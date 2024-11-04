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У Сумах пролунав вибух

У Сумах лунають вибухи

Зранку 4 листопада у Сумах пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

О 9.47 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

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Автор: 

вибух (4532) Суми (939)


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Блін ! Коли вже по москві прилетить ?!
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04.11.2024 10:02 Відповісти
Ново-Огарьово чекає "гостей".
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04.11.2024 10:03 Відповісти
Воно домовилося з Конча-Заспою.
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04.11.2024 10:27 Відповісти
 
 