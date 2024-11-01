УКР
Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

австралія

Австралія стала 41 країною, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому", - йдеться в повідомленні.

Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади та була запущена 2 лютого 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми переходимо на підхід повної ідентифікації примусово переміщених Росією дітей і вводимо поняття презумпції депортованості, - Стефанішина

Австралія (446) діти (5318) повернення (296)
Безкінечні пустопорожні коаліції заходу, поки диктатори разом вбивають Україну
01.11.2024 08:19 Відповісти
з австралії, можна пішки перейти в антарктиду.
але, там паркан і кролики.
01.11.2024 08:51 Відповісти
 
 