Общие боевые потери РФ с начала войны - около 694 950 человек (+1310 за сутки), 9156 танков, 20 013 артсистем, 18 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 694 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 694 950 (+1310) человек,

танков - 9156 (+19) единиц,

боевых бронированных машин - 18 450 (+17) единиц,

артиллерийских систем - 20 013 (+58) единиц,

РСЗО - 1243 (+1) единицы,

средств ПВО - 994 (+8) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) единицы,

крылатых ракет - 2627 (+2) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) единица,

специальной техники - 3570 (+3) единиц.

