Воїни бригади Нацгвардії "Хартія" оточили та знищили роту 7-го полку РФ у бою під Липцями. ВIДЕО

Військовослужбовці бригади Нацгвардії "Хартія" розповіли, як оточили та знищили роту 7-го полку РФ у бою під Липцями (Харківська область). Увага! Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою! 

Відповідне відео опублікував на своєму ютуб-каналі Бутусов Плюс головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми розглядали три позиції, які потрібно було захопити, зачистити і зайняти на них оборону. Тобто в даному лісі, на тих рубіжах, які ми повинні були зайняти, на яких ми виконували завдання, стояло три роти. Ми взяли в оточення цілу роту. Ми починали операцію в перехідний період ротації підрозділів противника дев'ятого полку на сьомий. Тому, це в майбутньому зіграло нам на руку, ми скориштавшись цією можливістю набрали достатню кількість людей в полон", - розповіли воїни "Хартії".

Також на відео є свідчення російських окупантів, яких захопили у полон.

Місце боїв відвідав журналіст Юрій Бутусов, який показав, що залишилося від російських позицій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр ліквідували групу окупантів на підступах до наших позицій на Харківщині. ВIДЕО

"БК тут лежить на кожному кроці. Росіян тут вибили в важких боях. Кожна позиція у них була зайнята. Тут теж був кулеметник, відстріляні стрічки. Друзі, зараз ми знаходимося під Харковом Багато сюди росіяни натягнули боєприпасів, патрони, гранатомети. І оці гранатомети, бачите, розлетілись від вибуху", - показав Бутусов.

"Тут по цьому напрямку ворог дуже зручно просувався, ховався від нашого вогню. І тут у них був дуже небезпечний рубіж оборони. Командний пункт. Тут росіяни відстрілювались. Спротив тут був відчайдушний. Такі посадки брати дуже важко. Все зеленка. Вона нашим вогнем вже проріджена. Але тут все випалено. Це наші вибухи вже, наших снарядів і бомб. Це був командний пункт, як ми бачимо. По ньому системно почали працювати близькі прильоти, ворог кинув і почав тікати", - розповів журналіст.

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3649) Національна гвардія (1650)
+21
01.11.2024 21:16 Відповісти
+14
Ця бригада - всі до одного добровольці. Хлопці,повертайтесь живими і здоровими.
01.11.2024 22:28 Відповісти
+13
Очень большое, старое село. По отдельным архивным данным чуть старше Харькова. Великолепная природа там, вокруг садовые т-ства, дачи старые. Труд поколений многих. Было село под оккупацией до осени 22г, а потом после освобождения стали кацапы его громить издалека, и не только это место конечно. Почти ничего не осталось на сегодня по инфраструктуре особо. Смотреть нельзя сегодня. Выстояло и выжило это село и в 1932-33г. И во 2 мировую уцелело. Ну вот пришло кацапьё.
01.11.2024 21:51 Відповісти
01.11.2024 21:16 Відповісти
01.11.2024 21:51 Відповісти
Так в 32-33 тоже кацапье украинцев уничтожало, плюс предки зеленских.
02.11.2024 06:21 Відповісти
"предки зеленских"?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеленські
03.11.2024 11:26 Відповісти
Моя бабушка с этого села, по маме. 1901 г рожд она. А в 1915 выдали замуж за инвалида 1 мир войны её. У деда было три Георгия и денежное вознаграждение за это от царя. На эти деньги и построили они домик на окраине Харькова, к 1917г. Дом и сейчас живой, брат мой живет. Мама моя 25г рожд, тетка 28г, дяди 33 и 35г рожд. Что творилось в 32-33 гг бабушка и в детстве мне рассказывала и мама и тетка. Когда в 33 г родисля их брат и их стало 5 чел семья, то буханка целиком стала положена по карточке и 200гр повидла. Дед кстати таки умер от голода, но в 1949г. Дали справку ,,дистрофия,, а где похоронен не сказали, потом в 60гг вылезло что хоронили в братских могилах. Умер то в больнице. Люди поднимали архивы, но без толку, так захоронение и не известно. Тогда так массово хоронили. Кстати тема Голодомора не раскрыта ещё полностью, там много темных пятен. Ведь архивы в кацапии по нквд особо. Лютая эпоха была та.
03.11.2024 16:36 Відповісти
01.11.2024 22:28 Відповісти
Що б ти з'їв, щоб не ******, валянку.
01.11.2024 23:09 Відповісти
Всі наші воїни - Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
02.11.2024 00:09 Відповісти
Спасибі за чудову новину,Слава Україні і ЗСУ,Героям Слсва!!!
