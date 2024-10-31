РУС
Новости
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 694 950 человек (+1310 за сутки), 9156 танков, 20 013 артсистем, 18 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 694 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 694 950 (+1310) человек,

танков - 9156 (+19) единиц,

боевых бронированных машин - 18 450 (+17) единиц,

артиллерийских систем - 20 013 (+58) единиц,

РСЗО - 1243 (+1) единицы,

средств ПВО - 994 (+8) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84) единицы,

крылатых ракет - 2627 (+2) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) единица,

специальной техники - 3570 (+3) единиц. 

Также смотрите: Беспилотник "взрывно" залетел в здание, где пытались скрыться российские солдаты. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (20657) Генштаб ВС (6995) ликвидация (4070) уничтожение (7985)
Топ комментарии
+25
Минув 3907 день москальсько-української війни.
227!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта, логістика, броня і особливо ППО супер.
Арта перевалила за 20000! БПЛА перевалили за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 694 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
31.10.2024 08:27 Ответить
+18
31.10.2024 08:38 Ответить
+16
У артилерії ювілей. З чим її й вітаємо 👏
31.10.2024 08:20 Ответить
а у тебя юрик другая инфа о продвижении орков. сколько осталось до Купинска? печально всё на самом деле.
31.10.2024 08:48 Ответить
Ахметка,а ти звідкіля тутички взявся,на підзаробіток прийшов.
31.10.2024 08:50 Ответить
шлепок! я таких как ты на водопой мокрой телогрейкой гонял. ты же в 2019 за нелоха по приколу голосовал, а теперь поумнел?!
31.10.2024 08:59 Ответить
о захвате нашей территории пишет не только Ярема. почитай другие источники, а не один цензор.
31.10.2024 08:44 Ответить
Єрьома нє стогні,все буде Україна.
31.10.2024 08:42 Ответить
Це все "художній писк" із (ж)ОПи. Реальність виглядає ... печально. Якщо не сказати - ******: дивийся і читай вісті з фронтів, а не з "марафонів". Потрібна термінова зміна вищого політичного і військового керівництва країни. Поки не пізно.
31.10.2024 09:25 Ответить
писк із жьопи - це твої дописи тут. Велики втрати орків підтверджують як розвідки НАТівських країн так і незалежні осінтери.
А от на питання навіщо комусь кожен раз в новині про те як добре попрацювали наші воїни - розводити зраду - давно є відповідь - ти москальська
31.10.2024 11:00 Ответить


Реєстрація: 14.10.2024
31.10.2024 09:45 Ответить
З вашим описом ситуації не можливо не погодитися, але до чого тут зведення Генштабу ЗСУ?
Ні за зовнішню політику, ні внутрішню Генштаб не відповідає.
Розумію, зручно перекласти дипломатичні провали на іноземців, що не дають Зе&***** розікрасти омріяні 300 млрд, а внутрішні- на Генштаб ЗСУ, бо саме його офіцери відповідають за формування держбюджету, посадові призначення та тотальну корупцію як їх наслідок.
Просто перекласти з пусто-порожньої голови на здорову, та й знімати гундосікі про глобальне лідорство. Так?
А стосовно 2÷3 залишених населених пунктів щодня- то може якраз Генштаб і не дає остаточно знищити залишки бойових частин? Може завдяки цьому фронт й не посипався? Бо змінити їх нічим- це результат трирічної "вдалої" мобілізаційної політики. Чи її теж Генштаб формує?
Офіцери Генштаб розкрадають кошти на військових закупках?
Тож з коментарем вашим повністю погоджуюсь, але адресат (Генштаб ЗСУ) взагалі недоречний.
31.10.2024 09:26 Ответить
не заважайте стогнати, ви збиваєте з ритму.
31.10.2024 09:55 Ответить
Реєстрація: 13.08.2024
до КупИнска
дбл блд...
31.10.2024 09:47 Ответить
и что ты стасик хотел сообщить датой моей регистрации!? до этого эта страница была у моей жены. да, КупЯнск слетел, но это меняет суть? орки в 2.5 км от города, а при Залужном их гнали до границ луганской области! РS уверен, что ты в 2019 за нелоха по приколу голосовал! будь здоров любитель сказок и марафона!

