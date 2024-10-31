Германия может ввести новые санкции против КНДР за участие в войне против Украины
Министерство иностранных дел (МИД) Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских солдат в войне России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии DW заявил официальный представитель немецкого МИД Себастьян Фишер.
"Если данные о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе - на введение дополнительных санкций", - сказал он.
По его словам, официальный Берлин донес эту позицию до временного поверенного в делах Северной Кореи, которого ранее вызвали в МИД.
"Мы убедительно призвали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ", - заявил Фишер.
Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что КНДР отправила в Россию трех генералов и 500 офицеров.
страшно страшно...
кндр поставляє снаряди для війни в європі.
кндр висадила десант в європі.
...від сміху
Ура! Допустило можливість. Це надпотужно!
Цікаво, знаючи, що КНДР на весь Світ заявило, що ворог КНДР - це США, чи будуть
проводити США індустріалізацію КНДР, як сєсєру у свій час, побудувавши там *******
танкові заводи та промисловість?
