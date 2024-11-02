Из-за атаки "Шахедов" на Хмельнитчине поврежден элеватор
Сегодня, 2 ноября 2024 года, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 2 вражеских дрона в Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора.
По состоянию на этот час обращений о погибших или травмированных не поступало.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что над Хмельницкой областью уничтожено 10 "Шахедов", обломками повреждены дом и гараж.
