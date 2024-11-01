Воины бригады Нацгвардии "Хартия" окружили и уничтожили роту 7-го полка РФ в бою под Липцами. ВИДЕО

Военнослужащие бригады Нацгвардии "Хартия" рассказали, как окружили и уничтожили роту 7-го полка РФ в бою под Липцами (Харьковская область). Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале Бутусов Плюс главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы рассматривали три позиции, которые нужно было захватить, зачистить и занять на них оборону. То есть в данном лесу, на тех рубежах, которые мы должны были занять, на которых мы выполняли задание, стояло три роты. Мы взяли в окружение целую роту. Мы начинали операцию в переходный период ротации подразделений противника девятого полка на седьмой. Поэтому, это в будущем сыграло нам на руку, мы воспользовавшись этой возможностью набрали достаточное количество людей в плен", - рассказали воины "Хартии".

Также на видео есть показания российских оккупантов, которых захватили в плен.

Место боев посетил журналист Юрий Бутусов, который показал, что осталось от российских позиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

"БК здесь лежит на каждом шагу. Русских здесь выбили в тяжелых боях. Каждая позиция у них была занята. Здесь тоже был пулеметчик, отстрелянные ленты. Друзья, сейчас мы находимся под Харьковом. Много сюда россияне натянули боеприпасов, патроны, гранатометы. И эти гранатометы, видите, разлетелись от взрыва", - показал Бутусов.

"Здесь по этому направлению враг очень удобно продвигался, прятался от нашего огня. И здесь у них был очень опасный рубеж обороны. Командный пункт. Здесь россияне отстреливались. Сопротивление здесь было отчаянное. Такие посадки брать очень трудно. Все зеленка. Она нашим огнем уже прорежена. Но здесь все выжжено. Это наши взрывы уже, наших снарядов и бомб. Это был командный пункт, как мы видим. По нему системно начали работать близкие прилеты, враг бросил и начал убегать", - рассказал журналист.