31.10.2024 13:39 Ответить
Кацапам людеи не шкода - виспівують шо за ціною не постоять
31.10.2024 08:20 Ответить
У артилерії ювілей. З чим її й вітаємо 👏
31.10.2024 08:20 Ответить
по особовому складу, ББМ та автотехниці - місячні рекорди.
31.10.2024 10:01 Ответить
ББМ завтра, на зараз 903, березень 22-го 905
31.10.2024 11:07 Ответить
я орієнтуюсь по index.minfin
Там показують по березню 889.
31.10.2024 11:15 Ответить
Є таке, 889 це без урахування 16 одиниць у звіті за перше квітня що фактично є відображенням втрат за 31 березня. Зі статистикою в перші місяці були трабли, але то таке, рекорду по ББМ бути.
Мене цікавить інше, як швидко наші козаки налуплять ще 70 ББМ на фоні того що вони почали просідати. Осінь 23-го 1 759 ББМ, осінь 24-го на зараз 1 690 (осінь 22 - 1 532)
31.10.2024 11:45 Ответить
по березню зрозумів. А щодо осені - так вона ще не закінчилась. Ще цілий місяць попереду. Так що ще і "осінній" рекорд буде по ББМ.
31.10.2024 11:59 Ответить
Минув 3907 день москальсько-української війни.
227!! одиниць техніки та 1310! чумардосів за день.
Арта, логістика, броня і особливо ППО супер.
Арта перевалила за 20000! БПЛА перевалили за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 694 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
31.10.2024 08:27 Ответить
31.10.2024 08:32 Ответить
31.10.2024 08:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
31.10.2024 09:16 Ответить
ППО - страйк, найбільше за добу, при наймі в цьому році. На сьогодні 31 од. за жовтень (одиниця середньодобово) 994 од. з початку повномаштабної триденної війни яка тривая вже 981 добу - одиниця ППО середньодобово, стабільність.
40 тисяч чумардосів за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
5 тисяч наземної військової техніки за жовтень (ювілей і місячний рекорд)
Ювілейні 20 тисяч артстволів з початку війни
31.10.2024 11:03 Ответить
https://t.me/s/ShrikeNews Роман Шрайк :
Октябрь уже стал рекордным месяцем по российским потерям личного состава (убитые плюс раненые). Всего, по данным Генштаба, выйдет больше 40 тысяч.
Это не отфонарные цифры. Канал, который считает некрологи российских солдат, в октябре выйдет на 5 тысяч некрологов. В публичное пространство попадает информация только о половине смертей, значит всего погибших будет больше 10 тысяч. Добавляем раненых в пропорции 1 к 3 и выходим на все те же 40 тысяч.
При численности российской группировки около 400-500 тысяч, такие потери - откровенно дохрена.
Очевидно, что будет установлен абсолютный рекорд по потерям личного состава, ББМ и автотранспорта.
Ползучее наступление РОВ от месяца к месяцу приводит к росту их потерь, которые в среднемесячном выражении в личном составе уже превышают потери марта 2022 года в 10 раз!
Я понимаю, что выплаты за заключение контракта с МО РГ огромные. Я не сомневаюсь, что в августе-сентябре была патриотическая волна из-за курской операции ЗСУ, увеличившая число новобранцев в российской армии.
Но все равно терять за месяц почти каждого десятого солдата - это какой-то е.аный конвейер смерти.
Подписал контракт, отправился на фронт, пошел в компании 3-4 долбо.бов на штурм, лежишь в земле или больничке.
Хрен его знает, как долго может работать конвейер в таком режиме. Ясно только, что другого выхода, кроме как отправлять всех желающих навстречу смерти, у ЗСУ нет.
31.10.2024 12:05 Ответить
 
 