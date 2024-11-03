Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Сумах. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару у Сумах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вчора надзвичайники розбирали зруйновані будівельні конструкції в багатоповерховому житловому будинку, що зазнав ворожого удару.
Демонтовано 18 віконних рам та 8 цегляних огороджень балконів. За допомогою плівки та ОСБ плит вдалося відновити 80 вікон.
Роботи проводились спільно з волонтерами та представниками комунальних підприємств міста.
До розгорнутого рятувальниками пункту обігріву звернулося понад 70 людей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, росіяни атакували "шахедом" місто Суми. Унаслідок влучання ворожого безпілотника є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.
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