Новости
Из-за атаки "Шахедов" на Хмельнитчине поврежден элеватор

Сегодня, 2 ноября 2024 года, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 2 вражеских дрона в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора.

По состоянию на этот час обращений о погибших или травмированных не поступало.

