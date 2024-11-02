Через атаку "Шахедів" на Хмельниччині пошкоджено елеватор

Сьогодні, 2 листопада 2024 року, під час повітряної тривоги сили ППО збили 2 ворожі дрони на Хмельниччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у результаті атаки завдано незначих пошкоджень конструкціям елеватора.

Станом на цю годину звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що над Хмельниччиною знищено 10 "Шахедів", уламками пошкоджено будинок та гараж.