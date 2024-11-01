Российская армия захватила на прошлой неделе больше территории Украины, чем когда-либо в этом году, - Bloomberg

Российская армия набирает скорость в своем продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территории, чем когда-либо в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупация за неделю более 200 квадратных километров увеличивает территорию, занятую во время жестокого летнего наступления, которое повлекло огромные потери российских войск и техники.

Как отмечается, с 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров в Украине, примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

"На этой неделе российские войска захватили город Селидово, среди следующих целей - города Покровск и Курахово. Оба являются важными материально-техническими узлами обороны Украины в Донецкой области. Если города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины", - пишет Bloomberg.

