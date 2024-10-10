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Новини
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ВРП звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн

ВРП звільнила суддю Інну Масло.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Інна Масло перебуває в розшуку, ініційованому НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вища рада правосуддя.

"10 жовтня 2024 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - ідеться в повідомленні

Звільнення відбулося на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Вищого адміністративного суду України Масло Інну Валентинівну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку.

За що звільнили Інну Масло?

Зазначається, що Інна Масло допустила поведінку, яка порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу (пункт 3 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

"Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді", - уточнили у ВРП.

Рішення ВРП про звільнення є кадровим.

Що відомо про Інну Масло?

Центр протидії корупції також повідомив, що суддю Інну Масло НАБУ оголосило в розшук. Антикорупційні органи підозрюють суддю в недекларуванні на 7,8 млн грн. 

Зазначається, що Масло ще у березні 2022 року виїхала з України, не здійснювала правосуддя, не виходила на зв’язок, але за той же 2022 рік отримала 673 тисячі грн суддівської винагороди.

Як не дивно, але суддя ще й попросилась у почесну відставку з довічними виплатами. ВРП її прохання не задовольнила. А сьогодні звільнила. Без вихідної допомоги та довічних виплат.

"Таким чином, фіксуємо дві перемоги. Ці рішення дають шанс на подальше очищення судової системи. І показують, що наші зусилля з перезавантаження судових органів не були марними", - додали в ЦПД.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя також ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва.  Громадської ради доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Отрош критеріям доброчесності та професійної етики.

Автор: 

суддя (1586) Вища рада правосуддя (583) звільнення суддів (66)


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Топ коментарі
+6
Саджайте її в камеру разом з Крупою. Кашу Маслом не зіпсуєш...
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10.10.2024 19:19
+5
Не посадили, а просто звільнили!
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10.10.2024 19:08
+4
Оце па зєльонаму зловили звільнили, не посадили а так просто звільнили тіхосєнько в ліс.
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10.10.2024 19:13
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Не посадили, а просто звільнили!
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10.10.2024 19:08 Відповісти
Оце па зєльонаму зловили звільнили, не посадили а так просто звільнили тіхосєнько в ліс.
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10.10.2024 19:13 Відповісти
Саджайте її в камеру разом з Крупою. Кашу Маслом не зіпсуєш...
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10.10.2024 19:19 Відповісти
Як завжди, відправлять у відставку з довічними виплатами 200 000 грн. на місяць з індексацією.
Зелень зеленью око не виклює.
Довічне утримання. Нажаль не утримання в'язниці, а утримання від бюджету України на своє никчемне присутність.
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10.10.2024 19:20 Відповісти
Незаконне збагачення тепер зветься дісциплінарним проступком...!?!? В цій країні порядок колись буде..???
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10.10.2024 19:31 Відповісти
А що, в законі "Про судоустрій і судчинство..." поняття прогул не існує? Якщо ні, то вони добре прилаштувалися. Надзвичайно добре...
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10.10.2024 19:33 Відповісти
Одна крупа, друга масло, готують зелену кашу для зепідарів , тільки індігрієти для каші крадуть у військових.
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10.10.2024 19:49 Відповісти
Звільнити це мало! Треба ссуку на нари баланду хльобати!
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10.10.2024 19:51 Відповісти
Хоч одного "суддю" українці лінчували? Ні. А це означає, що все в порядку. Судді - це найчесніша каста України.
Кур-р-р-рва...
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10.10.2024 19:52 Відповісти
Який прекрасний закон «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 103):

1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

3) допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях […] непідкупності […].

Отже, максимум, що загрожує продажному судді, - дисциплінарна відповідальність.

Яка там баланда? Добре, коли бодай із посади усунуть (а можуть і догану оголосити). І "фсьо па закону"…
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10.10.2024 20:06 Відповісти
Цей чудовий закон був потужно прийнятий в 2016 році, на хвилі революції гідності, тасазать
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10.10.2024 20:34 Відповісти
Еге ж, судова реформа, Порошенком затіяна, була від початку й до кінця хибна. Один із його очевидних мінусів.
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10.10.2024 21:28 Відповісти
 
 