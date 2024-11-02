Через атаку "Шахедів" на Хмельниччині пошкоджено елеватор
Сьогодні, 2 листопада 2024 року, під час повітряної тривоги сили ППО збили 2 ворожі дрони на Хмельниччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у результаті атаки завдано незначих пошкоджень конструкціям елеватора.
Станом на цю годину звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що над Хмельниччиною знищено 10 "Шахедів", уламками пошкоджено будинок та гараж.
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