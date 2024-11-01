УКР
Російська армія захопила минулого тижня більше території України, ніж будь-коли цього року, - Bloomberg

Російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, захопивши минулого тижня більше території, ніж будь-коли 2024 року.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Окупація за тиждень понад 200 квадратних кілометрів збільшує територію, зайняту під час жорстокого літнього наступу, який спричинив величезні втрати російських військ і техніки.

Як зазначається, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні, приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців 2024 року.

динаміка окупації території України у 2024 році

"Цього тижня російські війська захопили місто Селидове, серед наступних цілей – міста Покровськ і Курахове. Обидва є важливими матеріально-технічними вузлами оборони України в Донецькій області. Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України", - пише Bloomberg.

Зеленського та Сирського це повністю влаштовує та задовольняє.
Вони нічого міняти не хочуть.
Таке відчуття, що їм взагалі насрати на Украину, на те, що валиться фронт.
Зараз виступить з промовою «головне медіа» нашої країни.
Розкаже, скільки шахедів збито вчора, скільки загиблих та поранених, повідомить, що він анонсував чергову доленосну зустріч і піде бай-бай.
В нас нема ні президента ні парламента.
А саме страшне полягає у тому, що банда моральних уродів, яка опинилась при владі має підтримку населення!
Це означає, що громадян у нас, нажаль не так багато.
8 лютого 2024 найвеличніший ветеран чотирьох повісток, лідер мудрого наріду - зеленський звільнив Залужного та увесь ген.штаб та призначив замість нього сирського:
зато курськ наш !

поки що ...

а Вугледар, Селидове вже НЕ наші назовсім !

👿
не назовсім
ну тоді - назавжди ?

так веселіше?
бо ніколи ми їх НЕ звільнемо

чи ви ще вірите у "План Перемоги Найпотужнішого" ?

те що зараз відбувається, називається обвалфронту, шановний
що ти ліпиш вбоге. іди радіодиктант напиши.
Не курськ а суджа.
"По делам их узнаете, кто они"
та до курська ще пукати й пукати! тої "завойованої" території - горобцю на один переліт! а визгу - на всю сонячну систему. тільки дарма хлопців і техніку там гроблять. втім не дарма, а з чітко визначеною метою - щоб зливати власні території!!!!
сволота опівська!
не зовсім так - вони СВІДОМО валять фронт! це і є справжній план лідора з дєрмаком. втім - демократія - є демократія. 73% цього хотіли і от збувається їх мрія. не зрозуміло тільки - навіщо примусово евакуйовувати їх звідти? нехай би і зустрічали довгоочікуваний руський мір.
дивіться "Вечірні хріпи найпотужнішого Медія"
це явний віртуальний фейк!!! в реалі " кофе вже щас! в криму!"
Так шо, можна бронювати житло в Кримє на сезон 25-го року? Бо вже три роки як бронюю, оплачую за перший тиждень криптою... і пролітаю! (Передплата не повертається).
А хто тебе заставляє дивитись телемарафон? Дивись звіти конашенкова чи хто там замість нього.
жартуєте? насправді ми перемогли ще в 22-му році!
"план Перемоги". ну як і договарівався.
план перемоги путіна

.
)) правакатор!!! *****! )))
"брехати не можна" - з дитинства вчили 😕
Ну где-то посередине сойдемся... По Днепру видимо. Все идет по плану!
Як такими темпами пан Сирський Країну здає окупантові та не каїться,
то буратінка буде схадіцца з пуйлом вже десь по Бугу, або Дністру...
Зеленський перед виборами чесно сказав що він з ****** зійдеться посередині.
Та Оманськими домовленностях це підтвердив.
Посередині Банкової?
8 лютого 2024 найвеличніший ветеран чотирьох повісток, лідер мудрого наріду - зеленський звільнив Залужного та увесь ген.штаб та призначив замість нього сирського:
01.11.2024 20:26 Відповісти
Зато Залужного в Англію сплавили, зеля щаслив🤬
Так народ в Україні - мудрий і мужній, який захищає цю країну ціною власного життя і здоровья на відміни від влади і так званих провладних еліт, якщо б не народ з так званою владою чи владами ні хто не розмовляв. Не треба перекидувати відповідальність влади за заробляння на країні на народ.
Редкое предложение с точки зрения филологии только что прочёл---,,Российская армия,,.
Зараз виступить з промовою «головне медіа» нашої країни.
Розкаже, скільки шахедів збито вчора, скільки загиблих та поранених, повідомить, що він анонсував чергову доленосну зустріч і піде бай-бай.
В нас нема ні президента ні парламента.
А саме страшне полягає у тому, що банда моральних уродів, яка опинилась при владі має підтримку населення!
Це означає, що громадян у нас, нажаль не так багато.
Головна Мідія та Найпотужніша 🍤 (Креветка)

😂👍
Урок. Оповідання- пересторога.

