ВСП уволил Отрош с должности судьи Хозяйственного суда Киева, - адвокат Маселко

Сегодня Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.

Об этом сообщил член Высшего совета правосудия адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи в связи с несоответствием занимаемой должности", - отметил он.

За такое решение проголосовали 11 членов ВСП, против - 3.

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Ранее ВККС единогласно решила внести представление о ее увольнении. Основанием для такого решения стало Заключение Общественного совета добропорядочности.

"Это весомый вклад в реализацию судебной реформы и восстановление доверия к судебной власти. Спасибо коллегам за законное и справедливое решение", - добавил член Высшего совета правосудия.

Что известно об Инне Отрош?

В Заключении говорится, что ОСД обнаружил данные, которые дают основания для вывода о

несоответствии Отрош критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"В досье и объяснениях судьи отсутствует убедительная информация об источниках происхождения ликвидного имущества, расходов, полученных благ судьи и членов семьи или близких лиц, также легальные доходы, по мнению здравомыслящего наблюдателя вызывают сомнения относительно их достаточности для приобретения такого имущества, осуществления таких расходов, получения благ", - указано в документе.

Общая задекларированная стоимость приведенного имущества по состоянию на 2019 год составляет 5 266 081, 00 грн. Вместе с тем, по данным ГРФЛ доход за период с 2003 по 2013 годы составил 197 549,36

грн.

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