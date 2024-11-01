РУС
Российская армия захватила на прошлой неделе больше территории Украины, чем когда-либо в этом году, - Bloomberg

Российская армия набирает скорость в своем продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территории, чем когда-либо в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупация за неделю более 200 квадратных километров увеличивает территорию, занятую во время жестокого летнего наступления, которое повлекло огромные потери российских войск и техники.

динаміка окупації території України у 2024 році

Как отмечается, с 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров в Украине, примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

"На этой неделе российские войска захватили город Селидово, среди следующих целей - города Покровск и Курахово. Оба являются важными материально-техническими узлами обороны Украины в Донецкой области. Если города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины", - пишет Bloomberg.

+39
Зеленського та Сирського це повністю влаштовує та задовольняє.
Вони нічого міняти не хочуть.
Таке відчуття, що їм взагалі насрати на Украину, на те, що валиться фронт.
01.11.2024 20:13 Ответить
+39
Зараз виступить з промовою «головне медіа» нашої країни.
Розкаже, скільки шахедів збито вчора, скільки загиблих та поранених, повідомить, що він анонсував чергову доленосну зустріч і піде бай-бай.
В нас нема ні президента ні парламента.
А саме страшне полягає у тому, що банда моральних уродів, яка опинилась при владі має підтримку населення!
Це означає, що громадян у нас, нажаль не так багато.
01.11.2024 20:28 Ответить
+32
8 лютого 2024 найвеличніший ветеран чотирьох повісток, лідер мудрого наріду - зеленський звільнив Залужного та увесь ген.штаб та призначив замість нього сирського:
01.11.2024 20:26 Ответить
Зеленського та Сирського це повністю влаштовує та задовольняє.
Вони нічого міняти не хочуть.
Таке відчуття, що їм взагалі насрати на Украину, на те, що валиться фронт.
01.11.2024 20:13 Ответить
зато курськ наш !

поки що ...

а Вугледар, Селидове вже НЕ наші назовсім !

👿
01.11.2024 20:16 Ответить
не назовсім
01.11.2024 20:32 Ответить
ну тоді - назавжди ?

так веселіше?
бо ніколи ми їх НЕ звільнемо

чи ви ще вірите у "План Перемоги Найпотужнішого" ?

те що зараз відбувається, називається обвалфронту, шановний
01.11.2024 20:49 Ответить
що ти ліпиш вбоге. іди радіодиктант напиши.
показать весь комментарий
Не курськ а суджа.
показать весь комментарий
"По делам их узнаете, кто они"
показать весь комментарий
та до курська ще пукати й пукати! тої "завойованої" території - горобцю на один переліт! а визгу - на всю сонячну систему. тільки дарма хлопців і техніку там гроблять. втім не дарма, а з чітко визначеною метою - щоб зливати власні території!!!!
сволота опівська!
02.11.2024 11:27 Ответить
не зовсім так - вони СВІДОМО валять фронт! це і є справжній план лідора з дєрмаком. втім - демократія - є демократія. 73% цього хотіли і от збувається їх мрія. не зрозуміло тільки - навіщо примусово евакуйовувати їх звідти? нехай би і зустрічали довгоочікуваний руський мір.
показать весь комментарий
дивіться "Вечірні хріпи найпотужнішого Медія"
показать весь комментарий
це явний віртуальний фейк!!! в реалі " кофе вже щас! в криму!"
показать весь комментарий
Так шо, можна бронювати житло в Кримє на сезон 25-го року? Бо вже три роки як бронюю, оплачую за перший тиждень криптою... і пролітаю! (Передплата не повертається).
показать весь комментарий
А хто тебе заставляє дивитись телемарафон? Дивись звіти конашенкова чи хто там замість нього.
показать весь комментарий
жартуєте? насправді ми перемогли ще в 22-му році!
показать весь комментарий
"план Перемоги". ну як і договарівався.
показать весь комментарий
план перемоги путіна

