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Новости Борьба с коррупцией
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ВСП уволил председателя одного из судов Полтавы, подозреваемого в коррупции

суддя

4 ноября Высший совет правосудия удовлетворил дисциплинарную жалобу руководителя САП и уволил главу одного из судов Полтавы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Сейчас в ВАКС слушается дело в отношении указанного судьи. Так, в рамках следствия, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что судья подстрекал человека к даче взятки судье другого суда Полтавы за удовлетворение иска по гражданскому делу. Судья создал впечатление и заверил, что судебное решение в свою пользу лицо может получить только за взятку в размере 10 тыс. долларов. Однако, как выяснилось, указанные средства он и не пытался передать за решение вопроса, а распорядился ими по своему усмотрению.

Также установлено, что судья внес заведомо ложные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год.

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Члены Дисциплинарной палаты поддержали позицию САП и решили внести представление об увольнении указанного судьи, мотивируя решение тем, что его действия подрывают авторитет правосудия.

Автор: 

Тахтаулове (775) судья (2653) САП (2082) Высший совет правосудия (568) увольнение судей (67)


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Немає в них сердця - треба було дати пенсію по інвалідності та на підвищення відправити
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04.11.2024 17:21 Ответить
ТА ТАК ВСЕ І БУДЕ-- відсудить і пенсію і все шо повинно бути
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04.11.2024 17:33 Ответить
КАрочє, не поділився. А якби поділився то було б все хокєй
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04.11.2024 17:36 Ответить
жорстко..
дуже жорстко
тепер є повод отримати інвалідність від такої жорстокості
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04.11.2024 17:48 Ответить
Звільнення-це яка стаття карного кодексу?
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04.11.2024 18:40 Ответить
 
 