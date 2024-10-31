Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 694 950 осіб (+1310 за добу), 9156 танків, 20 013 артсистем, 18 450 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 694950 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 694950 (+1310) осіб,
танків ‒ 9156 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17) од,
артилерійських систем – 20013 (+58) од,
РСЗВ – 1243 (+1) од,
засоби ППО ‒ 994 (+8) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
спеціальна техніка ‒ 3570 (+3)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от на питання навіщо комусь кожен раз в новині про те як добре попрацювали наші воїни - розводити зраду - давно є відповідь - ти москальська
Реєстрація: 14.10.2024
Ні за зовнішню політику, ні внутрішню Генштаб не відповідає.
Розумію, зручно перекласти дипломатичні провали на іноземців, що не дають Зе&***** розікрасти омріяні 300 млрд, а внутрішні- на Генштаб ЗСУ, бо саме його офіцери відповідають за формування держбюджету, посадові призначення та тотальну корупцію як їх наслідок.
Просто перекласти з пусто-порожньої голови на здорову, та й знімати гундосікі про глобальне лідорство. Так?
А стосовно 2÷3 залишених населених пунктів щодня- то може якраз Генштаб і не дає остаточно знищити залишки бойових частин? Може завдяки цьому фронт й не посипався? Бо змінити їх нічим- це результат трирічної "вдалої" мобілізаційної політики. Чи її теж Генштаб формує?
Офіцери Генштаб розкрадають кошти на військових закупках?
Тож з коментарем вашим повністю погоджуюсь, але адресат (Генштаб ЗСУ) взагалі недоречний.
до КупИнска
дбл блд...
Там показують по березню 889.
Мене цікавить інше, як швидко наші козаки налуплять ще 70 ББМ на фоні того що вони почали просідати. Осінь 23-го 1 759 ББМ, осінь 24-го на зараз 1 690 (осінь 22 - 1 532)
227!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта, логістика, броня і особливо ППО супер.
Арта перевалила за 20000! БПЛА перевалили за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 694 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
40 тисяч чумардосів за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
5 тисяч наземної військової техніки за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
Ювілейні 20 тисяч артстволів з початку війни
Октябрь уже стал рекордным месяцем по российским потерям личного состава (убитые плюс раненые). Всего, по данным Генштаба, выйдет больше 40 тысяч.
Это не отфонарные цифры. Канал, который считает некрологи российских солдат, в октябре выйдет на 5 тысяч некрологов. В публичное пространство попадает информация только о половине смертей, значит всего погибших будет больше 10 тысяч. Добавляем раненых в пропорции 1 к 3 и выходим на все те же 40 тысяч.
При численности российской группировки около 400-500 тысяч, такие потери - откровенно дохрена.
Очевидно, что будет установлен абсолютный рекорд по потерям личного состава, ББМ и автотранспорта.
Ползучее наступление РОВ от месяца к месяцу приводит к росту их потерь, которые в среднемесячном выражении в личном составе уже превышают потери марта 2022 года в 10 раз!
Я понимаю, что выплаты за заключение контракта с МО РГ огромные. Я не сомневаюсь, что в августе-сентябре была патриотическая волна из-за курской операции ЗСУ, увеличившая число новобранцев в российской армии.
Но все равно терять за месяц почти каждого десятого солдата - это какой-то е.аный конвейер смерти.
Подписал контракт, отправился на фронт, пошел в компании 3-4 долбо.бов на штурм, лежишь в земле или больничке.
Хрен его знает, как долго может работать конвейер в таком режиме. Ясно только, что другого выхода, кроме как отправлять всех желающих навстречу смерти, у ЗСУ нет.