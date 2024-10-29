Беспилотник "взрывно" залетел в здание, где пытались скрыться российские солдаты. ВИДЕО
Бойцы подразделения FPV-дронов "Инквизиция" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка дроном-камикадзе атаковали "тайник", где находились оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись атаки на здание с россиянами.
