ВРП звільнила Отрош з посади судді Господарського суду Києва, - адвокат Маселко

Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва.

Про це повідомив член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді у звязку із невідповідністю займаній посаді", - зазначив він.

За таке рішення проголосували 11 членів ВРП, проти - 3.

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Раніше ВККС одноголосно вирішила внести подання про її звільнення. Підставою для такого рішення став Висновок Громадської ради доброчесності.

"Це вагомий вклад у реалізацію судової реформи та відновлення довіри до судової влади. Дякую колегам за законне і справедливе рішення", - додав член Вищої ради правосуддя.

Що відомо про Інну Отрош?

У Висновку йдеться, що ГРД виявила дані, які дають підстави для висновку про

невідповідність Отрош критеріям доброчесності та професійної етики.

"У досьє та поясненнях судді відсутня переконлива інформація про джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ судді та членів сім’ї чи близьких осіб, також легальні доходи, на думку розсудливого спостерігача викликають сумніви щодо їх достатності для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ", - зазначено в документі.

Загальна задекларована вартість наведеного майна станом на 2019 рік становить 5 266 081, 00 грн. Разом з тим, за даними ДРФО дохід за період з 2003 по 2013 роки становив 197 549,36

грн.

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Інна Отрош-молодша - донька ексголови Печерського суду за часів Януковича Інни Отрош.