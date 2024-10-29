УКР
Безпілотник "вибухово" залетів у будівлю, де намагалися сховатися російські солдати. ВIДЕО

Бійці підрозділу FPV-дронів "Інквізиція" 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка дроном-камікадзе атакували "схованку" де перебували окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис атаки на будівлю з росіянами.

армія рф (18793) ліквідація (4462) 59 окрема мотопіхотна бригада (134)
Позбирались поци в купу,
щоб отримати салюпу.
показати весь коментар
29.10.2024 23:17 Відповісти
Страйк!!!Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
29.10.2024 23:35 Відповісти
Свинособака встигла зробити кілька ковтків....
показати весь коментар
30.10.2024 00:34 Відповісти
Майстерно!
показати весь коментар
30.10.2024 02:10 Відповісти
Основная проблема «рассеян» в том что они лезут туда, куда им лезьть не нужно… И в том - что они как раз туда и попасть никак не могут…
показати весь коментар
30.10.2024 05:14 Відповісти
Wow!!!
показати весь коментар
30.10.2024 05:31 Відповісти
Майстерність+ замкнутий простір = фарш із 4-ох москалів .
показати весь коментар
30.10.2024 08:41 Відповісти
 
 