-Здравствуйте, дети!- С приветливой улыбкой, в стандартных учительских гимнастерке и юбке цвета хаки, Светлана Владимировна, четко чеканя шаг, вошла в класс.

-Дежурный, кто отсутствует?

Аиша Рукавичникова, худенькая конопатая девчушка, живо вскочила с места.

-Светлана Владимировна, кроме Муцураева Сережи отсутствующих нет! Но у него уважительная причина, его отца арестовало ФСБ, скорее всего он уже и не вернется в школу!

-Если арестовало ФСБ- значит он представлял опасность для СССР. С изменниками нашей великой Родины никогда не стоит церемонится. Вы еще маленькие, но скоро поймете как много стоит на кону, насколько важна миссия нашей Империи. Конечно, нам всем жаль Сережу- папа воспитывал его сам, но Государство позаботится о нем и вырастит достойным гражданином России.

Светлана Владимировна подняла взгляд на портрет Николая Второго, мудрым взором глядящего на школьников со стены.

-Что ж... Тема урока... В общем, сегодня у нас будет не урок, а просто беседа. Мы поговорим, обсудим некоторые вещи, посмотрим как кто понимает происходящее в мире и в отдельности в нашей великой Родине, после чего будем писать письмо с благодарностью нашему меру господину Касыгбаю. Вы все знаете что он из собственных средств оплатил обеды для наиболее малоимущих учеников нашей школы и даже обещал после выборов построить новое здание с басейном. Итак, дети, кто знает, за что еще при жизни канонизировали, то есть признали святым первого лидера Империи Владимира Владимировича Путина? Дети?

Худосочный мальчонка за первой партой у окна, рыжий и сплошь в веснушках робко поднял вверх руку.

-Белек? Хорошо. Встань и расскажи всем нам.

Мальчик вскочил так, словно внутри у него раскрылась какая-то невидимая пружинка.

-Владимира Владимировича Путина, первого лидера Империи и обьединителя русских земель признали святым за восстановление СССР и борьбу с фашистами, окупировавшими часть Империи, Владимир Владимирович восстановил нашу Православную Церковь и не дал мировому сионизму захватить власть на планете!

Выпалил одним духом, без малейшей запинки. ;Ну конечно, сын политрука;- про себя с улыбкой подумала учительница.

Хорошо, Белек. С чистой совестью ставлю тебе ;пять;. Итак, дети! Все были на воскресной службе в Церкви? Внимательно слушали проповедь нашего благочестивого отца Афанасия?

Дети склонили головы,в классе было слышно только едва различимое детское дыхание.

- Вы все помните что сейчас стоит вопрос о канонизации великого человека в истории СССР, человека, повторившего деяние одного известного еще в период становления Империи человека, вождя одного из древнерусских племен Богдана Хмельницкого? Кстати, что сделал этот вождь, за что именно он вошел в историю нашей Великой Родины, кто скажет?

Светлана Владимировна внимательно вгляделась в застывшие во внимании лица учеников. Нет. Даже сын политрука Белек- и тот кажется не знает что сказать.

-Что ж. Расскажу. В самый период становления Империи, когда многие русские племена еще были отделены от России, он вернул Малороссию в состав нашей Великой страны, перечеркнув планы Запада противопоставить нарастающей мощи нашей страны часть нашего же, братского народа. Когда немцы придумали для жителей Молоросии язык и как бы свою, отдельную от русской историю. Все мы знаем что так называемые раньше ;украинцы;- часть русского же народа, пусть менее цивилизованная и с примесями инородной крови. А уж о землях, величайшем богатстве нашей Родины я и вовсе молчу.