.
01.11.2024 20:19 Ответить
)) правакатор!!! *****! )))
"брехати не можна" - з дитинства вчили 😕
показать весь комментарий
Ну где-то посередине сойдемся... По Днепру видимо. Все идет по плану!
показать весь комментарий
Як такими темпами пан Сирський Країну здає окупантові та не каїться,
показать весь комментарий
то буратінка буде схадіцца з пуйлом вже десь по Бугу, або Дністру...
показать весь комментарий
Зеленський перед виборами чесно сказав що він з ****** зійдеться посередині.
показать весь комментарий
Та Оманськими домовленностях це підтвердив.
показать весь комментарий
Посередині Банкової?
показать весь комментарий
8 лютого 2024 найвеличніший ветеран чотирьох повісток, лідер мудрого наріду - зеленський звільнив Залужного та увесь ген.штаб та призначив замість нього сирського:
01.11.2024 20:26 Ответить
Зато Залужного в Англію сплавили, зеля щаслив🤬
показать весь комментарий
Так народ в Україні - мудрий і мужній, який захищає цю країну ціною власного життя і здоровья на відміни від влади і так званих провладних еліт, якщо б не народ з так званою владою чи владами ні хто не розмовляв. Не треба перекидувати відповідальність влади за заробляння на країні на народ.
показать весь комментарий
Редкое предложение с точки зрения филологии только что прочёл---,,Российская армия,,.
показать весь комментарий
Зараз виступить з промовою «головне медіа» нашої країни.
Розкаже, скільки шахедів збито вчора, скільки загиблих та поранених, повідомить, що він анонсував чергову доленосну зустріч і піде бай-бай.
В нас нема ні президента ні парламента.
А саме страшне полягає у тому, що банда моральних уродів, яка опинилась при владі має підтримку населення!
Це означає, що громадян у нас, нажаль не так багато.
01.11.2024 20:28 Ответить
Головна Мідія та Найпотужніша 🍤 (Креветка)

😂👍
01.11.2024 20:54 Ответить
Урок. Оповідання- пересторога.

-Здравствуйте, дети!- С приветливой улыбкой, в стандартных учительских гимнастерке и юбке цвета хаки, Светлана Владимировна, четко чеканя шаг, вошла в класс.

-Дежурный, кто отсутствует?

Аиша Рукавичникова, худенькая конопатая девчушка, живо вскочила с места.

-Светлана Владимировна, кроме Муцураева Сережи отсутствующих нет! Но у него уважительная причина, его отца арестовало ФСБ, скорее всего он уже и не вернется в школу!

-Если арестовало ФСБ- значит он представлял опасность для СССР. С изменниками нашей великой Родины никогда не стоит церемонится. Вы еще маленькие, но скоро поймете как много стоит на кону, насколько важна миссия нашей Империи. Конечно, нам всем жаль Сережу- папа воспитывал его сам, но Государство позаботится о нем и вырастит достойным гражданином России.

Светлана Владимировна подняла взгляд на портрет Николая Второго, мудрым взором глядящего на школьников со стены.

-Что ж... Тема урока... В общем, сегодня у нас будет не урок, а просто беседа. Мы поговорим, обсудим некоторые вещи, посмотрим как кто понимает происходящее в мире и в отдельности в нашей великой Родине, после чего будем писать письмо с благодарностью нашему меру господину Касыгбаю. Вы все знаете что он из собственных средств оплатил обеды для наиболее малоимущих учеников нашей школы и даже обещал после выборов построить новое здание с басейном. Итак, дети, кто знает, за что еще при жизни канонизировали, то есть признали святым первого лидера Империи Владимира Владимировича Путина? Дети?

Худосочный мальчонка за первой партой у окна, рыжий и сплошь в веснушках робко поднял вверх руку.

-Белек? Хорошо. Встань и расскажи всем нам.

Мальчик вскочил так, словно внутри у него раскрылась какая-то невидимая пружинка.

-Владимира Владимировича Путина, первого лидера Империи и обьединителя русских земель признали святым за восстановление СССР и борьбу с фашистами, окупировавшими часть Империи, Владимир Владимирович восстановил нашу Православную Церковь и не дал мировому сионизму захватить власть на планете!

