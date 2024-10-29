Безпілотник "вибухово" залетів у будівлю, де намагалися сховатися російські солдати. ВIДЕО
Бійці підрозділу FPV-дронів "Інквізиція" 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка дроном-камікадзе атакували "схованку" де перебували окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис атаки на будівлю з росіянами.
