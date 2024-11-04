ВСП уволил председателя одного из судов Полтавы, подозреваемого в коррупции

4 ноября Высший совет правосудия удовлетворил дисциплинарную жалобу руководителя САП и уволил главу одного из судов Полтавы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Сейчас в ВАКС слушается дело в отношении указанного судьи. Так, в рамках следствия, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что судья подстрекал человека к даче взятки судье другого суда Полтавы за удовлетворение иска по гражданскому делу. Судья создал впечатление и заверил, что судебное решение в свою пользу лицо может получить только за взятку в размере 10 тыс. долларов. Однако, как выяснилось, указанные средства он и не пытался передать за решение вопроса, а распорядился ими по своему усмотрению.

Также установлено, что судья внес заведомо ложные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год.

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Члены Дисциплинарной палаты поддержали позицию САП и решили внести представление об увольнении указанного судьи, мотивируя решение тем, что его действия подрывают авторитет правосудия.