Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей
Австралия стала 41-й страной, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Еще одна страна стала на нашу сторону в борьбе за права украинских детей, пострадавших от незаконного перемещения и депортации. Мы благодарны Австралии за поддержку и готовность помочь в возвращении маленьких украинцев домой", - говорится в сообщении.
Коалиция по возвращению украинских детей является совместной инициативой Украины и Канады и была запущена 2 февраля 2024 года.
