Воїни бригади Нацгвардії "Хартія" оточили та знищили роту 7-го полку РФ у бою під Липцями. ВIДЕО

Військовослужбовці бригади Нацгвардії "Хартія" розповіли, як оточили та знищили роту 7-го полку РФ у бою під Липцями (Харківська область). Увага! Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опублікував на своєму ютуб-каналі Бутусов Плюс головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми розглядали три позиції, які потрібно було захопити, зачистити і зайняти на них оборону. Тобто в даному лісі, на тих рубіжах, які ми повинні були зайняти, на яких ми виконували завдання, стояло три роти. Ми взяли в оточення цілу роту. Ми починали операцію в перехідний період ротації підрозділів противника дев'ятого полку на сьомий. Тому, це в майбутньому зіграло нам на руку, ми скориштавшись цією можливістю набрали достатню кількість людей в полон", - розповіли воїни "Хартії".

Також на відео є свідчення російських окупантів, яких захопили у полон.

Місце боїв відвідав журналіст Юрій Бутусов, який показав, що залишилося від російських позицій.

"БК тут лежить на кожному кроці. Росіян тут вибили в важких боях. Кожна позиція у них була зайнята. Тут теж був кулеметник, відстріляні стрічки. Друзі, зараз ми знаходимося під Харковом Багато сюди росіяни натягнули боєприпасів, патрони, гранатомети. І оці гранатомети, бачите, розлетілись від вибуху", - показав Бутусов.

"Тут по цьому напрямку ворог дуже зручно просувався, ховався від нашого вогню. І тут у них був дуже небезпечний рубіж оборони. Командний пункт. Тут росіяни відстрілювались. Спротив тут був відчайдушний. Такі посадки брати дуже важко. Все зеленка. Вона нашим вогнем вже проріджена. Але тут все випалено. Це наші вибухи вже, наших снарядів і бомб. Це був командний пункт, як ми бачимо. По ньому системно почали працювати близькі прильоти, ворог кинув і почав тікати", - розповів журналіст.