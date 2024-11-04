У Сумах пролунав вибух

Зранку 4 листопада у Сумах пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

О 9.47 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

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