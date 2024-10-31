Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР за участь у війні проти України

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі DW заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", - сказав він.

За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.

"Ми переконливо закликали його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ", - заявив Фішер.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів.