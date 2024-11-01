Російська армія захопила минулого тижня більше території України, ніж будь-коли цього року, - Bloomberg
Російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, захопивши минулого тижня більше території, ніж будь-коли 2024 року.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Окупація за тиждень понад 200 квадратних кілометрів збільшує територію, зайняту під час жорстокого літнього наступу, який спричинив величезні втрати російських військ і техніки.
Як зазначається, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні, приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців 2024 року.
"Цього тижня російські війська захопили місто Селидове, серед наступних цілей – міста Покровськ і Курахове. Обидва є важливими матеріально-технічними вузлами оборони України в Донецькій області. Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України", - пише Bloomberg.
Вони нічого міняти не хочуть.
Таке відчуття, що їм взагалі насрати на Украину, на те, що валиться фронт.
поки що ...
а Вугледар, Селидове вже НЕ наші назовсім !
👿
так веселіше?
бо ніколи ми їх НЕ звільнемо
чи ви ще вірите у "План Перемоги Найпотужнішого" ?
те що зараз відбувається, називається обвалфронту, шановний
сволота опівська!
.
Розкаже, скільки шахедів збито вчора, скільки загиблих та поранених, повідомить, що він анонсував чергову доленосну зустріч і піде бай-бай.
В нас нема ні президента ні парламента.
А саме страшне полягає у тому, що банда моральних уродів, яка опинилась при владі має підтримку населення!
Це означає, що громадян у нас, нажаль не так багато.
😂👍
-Здравствуйте, дети!- С приветливой улыбкой, в стандартных учительских гимнастерке и юбке цвета хаки, Светлана Владимировна, четко чеканя шаг, вошла в класс.
-Дежурный, кто отсутствует?
Аиша Рукавичникова, худенькая конопатая девчушка, живо вскочила с места.
-Светлана Владимировна, кроме Муцураева Сережи отсутствующих нет! Но у него уважительная причина, его отца арестовало ФСБ, скорее всего он уже и не вернется в школу!
-Если арестовало ФСБ- значит он представлял опасность для СССР. С изменниками нашей великой Родины никогда не стоит церемонится. Вы еще маленькие, но скоро поймете как много стоит на кону, насколько важна миссия нашей Империи. Конечно, нам всем жаль Сережу- папа воспитывал его сам, но Государство позаботится о нем и вырастит достойным гражданином России.
Светлана Владимировна подняла взгляд на портрет Николая Второго, мудрым взором глядящего на школьников со стены.
-Что ж... Тема урока... В общем, сегодня у нас будет не урок, а просто беседа. Мы поговорим, обсудим некоторые вещи, посмотрим как кто понимает происходящее в мире и в отдельности в нашей великой Родине, после чего будем писать письмо с благодарностью нашему меру господину Касыгбаю. Вы все знаете что он из собственных средств оплатил обеды для наиболее малоимущих учеников нашей школы и даже обещал после выборов построить новое здание с басейном. Итак, дети, кто знает, за что еще при жизни канонизировали, то есть признали святым первого лидера Империи Владимира Владимировича Путина? Дети?
Худосочный мальчонка за первой партой у окна, рыжий и сплошь в веснушках робко поднял вверх руку.
-Белек? Хорошо. Встань и расскажи всем нам.
Мальчик вскочил так, словно внутри у него раскрылась какая-то невидимая пружинка.
-Владимира Владимировича Путина, первого лидера Империи и обьединителя русских земель признали святым за восстановление СССР и борьбу с фашистами, окупировавшими часть Империи, Владимир Владимирович восстановил нашу Православную Церковь и не дал мировому сионизму захватить власть на планете!
Выпалил одним духом, без малейшей запинки. ;Ну конечно, сын политрука;- про себя с улыбкой подумала учительница.
Хорошо, Белек. С чистой совестью ставлю тебе ;пять;. Итак, дети! Все были на воскресной службе в Церкви? Внимательно слушали проповедь нашего благочестивого отца Афанасия?
Дети склонили головы,в классе было слышно только едва различимое детское дыхание.
- Вы все помните что сейчас стоит вопрос о канонизации великого человека в истории СССР, человека, повторившего деяние одного известного еще в период становления Империи человека, вождя одного из древнерусских племен Богдана Хмельницкого? Кстати, что сделал этот вождь, за что именно он вошел в историю нашей Великой Родины, кто скажет?
