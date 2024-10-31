Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР за участь у війні проти України
Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі DW заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер.
"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", - сказав він.
За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.
"Ми переконливо закликали його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ", - заявив Фішер.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів.
страшно страшно...
кндр поставляє снаряди для війни в європі.
кндр висадила десант в європі.
...від сміху
Ура! Допустило можливість. Це надпотужно!
Цікаво, знаючи, що КНДР на весь Світ заявило, що ворог КНДР - це США, чи будуть
проводити США індустріалізацію КНДР, як сєсєру у свій час, побудувавши там *******
танкові заводи та промисловість?