Выпалил одним духом, без малейшей запинки. ;Ну конечно, сын политрука;- про себя с улыбкой подумала учительница.

Хорошо, Белек. С чистой совестью ставлю тебе ;пять;. Итак, дети! Все были на воскресной службе в Церкви? Внимательно слушали проповедь нашего благочестивого отца Афанасия?

Дети склонили головы,в классе было слышно только едва различимое детское дыхание.

- Вы все помните что сейчас стоит вопрос о канонизации великого человека в истории СССР, человека, повторившего деяние одного известного еще в период становления Империи человека, вождя одного из древнерусских племен Богдана Хмельницкого? Кстати, что сделал этот вождь, за что именно он вошел в историю нашей Великой Родины, кто скажет?

Светлана Владимировна внимательно вгляделась в застывшие во внимании лица учеников. Нет. Даже сын политрука Белек- и тот кажется не знает что сказать.

-Что ж. Расскажу. В самый период становления Империи, когда многие русские племена еще были отделены от России, он вернул Малороссию в состав нашей Великой страны, перечеркнув планы Запада противопоставить нарастающей мощи нашей страны часть нашего же, братского народа. Когда немцы придумали для жителей Молоросии язык и как бы свою, отдельную от русской историю. Все мы знаем что так называемые раньше ;украинцы;- часть русского же народа, пусть менее цивилизованная и с примесями инородной крови. А уж о землях, величайшем богатстве нашей Родины я и вовсе молчу.

Так вот, дети. Произошло все именно в тот момент когда стараниями Запада и США СССР был подломлен, когда от него отделились некоторые народы, захватив при этом и нашу землю. Несколько десятилетий подряд Империя не могла восстановить свою териториальную целостность, пока к власти не пришел Первый Лидер- Владимир Владимирович Путин. В это же время на землях бывшей Малоросии восцарилась власть фашистов. Они убивали русских за русский язык культуру, за нашу веру. Захвативший на крови власть у законноизбранного правителя власть один из этих фашистов поверг Малоросию в хаос. Полное обнищание населения, убийства и терор царили у них. Люди бежали кто куда мог, от голода и холода. К сожалению, СССР тогда мог только помогать жителям и революционерам, поскольку весь мир был против нас. И вот тогда и пришел к власти этот человек, выдающийся актер, Великий политик, спасший доверившися ему людей от кровавого хаоса. Простой артист, свергнувший тирана, заставившая его страшную цену заплатить за страдания русского народа. Человек, повторивший подвиг Богдана Хмельницково и обьединивший казалось бы навсегда разлетевшиеся осколки перекрасной вазы- нашего СССР 2,0! Его имя- Владимир Александрович Зеленский, Герой России, один из самых любимых народом Сенаторов Госдумы, не словом, а делом доказавший….

Первав восторженную речь прозвучал где-то на первом этаже звонок. Дети неподвижно сидели, выдыхая из приоткрытых ротиков пар- в классе было холодно. Светлана Владимировна выдохнула, улыбнулась.

-После перерыва продолжим.

