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Новини Війна
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РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині: поранено чоловіка

РФ вдарила ракетою по Харківщині

Росіяни вранці завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади.

"Внаслідок влучання дістав поранень 40-річний чоловік. На місці події працюють усі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину 11 КАБами, внаслідок чого постраждали 2 жінки

Читайте: Удар по Ківшарівці 3 листопада: через постійні російські обстріли з-під завалів будинку не можуть дістати тіла трьох людей, - МВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29527) Харківщина (6054)


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Українців будуть вбивати поки зеленський при владі.
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05.11.2024 11:14 Відповісти
Не пуйло, ні? Ти не попутав?
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05.11.2024 11:26 Відповісти
 
 