Російська армія захопила минулого тижня більше території України, ніж будь-коли цього року, - Bloomberg

Російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, захопивши минулого тижня більше території, ніж будь-коли 2024 року.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Окупація за тиждень понад 200 квадратних кілометрів збільшує територію, зайняту під час жорстокого літнього наступу, який спричинив величезні втрати російських військ і техніки.

Як зазначається, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні, приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців 2024 року.

"Цього тижня російські війська захопили місто Селидове, серед наступних цілей – міста Покровськ і Курахове. Обидва є важливими матеріально-технічними вузлами оборони України в Донецькій області. Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України", - пише Bloomberg.