Светлана Владимировна внимательно вгляделась в застывшие во внимании лица учеников. Нет. Даже сын политрука Белек- и тот кажется не знает что сказать.
-Что ж. Расскажу. В самый период становления Империи, когда многие русские племена еще были отделены от России, он вернул Малороссию в состав нашей Великой страны, перечеркнув планы Запада противопоставить нарастающей мощи нашей страны часть нашего же, братского народа. Когда немцы придумали для жителей Молоросии язык и как бы свою, отдельную от русской историю. Все мы знаем что так называемые раньше ;украинцы;- часть русского же народа, пусть менее цивилизованная и с примесями инородной крови. А уж о землях, величайшем богатстве нашей Родины я и вовсе молчу.
Так вот, дети. Произошло все именно в тот момент когда стараниями Запада и США СССР был подломлен, когда от него отделились некоторые народы, захватив при этом и нашу землю. Несколько десятилетий подряд Империя не могла восстановить свою териториальную целостность, пока к власти не пришел Первый Лидер- Владимир Владимирович Путин. В это же время на землях бывшей Малоросии восцарилась власть фашистов. Они убивали русских за русский язык культуру, за нашу веру. Захвативший на крови власть у законноизбранного правителя власть один из этих фашистов поверг Малоросию в хаос. Полное обнищание населения, убийства и терор царили у них. Люди бежали кто куда мог, от голода и холода. К сожалению, СССР тогда мог только помогать жителям и революционерам, поскольку весь мир был против нас. И вот тогда и пришел к власти этот человек, выдающийся актер, Великий политик, спасший доверившися ему людей от кровавого хаоса. Простой артист, свергнувший тирана, заставившая его страшную цену заплатить за страдания русского народа. Человек, повторивший подвиг Богдана Хмельницково и обьединивший казалось бы навсегда разлетевшиеся осколки перекрасной вазы- нашего СССР 2,0! Его имя- Владимир Александрович Зеленский, Герой России, один из самых любимых народом Сенаторов Госдумы, не словом, а делом доказавший….
Первав восторженную речь прозвучал где-то на первом этаже звонок. Дети неподвижно сидели, выдыхая из приоткрытых ротиков пар- в классе было холодно. Светлана Владимировна выдохнула, улыбнулась.
-После перерыва продолжим.
Історію пише переможець. Пильнуйтеся!
ПОРА БИТИ НА СПОЛОХ! ПОКИДЬКІВ З ВЛАДИ НАХ!
Воювати - нікому!
Україна https://youtu.be/QfdpImdsIs4?si*****************&t=436 залишила робочі шахти та електростанції при відступі!
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвісильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
По-друге :
Вчора .біля півночі --відбулося телеоприлюднення сенсаційного ( перед-виборчого )ЗЕ-відосика-- під кодовою назвою : " "Секретні файли Білого дому ! " Де наш керманич ( на тлі діяльності попередніх Презиків--невдах ) постав із ЗЕ-пупсіка у титана-переможця
Бо знав про напад і НЕ втік!!! А те. що НЕ готувався . до спротиву і заблокував попередження укр. народу--це пусте. чули ж його:--Головне. що НЕ допустив паніки і спустошення банків...Мимохідь.--проковзнуло.як він зблизився із рудим прохіндєм. та врятував трампушу від імпічменту( надавши. для Конгресу США рятівні .для рудика свідчення. ) Одним словом : " Рьібак рьібака-видит с далека...
Ось чому провладні срульчата так сподіваються на перемогу рудого--це свій в доску !!!
І лише .мимохідь було згадано про витівки командарма ЗСУ -Залужного... Вражений його прозорливою мудрістю... За мить. до нападу СЩА затребували від нашої влади план спротиву ! Натомість Залужний . мабуть. достеменно знаючи. що в ОП окопалися рашо--пацюки-- на власний ризик --видає фальщивку...
Ця ДИЗА і дозволила гідно зустріти кацапо-орду під Києвом !!! (Прикро:що всі ми НЕ змогли відстояти істино-народного командарма ! )
Чем громче ругается с союзниками...
Тем больше украдено...
Отвлекай и обманывай!
Главное чтобы вчерашнее по сравнению с сегодняшним было ...мелкое недоразумение...
Вспомним ...тихонько в лес..
И 6 миллионов долларов наличкой ...
Команда зели
2024 - під командуванням Офісу ЗЄзідента втрачаємо території з F-16, хаймарсами, цезарями, панцергаубицями, леопардами, бредлі та абрамсами.