Історію пише переможець. Пильнуйтеся!
01.11.2024 20:30 Ответить
Оповідання 2019 року. Мене тоді тапками на форумі закидали.
показать весь комментарий
На фронті на Донеччині сьогодні критично не вистачає військових,яких Зеленський навмисно направив в Курську область.Пару б тих бригад врятували б ситуацію на Покровському напрямку! "Верховний ухилянт-головнокомандувач" не в тямі,про що попереджав генерал Залужний!
показать весь комментарий
А шо там с курском, он уже наш?
показать весь комментарий
Ми за Курськ вже й забули, бо вже Єкатєрінбург два місяці як наш!
показать весь комментарий
Та Єкатеринослав ще не віддали.
показать весь комментарий
Та я не за Дніпро кажу, я за Свєрдловск.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Не будувати, а красти.
показать весь комментарий
Обітрись засраний.
показать весь комментарий
Все згідно з оманським планом.
показать весь комментарий
Так. пуйло підпирає буратінку по терміну здачі України, бо на кацапії неспокійно через стан економіки.
показать весь комментарий
Можна навіть сказати наркОманським планом.
показать весь комментарий
Найбільше території захватили в 2022 р., коли приспали українців заспокійливими брехнями Арестовича. Зараз десь таке саме - відволікають МСЕКами, прокурорами, та приховують в українських новинах наростаючий темп втрат як людей так і територій!!!
ПОРА БИТИ НА СПОЛОХ! ПОКИДЬКІВ З ВЛАДИ НАХ!
показать весь комментарий
Починай! а ми допоможемо!
показать весь комментарий
Абдрістович там нідочого. 90% теріторії було окуповано за перший місяць війни під шашлики і розмінування зелі.
показать весь комментарий
з першого тижня війни арестович розповідав, що рускіх очєнь мало, вайни нє будєт, щас оні самі вийдут і всє закончітса за 1-2 неделі
показать весь комментарий
Арестович в России спец-курс посещал русских националистов.
показать весь комментарий
Єто хто как слушал.
показать весь комментарий
зато Суджа наша
показать весь комментарий
Ну і що? Переможемо, потім розберемося ?... Ага.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
План перемоги зєлєнскава влаштовує тільки путіна. Тому, елехторату по тищі гривень дадуть
показать весь комментарий
Їх і так все влаштовує.
показать весь комментарий
Це є наслідок провальної політики президента і його оточеня ,провал мобілізації ,зміна вищого військового керівництва ,завищені очікування від курської операції в той час коли не вдалось стабілізувати фронт ,відсутність управління і призначення бездарних командирів ,а ще говорити правду і вчитись на власних помилках також аналіз.
показать весь комментарий
Норм, пропаганду не они выиграли, а вы (ценз) просрали. и вероятнене всего преднам.
показать весь комментарий
Маршал Творожний повинен отримати звєзду Херой Россіі!!!
показать весь комментарий
ета - руссскає іпсо!! кацапи мали вже давно злякалия потужного плану перемоги зленого уйопка та розбігтися по "лєсам і вєсям"...
показать весь комментарий
Не треба було ставити аватарів біля Авдіївки, які з позицій з'іпалися!
показать весь комментарий
За октябрь рашисты захватили 450 кв км из 6500 кв км ранек контролируемой ВСУ в Донецкой области... це кінець, руки опускаються, сльози на очах, стрибайте в Тису браття
показать весь комментарий
Ні-ні! "Зе та сцирський пишуть, що воюватимемо до останнього Українця та Українки!
показать весь комментарий
Якщо честно, без всіляких там бла-бла-бла, то ця інформація звучить так, як це не гірко: "російська арміня минулого тижня перейшла в наступ, і захопила значні території України. Такого ще не було від початку війни!
показать весь комментарий
Фронт начал сыпаться, вернее его "осыпали"
показать весь комментарий
Снегірьов - https://youtu.be/uvcYw92R_SE?si=sislYCAaHBoaEzhK ВСУ уникають ближнього бою !

Воювати - нікому!

