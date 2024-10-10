ВСП уволил Отрош с должности судьи Хозяйственного суда Киева, - адвокат Маселко
Сегодня Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.
Об этом сообщил член Высшего совета правосудия адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи в связи с несоответствием занимаемой должности", - отметил он.
За такое решение проголосовали 11 членов ВСП, против - 3.
Ранее ВККС единогласно решила внести представление о ее увольнении. Основанием для такого решения стало Заключение Общественного совета добропорядочности.
"Это весомый вклад в реализацию судебной реформы и восстановление доверия к судебной власти. Спасибо коллегам за законное и справедливое решение", - добавил член Высшего совета правосудия.
Что известно об Инне Отрош?
В Заключении говорится, что ОСД обнаружил данные, которые дают основания для вывода о
несоответствии Отрош критериям добропорядочности и профессиональной этики.
"В досье и объяснениях судьи отсутствует убедительная информация об источниках происхождения ликвидного имущества, расходов, полученных благ судьи и членов семьи или близких лиц, также легальные доходы, по мнению здравомыслящего наблюдателя вызывают сомнения относительно их достаточности для приобретения такого имущества, осуществления таких расходов, получения благ", - указано в документе.
Общая задекларированная стоимость приведенного имущества по состоянию на 2019 год составляет 5 266 081, 00 грн. Вместе с тем, по данным ГРФЛ доход за период с 2003 по 2013 годы составил 197 549,36
грн.
Инна Отрош-младшая - дочь экс-главы Печерского суда во времена Януковича Инны Отрош.
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Якщо у суддів і була профспілка, яка опікувалася їхнім захистом від незаконного "оцінювання" та звільнення ВККСівсцями, то Інна Отрош була "профспілковим босом".
Зайдіть на юридичні сайти, почитайте публікації на теми бєспрєдєла ВККС, поспілкуйтеся з суддями, хто така Інна Отрош Jr, і все стане зрозумілим.
У цьому році я подавав документи до ВККС як особа, яка має намір стати суддею, я був єдиним, хто виконав вимоги Закону, а не забаганки і "новації" ВККС. Мене колегія ВККС викинула з конкурсу як кандидата на посаду судді ще до того, як я став таким кандидатом за Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а мій запит про доступ до публічної інформації про мене ВККС успішно викинула до смітника.
За Конституцією України (ст.128) призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом, а не підзаконними актами ВККС чи ВРП.
Чи буду я сам суддею? Чи буду я спеціалізуватися по членах ВРП чи ВККС?
Буде новий Президент України, а не це непорозуміння з дипломом юриста, от тоді і подивимось, хто кому буде писати інформаційні запити, скарги, заяви, клопотання і позови.
Чим далі займеться ця мадама?