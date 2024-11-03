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Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Сумах. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вчора надзвичайники розбирали зруйновані будівельні конструкції в багатоповерховому житловому будинку, що зазнав ворожого удару.

Демонтовано 18 віконних рам та 8 цегляних огороджень балконів. За допомогою плівки та ОСБ плит вдалося відновити 80 вікон.

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пошкоджений будинок у Сумах
пошкоджений будинок у Сумах
пошкоджений будинок у Сумах
пошкоджений будинок у Сумах

Роботи проводились спільно з волонтерами та представниками комунальних підприємств міста.

До розгорнутого рятувальниками пункту обігріву звернулося понад 70 людей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, росіяни атакували "шахедом" місто Суми. Унаслідок влучання ворожого безпілотника є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.

Автор: 

обстріл (29517) Суми (937)


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Вже все і відновили?
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03.11.2024 10:21 Відповісти
аварійно-відновлювальні !
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03.11.2024 10:43 Відповісти
Українців уже настільки мають за лохів, що навіть не "фільтрують базар".
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03.11.2024 14:42 Відповісти
 
 