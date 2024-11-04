ВРП звільнила голову одного із судів Полтави, що підозрюється у корупції
4 листопада Вища рада правосуддя задовільнила дисциплінарну скаргу керівника САП та звільнила голову одного з судів Полтави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Наразі у ВАКС слухається справа стосовно вказаного судді. Так, у межах слідства, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що суддя підбурив особу до надання хабаря судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справі. Суддя створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за хабар у розмірі 10 тис. доларів. Проте як з’ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.
Також встановлено, що суддя вніс завідомо неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік.
Члени Дисциплінарної палати підтримали позицію САП та вирішили внести подання про звільнення указаного судді, мотивуючи рішення тим, що його дії підривають авторитет правосуддя.
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дуже жорстко
тепер є повод отримати інвалідність від такої жорстокості