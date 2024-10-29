РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 224 7

Беспилотник "взрывно" залетел в здание, где пытались скрыться российские солдаты. ВИДЕО

Бойцы подразделения FPV-дронов "Инквизиция" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка дроном-камикадзе атаковали "тайник", где находились оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись атаки на здание с россиянами.

Смотрите также: Одновременная детонация БК двух российских БМП с десантом во время неудачного штурма на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) ликвидация (4067) 59 отдельная мотопехотная бригада (131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позбирались поци в купу,
щоб отримати салюпу.
показать весь комментарий
29.10.2024 23:17 Ответить
Страйк!!!Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 23:35 Ответить
Свинособака встигла зробити кілька ковтків....
показать весь комментарий
30.10.2024 00:34 Ответить
Майстерно!
показать весь комментарий
30.10.2024 02:10 Ответить
Основная проблема «рассеян» в том что они лезут туда, куда им лезьть не нужно… И в том - что они как раз туда и попасть никак не могут…
показать весь комментарий
30.10.2024 05:14 Ответить
Wow!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 05:31 Ответить
Майстерність+ замкнутий простір = фарш із 4-ох москалів .
показать весь комментарий
30.10.2024 08:41 Ответить
 
 