Новини
Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР за участь у війні проти України

За участь військових КНДР у війні проти України Німеччина може запровадити нові санкції

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі  DW заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", - сказав він.

За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.

"Ми переконливо закликали його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ", - заявив Фішер.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що  КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів.

Топ коментарі
+4
ой ой ой...
страшно страшно...
кндр поставляє снаряди для війни в європі.
кндр висадила десант в європі.
показати весь коментар
31.10.2024 08:27 Відповісти
+3
А може просто раком встать
показати весь коментар
31.10.2024 08:27 Відповісти
+2
Нє - це вже удар під дих - пупси ше від попередніх не відіишли😊
показати весь коментар
31.10.2024 08:25 Відповісти
Нє - це вже удар під дих - пупси ше від попередніх не відіишли😊
показати весь коментар
31.10.2024 08:25 Відповісти
ой ой ой...
страшно страшно...
кндр поставляє снаряди для війни в європі.
кндр висадила десант в європі.
показати весь коментар
31.10.2024 08:27 Відповісти
Корейці здригнулися...
...від сміху
показати весь коментар
31.10.2024 09:06 Відповісти
І шо КНДР після цих санкцій почне гімно з сіном жерти? Вони і так то жеруть. Налякали.
показати весь коментар
31.10.2024 08:27 Відповісти
А може просто раком встать
показати весь коментар
31.10.2024 08:27 Відповісти
"Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій"

Ура! Допустило можливість. Це надпотужно!
показати весь коментар
31.10.2024 08:29 Відповісти
Тут навіть про їхні нікчемні санкції не йдеться. Тут йдеться про те що вони "зберігають за собою право". Потужно. Феєрично. Екстраординарно.💪
показати весь коментар
31.10.2024 08:33 Відповісти
КНДР посрати на ті санкції. Вони так півстоліття живуть.
показати весь коментар
31.10.2024 08:39 Відповісти
А яка освіта у кім чен ина і де він її здобув?
показати весь коментар
31.10.2024 08:41 Відповісти
Ключове слово - може... А може ну його нах...
показати весь коментар
31.10.2024 08:43 Відповісти
Какие санкции? Ын уже вышел из под санкций с помощью Сосии и Китая. Запретите Ыну есть собак? Корейские дикари уже уже вылезли из своей клетки и уже у границы Европы гуляют, а западные либерасты еще какими то санкциями их пугают.
показати весь коментар
31.10.2024 08:44 Відповісти
Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, отримав освіту в кількох навчальних закладах. Він навчався в школі в Швейцарії, де використовував псевдонім "Пак Ун". Після цього він продовжив навчання в університеті в КНДР, а також, за деякими даними, в університеті в Китаї. Його освіта включала вивчення міжнародних відносин та політики. Однак точні деталі його навчання залишаються частково закритими для публіки.
показати весь коментар
31.10.2024 08:48 Відповісти
Чому кровожер та дикун батько ина віддав його навчатися у Швейцарію і чому в Швейцарії його прийняли, знаючи, хто його батько?
показати весь коментар
31.10.2024 08:50 Відповісти
Всі ці розчарування від того що хтось переконав українців що Захід всемогутній. Що ще могли зробити німці. Це просто звичайна країна.
показати весь коментар
31.10.2024 08:49 Відповісти
Для Північної Кореї основними ворогами традиційно вважаються Сполучені Штати Америки та їхні союзники, зокрема Південна Корея та Японія. КНДР часто звинувачує ці країни у військовій загрозі та втручанні у свої внутрішні справи. Крім того, Північна Корея також має напружені відносини з іншими країнами, які критикують її ядерну програму та порушення прав людини, такими як країни Європейського Союзу та деякі держави в регіоні.

Цікаво, знаючи, що КНДР на весь Світ заявило, що ворог КНДР - це США, чи будуть

проводити США індустріалізацію КНДР, як сєсєру у свій час, побудувавши там *******

танкові заводи та промисловість?
показати весь коментар
31.10.2024 08:53 Відповісти
Черчіль про таких казав що поміж війною і ганьбою вони обрали ганьбу, а отримали і війну і ганьбу.
показати весь коментар
31.10.2024 08:56 Відповісти
якими мовами вільно володіє Кім Чен Ин?

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, вільно володіє корейською мовою, оскільки це його рідна мова. Крім того, він має знання англійської мови, яку вивчав під час навчання за кордоном, зокрема в Швейцарії. Також є інформація, що він може розуміти деякі інші мови, але англійська є найбільш відомою з них.
показати весь коментар
31.10.2024 09:00 Відповісти
Головний терорист світу має ядерні технології та атомну бомбу. Всі санкції тепер ДО ФОНАРЯ. Він може ще й тероризувати світ тим, що надасть ці технології будь-кому, хто його підтримує. Іран, Півн. Корея, хто ще у черзі ? А там не дивляться на червоні лінії та занепокоєність. Пояс смерті на пузо і вперед на міни. Демократи догрались з терористами ! І мають за це відповідати перед історією або негайно покінчити з головним терористом, щоб діти та онуки мали майбутнє.
показати весь коментар
31.10.2024 09:05 Відповісти
А можете конкретно сказати що повинен зробити Захід?
показати весь коментар
31.10.2024 09:12 Відповісти
Відповідь у кінці комента. Чи ви його не читали ?
показати весь коментар
31.10.2024 09:16 Відповісти
Ви навіть не можете сказати конкретно чого хочете?
показати весь коментар
31.10.2024 09:20 Відповісти
Півтора мільярда проти 300 млн. Хто має перемогти ?
показати весь коментар
31.10.2024 09:17 Відповісти
Ну що, що? Ви як школярка-целка. Розбомбити рашку атомними бомбами? Почати сухопутну війну? Що?
показати весь коментар
31.10.2024 09:33 Відповісти
Все по порядку. А ви впевнені, що ще залишились школярки-целки ? По-друге, війна вже йде. Терористів проти демократів. На території (поки що) України та Ізраїлю й Лівану. Потрібно ще кілька країн залучити, щоб й сліпий побачив війну ... у всі очі ? Нічого не треба оголошувати. Тихо заїхати (як євреї залетіли) й виконати свою справу: покарати Зло. Поки Зло не перетворилось у Лихо.
показати весь коментар
31.10.2024 09:51 Відповісти
Куди залетіти? Що покарати? Ви як Зеленський.
показати весь коментар
31.10.2024 09:55 Відповісти
Я не актор. В трусах на сцені з БАБАлайкою вважав би великим соромом, а не жартом. Покарати не ЩО, а виграти війну в Україні. Бо партнерство має перетворитись у союз демократії поти рашизму. А наш Лідор забалакав тему Іноземного легіону. Хоча натякали дуже-дуже відверто. Дозвіл про іноземних офіцерів - це намагання приховати свої істинні цілі свого президентства. Але це інша тема
показати весь коментар
31.10.2024 10:06 Відповісти
Що ввести війська і почати воювати а не поводити себе як куколди і терпіли
показати весь коментар
02.11.2024 07:15 Відповісти
Смешная Нимеччина. Авторитет зарабатывается годами, а теряется в один миг! Никто уже не биться озабоченностей и очень сильных озабоченностей. Скоро Китай, со своими дружками, будет санкции против Европы вводить.
показати весь коментар
31.10.2024 10:07 Відповісти
Санкції треба запроваджувати щодо Китаю та раші звідки в КНДР попадає все і в тому числі компоненти для зброї.
показати весь коментар
31.10.2024 10:17 Відповісти
 
 