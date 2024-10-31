Від початку доби на Курахівському напрямку відбулось 56 бойових зіткнень, - Генштаб

Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Російські обстріли України

Окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Вовчанських Хуторів. Втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 114 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, 25 БпЛА, шість одиниць автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту. Також наші захисники значно пошкодили бойову броньовану машину, артилерійську систему та три автомобілі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак. Активність противник проявляв в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

Бойові дії на Сході

Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

Ворог три рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районі Торецька, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Променя, Лисівки та Вишневого наші війська відбивали 23 наступальних та штурмових дій ворога. Два з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 320 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два дві артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин, пункт управління БпЛА, мотоцикл та два автомобілі. Окрім того, танк, артилерійська система та ББМ ворога було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 56 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Бої тривають у 16 локаціях.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували поблизу Богоявленки та Трудового.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Сьогодні відзначаємо воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.

