Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей
Австралія стала 41 країною, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому", - йдеться в повідомленні.
Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади та була запущена 2 лютого 2024 року.
