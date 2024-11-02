Из-за атаки "Шахедов" на Хмельнитчине поврежден элеватор

Сегодня, 2 ноября 2024 года, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 2 вражеских дрона в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора.

По состоянию на этот час обращений о погибших или травмированных не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российской атаки частично отсутствует свет на Хмельнитчине, повреждены дома и гостиница

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что над Хмельницкой областью уничтожено 10 "Шахедов", обломками повреждены дом и гараж.