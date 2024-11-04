ВРП звільнила голову одного із судів Полтави, що підозрюється у корупції

4 листопада Вища рада правосуддя задовільнила дисциплінарну скаргу керівника САП та звільнила голову одного з судів Полтави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Наразі у ВАКС слухається справа стосовно вказаного судді. Так, у межах слідства, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що суддя підбурив особу до надання хабаря судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справі. Суддя створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за хабар у розмірі 10 тис. доларів. Проте як з’ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.

Також встановлено, що суддя вніс завідомо неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік.

Також читайте: ВРП звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн

Члени Дисциплінарної палати підтримали позицію САП та вирішили внести подання про звільнення указаного судді, мотивуючи рішення тим, що його дії підривають авторитет правосуддя.