ВСП уволил судью Высшего административного суда Украины Масло, которую подозревают в недекларировании на сумму 7,8 млн грн

Высший совет правосудия уволил судью Высшего административного суда Украины Инну Масло за совершение существенного дисциплинарного проступка. Инна Масло находится в розыске, инициированном НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Высший совет правосудия.

"10 октября 2024 года Высший совет правосудия решил уволить судью Высшего административного суда Украины Инну Масло на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении

Увольнение произошло на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Высшего административного суда Украины Масло Инну Валентиновну к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка.

За что уволили Инну Масло?

Отмечается, что Инна Масло допустила поведение, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса (пункт 3 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

"Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности", - уточнили в ВСП.

Решение ВСП об увольнении является кадровым.

Что известно об Инне Масло?

Центр противодействия коррупции также сообщил, что судью Инну Масло НАБУ объявило в розыск. Антикоррупционные органы подозревают судью в недекларировании на 7,8 млн грн.

Отмечается, что Масло еще в марте 2022 года выехала из Украины, не осуществляла правосудие, не выходила на связь, но за тот же 2022 год получила 673 тысячи грн судейского вознаграждения.

Как ни странно, но судья еще и попросилась в почетную отставку с пожизненными выплатами. ВСП ее просьбу не удовлетворил. А сегодня уволил. Без выходного пособия и пожизненных выплат.

"Таким образом, фиксируем две победы. Эти решения дают шанс на дальнейшее очищение судебной системы. И показывают, что наши усилия по перезагрузке судебных органов не были напрасными", - добавили в ЦПД.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия также принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи Хозяйственного суда города Киева. Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии Отрош критериям добропорядочности и профессиональной этики.