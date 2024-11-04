В Сумах прогремел взрыв
Утром 4 ноября в Сумах прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
В 9.47 в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
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Hulio
показать весь комментарий04.11.2024 10:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Hulio
показать весь комментарий04.11.2024 10:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий04.11.2024 10:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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