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ВРП звільнила Отрош з посади судді Господарського суду Києва, - адвокат Маселко

Суддю Господарського суду Києва Інну Отрош звільнено

Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва.

Про це повідомив член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді у звязку із невідповідністю займаній посаді", - зазначив він. 

За таке рішення проголосували 11 членів ВРП, проти - 3.

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Раніше ВККС одноголосно вирішила внести подання про її звільнення. Підставою для такого рішення став Висновок Громадської ради доброчесності. 

"Це вагомий вклад у реалізацію судової реформи та відновлення довіри до судової влади. Дякую колегам за законне і справедливе рішення", - додав член Вищої ради правосуддя.

Що відомо про Інну Отрош?

У Висновку йдеться, що ГРД виявила дані, які дають підстави для висновку про
невідповідність Отрош критеріям доброчесності та професійної етики.

"У досьє та поясненнях судді відсутня переконлива інформація про джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ судді та членів сім’ї чи близьких осіб, також легальні доходи, на думку розсудливого спостерігача викликають сумніви щодо їх достатності для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ", - зазначено в документі. 

Загальна задекларована вартість наведеного майна станом на 2019 рік становить 5 266 081, 00 грн. Разом з тим, за даними ДРФО дохід за період з 2003 по 2013 роки становив 197 549,36
грн.

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Інна Отрош-молодша - донька ексголови Печерського суду за часів Януковича Інни Отрош.

Автор: 

Отрош (3) Вища рада правосуддя (583) звільнення суддів (66) Маселко Роман (98)


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Перша перемога правосуддя...
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10.10.2024 14:37 Відповісти
Не перемога, а розправа.

Якщо у суддів і була профспілка, яка опікувалася їхнім захистом від незаконного "оцінювання" та звільнення ВККСівсцями, то Інна Отрош була "профспілковим босом".

Зайдіть на юридичні сайти, почитайте публікації на теми бєспрєдєла ВККС, поспілкуйтеся з суддями, хто така Інна Отрош Jr, і все стане зрозумілим.

У цьому році я подавав документи до ВККС як особа, яка має намір стати суддею, я був єдиним, хто виконав вимоги Закону, а не забаганки і "новації" ВККС. Мене колегія ВККС викинула з конкурсу як кандидата на посаду судді ще до того, як я став таким кандидатом за Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а мій запит про доступ до публічної інформації про мене ВККС успішно викинула до смітника.

За Конституцією України (ст.128) призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом, а не підзаконними актами ВККС чи ВРП.

Чи буду я сам суддею? Чи буду я спеціалізуватися по членах ВРП чи ВККС?

Буде новий Президент України, а не це непорозуміння з дипломом юриста, от тоді і подивимось, хто кому буде писати інформаційні запити, скарги, заяви, клопотання і позови.
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10.10.2024 15:13 Відповісти
точно - найбільш "незахищені". "Розправились" з корупціонеркою. Там половину суддів потрібно саджати за корупцію, у тому числі 99% ВРП.
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10.10.2024 15:18 Відповісти
На решті "сімейний бізнес " закінчив своє існування!!! Залишилось конфіскувати майно цієї блондинкі!!!
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10.10.2024 14:38 Відповісти
Просто звільнили і все? Яка несподіванка...
Чим далі займеться ця мадама?
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10.10.2024 15:17 Відповісти
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10.10.2024 16:09 Відповісти
Сьогодні звільнили , а незабаром поновлять з компенсацією за моральні втрати .
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10.10.2024 16:24 Відповісти
Найбагатші судді саме у господарчих судах..звільнили майже жебрачку, з огляду на виявлені статки....Ця рада "кривосуддя" глузує та гогоче,після засідань....
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10.10.2024 16:52 Відповісти
 
 