В Сумах прогремел взрыв

Утром 4 ноября в Сумах прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

В 9.47 в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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