Общие боевые потери РФ с начала войны - около 694 950 человек (+1310 за сутки), 9156 танков, 20 013 артсистем, 18 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 694 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
танков - 9156 (+19) единиц,
боевых бронированных машин - 18 450 (+17) единиц,
артиллерийских систем - 20 013 (+58) единиц,
РСЗО - 1243 (+1) единицы,
средств ПВО - 994 (+8) единицы,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) единицы,
крылатых ракет - 2627 (+2) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) единица,
специальной техники - 3570 (+3) единиц.
А от на питання навіщо комусь кожен раз в новині про те як добре попрацювали наші воїни - розводити зраду - давно є відповідь - ти москальська
Реєстрація: 14.10.2024
Ні за зовнішню політику, ні внутрішню Генштаб не відповідає.
Розумію, зручно перекласти дипломатичні провали на іноземців, що не дають Зе&***** розікрасти омріяні 300 млрд, а внутрішні- на Генштаб ЗСУ, бо саме його офіцери відповідають за формування держбюджету, посадові призначення та тотальну корупцію як їх наслідок.
Просто перекласти з пусто-порожньої голови на здорову, та й знімати гундосікі про глобальне лідорство. Так?
А стосовно 2÷3 залишених населених пунктів щодня- то може якраз Генштаб і не дає остаточно знищити залишки бойових частин? Може завдяки цьому фронт й не посипався? Бо змінити їх нічим- це результат трирічної "вдалої" мобілізаційної політики. Чи її теж Генштаб формує?
Офіцери Генштаб розкрадають кошти на військових закупках?
Тож з коментарем вашим повністю погоджуюсь, але адресат (Генштаб ЗСУ) взагалі недоречний.
до КупИнска
дбл блд...
Там показують по березню 889.
Мене цікавить інше, як швидко наші козаки налуплять ще 70 ББМ на фоні того що вони почали просідати. Осінь 23-го 1 759 ББМ, осінь 24-го на зараз 1 690 (осінь 22 - 1 532)
227!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта, логістика, броня і особливо ППО супер.
Арта перевалила за 20000! БПЛА перевалили за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 694 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
40 тисяч чумардосів за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
5 тисяч наземної військової техніки за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
Ювілейні 20 тисяч артстволів з початку війни
Октябрь уже стал рекордным месяцем по российским потерям личного состава (убитые плюс раненые). Всего, по данным Генштаба, выйдет больше 40 тысяч.
Это не отфонарные цифры. Канал, который считает некрологи российских солдат, в октябре выйдет на 5 тысяч некрологов. В публичное пространство попадает информация только о половине смертей, значит всего погибших будет больше 10 тысяч. Добавляем раненых в пропорции 1 к 3 и выходим на все те же 40 тысяч.
При численности российской группировки около 400-500 тысяч, такие потери - откровенно дохрена.
Очевидно, что будет установлен абсолютный рекорд по потерям личного состава, ББМ и автотранспорта.
Ползучее наступление РОВ от месяца к месяцу приводит к росту их потерь, которые в среднемесячном выражении в личном составе уже превышают потери марта 2022 года в 10 раз!
Я понимаю, что выплаты за заключение контракта с МО РГ огромные. Я не сомневаюсь, что в августе-сентябре была патриотическая волна из-за курской операции ЗСУ, увеличившая число новобранцев в российской армии.
Но все равно терять за месяц почти каждого десятого солдата - это какой-то е.аный конвейер смерти.
Подписал контракт, отправился на фронт, пошел в компании 3-4 долбо.бов на штурм, лежишь в земле или больничке.
Хрен его знает, как долго может работать конвейер в таком режиме. Ясно только, что другого выхода, кроме как отправлять всех желающих навстречу смерти, у ЗСУ нет.