Україна https://youtu.be/QfdpImdsIs4?si*****************&t=436 залишила робочі шахти та електростанції при відступі!
показать весь комментарий
то шо ж ? наш гоvнокомандувач і лідор успішно справляються із завданням і планом кремля - завзято зливають країну. пуйло їм ордени уже підготував. просто на очах збувається мрія 73% ідіотів
показать весь комментарий
Засранца сырка под требунал!!! Верните Залужного!!!
показать весь комментарий
Ось що нам коштувала операція в Курську і відвід туди передових частин з нйакращою зброєю.
показать весь комментарий
По тищі видав і гуляйте, втрати на війні нікого не мають хвилювати на його думку.
показать весь комментарий
По--перше :
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвісильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
По-друге :
Вчора .біля півночі --відбулося телеоприлюднення сенсаційного ( перед-виборчого )ЗЕ-відосика-- під кодовою назвою : " "Секретні файли Білого дому ! " Де наш керманич ( на тлі діяльності попередніх Презиків--невдах ) постав із ЗЕ-пупсіка у титана-переможця
Бо знав про напад і НЕ втік!!! А те. що НЕ готувався . до спротиву і заблокував попередження укр. народу--це пусте. чули ж його:--Головне. що НЕ допустив паніки і спустошення банків...Мимохідь.--проковзнуло.як він зблизився із рудим прохіндєм. та врятував трампушу від імпічменту( надавши. для Конгресу США рятівні .для рудика свідчення. ) Одним словом : " Рьібак рьібака-видит с далека...
Ось чому провладні срульчата так сподіваються на перемогу рудого--це свій в доску !!!
І лише .мимохідь було згадано про витівки командарма ЗСУ -Залужного... Вражений його прозорливою мудрістю... За мить. до нападу СЩА затребували від нашої влади план спротиву ! Натомість Залужний . мабуть. достеменно знаючи. що в ОП окопалися рашо--пацюки-- на власний ризик --видає фальщивку...
Ця ДИЗА і дозволила гідно зустріти кацапо-орду під Києвом !!! (Прикро:що всі ми НЕ змогли відстояти істино-народного командарма ! )
показать весь комментарий
Чем громче зеля кричит про успехи в посадке деревьев и миллионе дронов
Чем громче ругается с союзниками...
Тем больше украдено...
Отвлекай и обманывай!
Главное чтобы вчерашнее по сравнению с сегодняшним было ...мелкое недоразумение...
Вспомним ...тихонько в лес..
И 6 миллионов долларов наличкой ...
Команда зели
показать весь комментарий
Цікаво, зараз хтось розуміє, що через кілька днів буде величезний котел під Кураховим?
показать весь комментарий
2022 - під командуванням Залужного вигнали кацапів з однією стрілкотнею та джавелінами.

2024 - під командуванням Офісу ЗЄзідента втрачаємо території з F-16, хаймарсами, цезарями, панцергаубицями, леопардами, бредлі та абрамсами.
показать весь комментарий
в них літаки заправлені і мають грпші за кордоном
показать весь комментарий
Як так ! Змінили же Залужного, штаб, та генералітет на таких талановитих як Сирський ?
показать весь комментарий
А чого захопили, --- 1. за час війни, Зеленський не спромігся налагодити виробництво, снарядів, пороха, мін, 2. Не зробили ні одної ракети дл ЗРК, 3 . Не зробили ні одного тактичного ракетного комплекса тіпв Сапсан у кацапів Іскандер( дядя Вова не дозволя!) 4. Всіх найкращих топивих комбригів звільнили а дебілів двоєшників на їх місця ставляють, 5. Ніякої боротьби з корупцією не ведеться!!! 6. На дипломатичному рівні теж з усіма среться. Який висновок можно зробити, він робе все що Україну знищіли, а грає роль що він найбільший патріот.
показать весь комментарий
Не зрозуміло, якщо влада декларує що Україна йде у Европу, чому верховний головнокомадувач не йде у відставку за те що обіцяв на виборах Мир народу і не виконав це, а як кажуть хочеш Миру готовся до війни, а він не готовився до війни а будував дороги за державний кошт замість приватних інвестицій як це робиця у тій же Европі. Питання риторичне. Хай би його той літак забрав на початку війни, який надавав йому мудрий Байден, щоб уникнути катастрофи і море крові в Україні.
показать весь комментарий
гитлер тоже захватил когда то Латвию Литву Эстонию Белоруссию Молдавию и Украину за три месяца,и 15 октября 1941 года товаристч Сралин вместе с краснопузой бандой удрал в Куйбышев...🐎🐎🐎👹👺в плен сдались 5 млн солдат и офицеров...по факту красная армия сдохла...остались одни Добровольцы и Зэки ГУЛАГа...🐓🐓👹👺
показать весь комментарий
говнокомандуючий ,зеленське 🤡 підри* о... їди у відставку !
показать весь комментарий
Московська агентура в українській владі та війську шаленими темпами здає країну агресору
показать весь комментарий
