Германия может ввести новые санкции против КНДР за участие в войне против Украины

За участь військових КНДР у війні проти України Німеччина може запровадити нові санкції

Министерство иностранных дел (МИД) Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских солдат в войне России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии DW заявил официальный представитель немецкого МИД Себастьян Фишер.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе - на введение дополнительных санкций", - сказал он.

По его словам, официальный Берлин донес эту позицию до временного поверенного в делах Северной Кореи, которого ранее вызвали в МИД.

"Мы убедительно призвали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ", - заявил Фишер.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что КНДР отправила в Россию трех генералов и 500 офицеров.

ой ой ой...
страшно страшно...
кндр поставляє снаряди для війни в європі.
кндр висадила десант в європі.
А може просто раком встать
Нє - це вже удар під дих - пупси ше від попередніх не відіишли😊
