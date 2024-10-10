ВРП звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Інна Масло перебуває в розшуку, ініційованому НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вища рада правосуддя.

"10 жовтня 2024 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - ідеться в повідомленні

Звільнення відбулося на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Вищого адміністративного суду України Масло Інну Валентинівну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку.

За що звільнили Інну Масло?

Зазначається, що Інна Масло допустила поведінку, яка порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу (пункт 3 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

"Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді", - уточнили у ВРП.

Рішення ВРП про звільнення є кадровим.

Що відомо про Інну Масло?

Центр протидії корупції також повідомив, що суддю Інну Масло НАБУ оголосило в розшук. Антикорупційні органи підозрюють суддю в недекларуванні на 7,8 млн грн.

Зазначається, що Масло ще у березні 2022 року виїхала з України, не здійснювала правосуддя, не виходила на зв’язок, але за той же 2022 рік отримала 673 тисячі грн суддівської винагороди.

Як не дивно, але суддя ще й попросилась у почесну відставку з довічними виплатами. ВРП її прохання не задовольнила. А сьогодні звільнила. Без вихідної допомоги та довічних виплат.

"Таким чином, фіксуємо дві перемоги. Ці рішення дають шанс на подальше очищення судової системи. І показують, що наші зусилля з перезавантаження судових органів не були марними", - додали в ЦПД.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя також ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва. Громадської ради доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Отрош критеріям доброчесності та професійної етики.