Так вот, дети. Произошло все именно в тот момент когда стараниями Запада и США СССР был подломлен, когда от него отделились некоторые народы, захватив при этом и нашу землю. Несколько десятилетий подряд Империя не могла восстановить свою териториальную целостность, пока к власти не пришел Первый Лидер- Владимир Владимирович Путин. В это же время на землях бывшей Малоросии восцарилась власть фашистов. Они убивали русских за русский язык культуру, за нашу веру. Захвативший на крови власть у законноизбранного правителя власть один из этих фашистов поверг Малоросию в хаос. Полное обнищание населения, убийства и терор царили у них. Люди бежали кто куда мог, от голода и холода. К сожалению, СССР тогда мог только помогать жителям и революционерам, поскольку весь мир был против нас. И вот тогда и пришел к власти этот человек, выдающийся актер, Великий политик, спасший доверившися ему людей от кровавого хаоса. Простой артист, свергнувший тирана, заставившая его страшную цену заплатить за страдания русского народа. Человек, повторивший подвиг Богдана Хмельницково и обьединивший казалось бы навсегда разлетевшиеся осколки перекрасной вазы- нашего СССР 2,0! Его имя- Владимир Александрович Зеленский, Герой России, один из самых любимых народом Сенаторов Госдумы, не словом, а делом доказавший….

Первав восторженную речь прозвучал где-то на первом этаже звонок. Дети неподвижно сидели, выдыхая из приоткрытых ротиков пар- в классе было холодно. Светлана Владимировна выдохнула, улыбнулась.

-После перерыва продолжим.

Історію пише переможець. Пильнуйтеся!
Оповідання 2019 року. Мене тоді тапками на форумі закидали.
На фронті на Донеччині сьогодні критично не вистачає військових,яких Зеленський навмисно направив в Курську область.Пару б тих бригад врятували б ситуацію на Покровському напрямку! "Верховний ухилянт-головнокомандувач" не в тямі,про що попереджав генерал Залужний!
А шо там с курском, он уже наш?
Ми за Курськ вже й забули, бо вже Єкатєрінбург два місяці як наш!
Та Єкатеринослав ще не віддали.
Та я не за Дніпро кажу, я за Свєрдловск.
Не будувати, а красти.
Обітрись засраний.
Все згідно з оманським планом.
Так. пуйло підпирає буратінку по терміну здачі України, бо на кацапії неспокійно через стан економіки.
Можна навіть сказати наркОманським планом.
Найбільше території захватили в 2022 р., коли приспали українців заспокійливими брехнями Арестовича. Зараз десь таке саме - відволікають МСЕКами, прокурорами, та приховують в українських новинах наростаючий темп втрат як людей так і територій!!!
ПОРА БИТИ НА СПОЛОХ! ПОКИДЬКІВ З ВЛАДИ НАХ!
Починай! а ми допоможемо!
Абдрістович там нідочого. 90% теріторії було окуповано за перший місяць війни під шашлики і розмінування зелі.
з першого тижня війни арестович розповідав, що рускіх очєнь мало, вайни нє будєт, щас оні самі вийдут і всє закончітса за 1-2 неделі
Арестович в России спец-курс посещал русских националистов.
Єто хто как слушал.
зато Суджа наша
Ну і що? Переможемо, потім розберемося ?... Ага.
План перемоги зєлєнскава влаштовує тільки путіна. Тому, елехторату по тищі гривень дадуть
Їх і так все влаштовує.
Це є наслідок провальної політики президента і його оточеня ,провал мобілізації ,зміна вищого військового керівництва ,завищені очікування від курської операції в той час коли не вдалось стабілізувати фронт ,відсутність управління і призначення бездарних командирів ,а ще говорити правду і вчитись на власних помилках також аналіз.
Норм, пропаганду не они выиграли, а вы (ценз) просрали. и вероятнене всего преднам.
Маршал Творожний повинен отримати звєзду Херой Россіі!!!
ета - руссскає іпсо!! кацапи мали вже давно злякалия потужного плану перемоги зленого уйопка та розбігтися по "лєсам і вєсям"...
Не треба було ставити аватарів біля Авдіївки, які з позицій з'іпалися!
За октябрь рашисты захватили 450 кв км из 6500 кв км ранек контролируемой ВСУ в Донецкой области... це кінець, руки опускаються, сльози на очах, стрибайте в Тису браття
Ні-ні! "Зе та сцирський пишуть, що воюватимемо до останнього Українця та Українки!
Якщо честно, без всіляких там бла-бла-бла, то ця інформація звучить так, як це не гірко: "російська арміня минулого тижня перейшла в наступ, і захопила значні території України. Такого ще не було від початку війни!
Фронт начал сыпаться, вернее его "осыпали"
Снегірьов - https://youtu.be/uvcYw92R_SE?si=sislYCAaHBoaEzhK ВСУ уникають ближнього бою !

Воювати - нікому!

