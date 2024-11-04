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Новини Боротьба з корупцією
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ВРП звільнила голову одного із судів Полтави, що підозрюється у корупції

суддя

4 листопада Вища рада правосуддя задовільнила дисциплінарну скаргу керівника САП та звільнила голову одного з судів Полтави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Наразі у ВАКС слухається справа стосовно вказаного судді. Так, у межах слідства, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що суддя підбурив особу до надання хабаря судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справі. Суддя створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за хабар у розмірі 10 тис. доларів. Проте як з’ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.

Також встановлено, що суддя вніс завідомо неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік.

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Члени Дисциплінарної палати підтримали позицію САП та вирішили внести подання про звільнення указаного судді, мотивуючи рішення тим, що його дії підривають авторитет правосуддя.

Автор: 

Полтава (567) суддя (1591) САП (2248) Вища рада правосуддя (583) звільнення суддів (66)


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Немає в них сердця - треба було дати пенсію по інвалідності та на підвищення відправити
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04.11.2024 17:21 Відповісти
ТА ТАК ВСЕ І БУДЕ-- відсудить і пенсію і все шо повинно бути
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04.11.2024 17:33 Відповісти
КАрочє, не поділився. А якби поділився то було б все хокєй
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04.11.2024 17:36 Відповісти
жорстко..
дуже жорстко
тепер є повод отримати інвалідність від такої жорстокості
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04.11.2024 17:48 Відповісти
Звільнення-це яка стаття карного кодексу?
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04.11.2024 18:40 Відповісти
 
 