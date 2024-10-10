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ВСП уволил Отрош с должности судьи Хозяйственного суда Киева, - адвокат Маселко

Суддю Господарського суду Києва Інну Отрош звільнено

Сегодня Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.

Об этом сообщил член Высшего совета правосудия адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи в связи с несоответствием занимаемой должности", - отметил он.

За такое решение проголосовали 11 членов ВСП, против - 3.

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Ранее ВККС единогласно решила внести представление о ее увольнении. Основанием для такого решения стало Заключение Общественного совета добропорядочности.

"Это весомый вклад в реализацию судебной реформы и восстановление доверия к судебной власти. Спасибо коллегам за законное и справедливое решение", - добавил член Высшего совета правосудия.

Что известно об Инне Отрош?

В Заключении говорится, что ОСД обнаружил данные, которые дают основания для вывода о
несоответствии Отрош критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"В досье и объяснениях судьи отсутствует убедительная информация об источниках происхождения ликвидного имущества, расходов, полученных благ судьи и членов семьи или близких лиц, также легальные доходы, по мнению здравомыслящего наблюдателя вызывают сомнения относительно их достаточности для приобретения такого имущества, осуществления таких расходов, получения благ", - указано в документе.

Общая задекларированная стоимость приведенного имущества по состоянию на 2019 год составляет 5 266 081, 00 грн. Вместе с тем, по данным ГРФЛ доход за период с 2003 по 2013 годы составил 197 549,36
грн.

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Инна Отрош-младшая - дочь экс-главы Печерского суда во времена Януковича Инны Отрош.

Автор: 

Отрош Инна (9) Высший совет правосудия (568) увольнение судей (67) Маселко Роман (94)


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Перша перемога правосуддя...
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10.10.2024 14:37 Ответить
Не перемога, а розправа.

Якщо у суддів і була профспілка, яка опікувалася їхнім захистом від незаконного "оцінювання" та звільнення ВККСівсцями, то Інна Отрош була "профспілковим босом".

Зайдіть на юридичні сайти, почитайте публікації на теми бєспрєдєла ВККС, поспілкуйтеся з суддями, хто така Інна Отрош Jr, і все стане зрозумілим.

У цьому році я подавав документи до ВККС як особа, яка має намір стати суддею, я був єдиним, хто виконав вимоги Закону, а не забаганки і "новації" ВККС. Мене колегія ВККС викинула з конкурсу як кандидата на посаду судді ще до того, як я став таким кандидатом за Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а мій запит про доступ до публічної інформації про мене ВККС успішно викинула до смітника.

За Конституцією України (ст.128) призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом, а не підзаконними актами ВККС чи ВРП.

Чи буду я сам суддею? Чи буду я спеціалізуватися по членах ВРП чи ВККС?

Буде новий Президент України, а не це непорозуміння з дипломом юриста, от тоді і подивимось, хто кому буде писати інформаційні запити, скарги, заяви, клопотання і позови.
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10.10.2024 15:13 Ответить
точно - найбільш "незахищені". "Розправились" з корупціонеркою. Там половину суддів потрібно саджати за корупцію, у тому числі 99% ВРП.
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10.10.2024 15:18 Ответить
На решті "сімейний бізнес " закінчив своє існування!!! Залишилось конфіскувати майно цієї блондинкі!!!
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10.10.2024 14:38 Ответить
Просто звільнили і все? Яка несподіванка...
Чим далі займеться ця мадама?
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10.10.2024 15:17 Ответить
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10.10.2024 16:09 Ответить
Сьогодні звільнили , а незабаром поновлять з компенсацією за моральні втрати .
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10.10.2024 16:24 Ответить
Найбагатші судді саме у господарчих судах..звільнили майже жебрачку, з огляду на виявлені статки....Ця рада "кривосуддя" глузує та гогоче,після засідань....
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10.10.2024 16:52 Ответить
 
 