архитектурных или ландшафтных преобразований на территории Лукьяновского заповедника.

Учитывая данные обстоятельства, Министерство культуры обратилось для проведения проверки и принятия необходимых мер в пределах компетенции соответствующих органов реагирования. В рамках проведенных проверок и мероприятий просит информировать Министерство дополнительно.

На данные незаконные действия Киевской городской администрации мгновенно отреагировала Шевченковская окружная прокуратура г. Киева, которая обратилась в суд с ходатайством, которое было удовлетворено Шевченковским районным судом г. Киева и наложен арест на земельный участок Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника с запретом проведения на нем любых строительных или иных несанкционированных в установленном порядке работ. Киева и наложен арест на земельный участок Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника с запретом проведения на нем любых строительных или иных несанкционированных в установленном порядке работ, поскольку на данном земельном участке совершаются противоправные действия, которые являются предметом исследования в уголовном производстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал вокруг Аллеи защитников в Киеве: муниципальная охрана помешала высадке деревьев. ФОТО