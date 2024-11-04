У Сумах пролунав вибух
Зранку 4 листопада у Сумах пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
О 9.47 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
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Hulio
показати весь коментар04.11.2024 10:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hulio
показати весь коментар04.11.2024 10:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар04.11.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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