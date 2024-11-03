Завершены аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара по многоэтажке в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вчера чрезвычайники разбирали разрушенные строительные конструкции в многоэтажном жилом доме, подвергшемся вражескому удару.

Демонтировано 18 оконных рам и 8 кирпичных ограждений балконов. С помощью пленки и ОСБ плит удалось восстановить 80 окон.

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Работы проводились совместно с волонтерами и представителями коммунальных предприятий города.

В развернутый спасателями пункт обогрева обратилось более 70 человек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, россияне атаковали "шахедом" город Сумы. В результате попадания вражеского беспилотника есть разрушения и повреждения. Известно о 5 травмированных.