Україна https://youtu.be/QfdpImdsIs4?si*****************&t=436 залишила робочі шахти та електростанції при відступі!
то шо ж ? наш гоvнокомандувач і лідор успішно справляються із завданням і планом кремля - завзято зливають країну. пуйло їм ордени уже підготував. просто на очах збувається мрія 73% ідіотів
Засранца сырка под требунал!!! Верните Залужного!!!
Ось що нам коштувала операція в Курську і відвід туди передових частин з нйакращою зброєю.
По тищі видав і гуляйте, втрати на війні нікого не мають хвилювати на його думку.
По--перше :
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвісильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
По-друге :
Вчора .біля півночі --відбулося телеоприлюднення сенсаційного ( перед-виборчого )ЗЕ-відосика-- під кодовою назвою : " "Секретні файли Білого дому ! " Де наш керманич ( на тлі діяльності попередніх Презиків--невдах ) постав із ЗЕ-пупсіка у титана-переможця
Бо знав про напад і НЕ втік!!! А те. що НЕ готувався . до спротиву і заблокував попередження укр. народу--це пусте. чули ж його:--Головне. що НЕ допустив паніки і спустошення банків...Мимохідь.--проковзнуло.як він зблизився із рудим прохіндєм. та врятував трампушу від імпічменту( надавши. для Конгресу США рятівні .для рудика свідчення. ) Одним словом : " Рьібак рьібака-видит с далека...
Ось чому провладні срульчата так сподіваються на перемогу рудого--це свій в доску !!!
І лише .мимохідь було згадано про витівки командарма ЗСУ -Залужного... Вражений його прозорливою мудрістю... За мить. до нападу СЩА затребували від нашої влади план спротиву ! Натомість Залужний . мабуть. достеменно знаючи. що в ОП окопалися рашо--пацюки-- на власний ризик --видає фальщивку...
Ця ДИЗА і дозволила гідно зустріти кацапо-орду під Києвом !!! (Прикро:що всі ми НЕ змогли відстояти істино-народного командарма ! )
Чем громче зеля кричит про успехи в посадке деревьев и миллионе дронов
Чем громче ругается с союзниками...
Тем больше украдено...
Отвлекай и обманывай!
Главное чтобы вчерашнее по сравнению с сегодняшним было ...мелкое недоразумение...
Вспомним ...тихонько в лес..
И 6 миллионов долларов наличкой ...
Команда зели
Цікаво, зараз хтось розуміє, що через кілька днів буде величезний котел під Кураховим?
2022 - під командуванням Залужного вигнали кацапів з однією стрілкотнею та джавелінами.

2024 - під командуванням Офісу ЗЄзідента втрачаємо території з F-16, хаймарсами, цезарями, панцергаубицями, леопардами, бредлі та абрамсами.
в них літаки заправлені і мають грпші за кордоном
Як так ! Змінили же Залужного, штаб, та генералітет на таких талановитих як Сирський ?
А чого захопили, --- 1. за час війни, Зеленський не спромігся налагодити виробництво, снарядів, пороха, мін, 2. Не зробили ні одної ракети дл ЗРК, 3 . Не зробили ні одного тактичного ракетного комплекса тіпв Сапсан у кацапів Іскандер( дядя Вова не дозволя!) 4. Всіх найкращих топивих комбригів звільнили а дебілів двоєшників на їх місця ставляють, 5. Ніякої боротьби з корупцією не ведеться!!! 6. На дипломатичному рівні теж з усіма среться. Який висновок можно зробити, він робе все що Україну знищіли, а грає роль що він найбільший патріот.
Не зрозуміло, якщо влада декларує що Україна йде у Европу, чому верховний головнокомадувач не йде у відставку за те що обіцяв на виборах Мир народу і не виконав це, а як кажуть хочеш Миру готовся до війни, а він не готовився до війни а будував дороги за державний кошт замість приватних інвестицій як це робиця у тій же Европі. Питання риторичне. Хай би його той літак забрав на початку війни, який надавав йому мудрий Байден, щоб уникнути катастрофи і море крові в Україні.
гитлер тоже захватил когда то Латвию Литву Эстонию Белоруссию Молдавию и Украину за три месяца,и 15 октября 1941 года товаристч Сралин вместе с краснопузой бандой удрал в Куйбышев...🐎🐎🐎👹👺в плен сдались 5 млн солдат и офицеров...по факту красная армия сдохла...остались одни Добровольцы и Зэки ГУЛАГа...🐓🐓👹👺
говнокомандуючий ,зеленське 🤡 підри* о... їди у відставку !
Московська агентура в українській владі та війську шаленими темпами здає країну агресору
