Завершены аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара по многоэтажке в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вчера чрезвычайники разбирали разрушенные строительные конструкции в многоэтажном жилом доме, подвергшемся вражескому удару.
Демонтировано 18 оконных рам и 8 кирпичных ограждений балконов. С помощью пленки и ОСБ плит удалось восстановить 80 окон.
Работы проводились совместно с волонтерами и представителями коммунальных предприятий города.
В развернутый спасателями пункт обогрева обратилось более 70 человек.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, россияне атаковали "шахедом" город Сумы. В результате попадания вражеского беспилотника есть разрушения и повреждения. Известно о 5 травмированных.
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