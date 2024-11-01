Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей

Австралия стала 41-й страной, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Еще одна страна стала на нашу сторону в борьбе за права украинских детей, пострадавших от незаконного перемещения и депортации. Мы благодарны Австралии за поддержку и готовность помочь в возвращении маленьких украинцев домой", - говорится в сообщении.

Коалиция по возвращению украинских детей является совместной инициативой Украины и Канады и была запущена 2 февраля 2024 года.

