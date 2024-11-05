Окупанти активно застосовували авіацію та атакували неподалік Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби, активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 11 КАБів. Завдали 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 205 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

Як зазначається, втрати ворога на цьому напрямку минулої доби становили 105 осіб, з них безповоротні - 39, санітарні - 66.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 15 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

2 бойові броньовані машини,

1 артилерійську систему,

1 автомобіль,

2 одиниці спецтехніки,

8 БпЛА.