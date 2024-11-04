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В Сумах прогремел взрыв

У Сумах лунають вибухи

Утром 4 ноября в Сумах прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

В 9.47 в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Смотрите: Завершены аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара по многоэтажке в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

взрыв (6820) Сумы (1199)


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