Воины бригады Нацгвардии "Хартия" окружили и уничтожили роту 7-го полка РФ в бою под Липцами. ВИДЕО

Военнослужащие бригады Нацгвардии "Хартия" рассказали, как окружили и уничтожили роту 7-го полка РФ в бою под Липцами (Харьковская область). Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале Бутусов Плюс главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы рассматривали три позиции, которые нужно было захватить, зачистить и занять на них оборону. То есть в данном лесу, на тех рубежах, которые мы должны были занять, на которых мы выполняли задание, стояло три роты. Мы взяли в окружение целую роту. Мы начинали операцию в переходный период ротации подразделений противника девятого полка на седьмой. Поэтому, это в будущем сыграло нам на руку, мы воспользовавшись этой возможностью набрали достаточное количество людей в плен", - рассказали воины "Хартии".

Также на видео есть показания российских оккупантов, которых захватили в плен.

Место боев посетил журналист Юрий Бутусов, который показал, что осталось от российских позиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

"БК здесь лежит на каждом шагу. Русских здесь выбили в тяжелых боях. Каждая позиция у них была занята. Здесь тоже был пулеметчик, отстрелянные ленты. Друзья, сейчас мы находимся под Харьковом. Много сюда россияне натянули боеприпасов, патроны, гранатометы. И эти гранатометы, видите, разлетелись от взрыва", - показал Бутусов.

"Здесь по этому направлению враг очень удобно продвигался, прятался от нашего огня. И здесь у них был очень опасный рубеж обороны. Командный пункт. Здесь россияне отстреливались. Сопротивление здесь было отчаянное. Такие посадки брать очень трудно. Все зеленка. Она нашим огнем уже прорежена. Но здесь все выжжено. Это наши взрывы уже, наших снарядов и бомб. Это был командный пункт, как мы видим. По нему системно начали работать близкие прилеты, враг бросил и начал убегать", - рассказал журналист.

01.11.2024 21:16 Ответить
Ця бригада - всі до одного добровольці. Хлопці,повертайтесь живими і здоровими.
01.11.2024 22:28 Ответить
Очень большое, старое село. По отдельным архивным данным чуть старше Харькова. Великолепная природа там, вокруг садовые т-ства, дачи старые. Труд поколений многих. Было село под оккупацией до осени 22г, а потом после освобождения стали кацапы его громить издалека, и не только это место конечно. Почти ничего не осталось на сегодня по инфраструктуре особо. Смотреть нельзя сегодня. Выстояло и выжило это село и в 1932-33г. И во 2 мировую уцелело. Ну вот пришло кацапьё.
01.11.2024 21:51 Ответить
Так в 32-33 тоже кацапье украинцев уничтожало, плюс предки зеленских.
"предки зеленских"?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеленські
Моя бабушка с этого села, по маме. 1901 г рожд она. А в 1915 выдали замуж за инвалида 1 мир войны её. У деда было три Георгия и денежное вознаграждение за это от царя. На эти деньги и построили они домик на окраине Харькова, к 1917г. Дом и сейчас живой, брат мой живет. Мама моя 25г рожд, тетка 28г, дяди 33 и 35г рожд. Что творилось в 32-33 гг бабушка и в детстве мне рассказывала и мама и тетка. Когда в 33 г родисля их брат и их стало 5 чел семья, то буханка целиком стала положена по карточке и 200гр повидла. Дед кстати таки умер от голода, но в 1949г. Дали справку ,,дистрофия,, а где похоронен не сказали, потом в 60гг вылезло что хоронили в братских могилах. Умер то в больнице. Люди поднимали архивы, но без толку, так захоронение и не известно. Тогда так массово хоронили. Кстати тема Голодомора не раскрыта ещё полностью, там много темных пятен. Ведь архивы в кацапии по нквд особо. Лютая эпоха была та.
Ця бригада - всі до одного добровольці. Хлопці,повертайтесь живими і здоровими.
Що б ти з'їв, щоб не ******, валянку.
Всі наші воїни - Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Спасибі за чудову новину,Слава Україні і ЗСУ,Героям Слсва!!!
