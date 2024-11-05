РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині: поранено чоловіка
Росіяни вранці завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади.
"Внаслідок влучання дістав поранень 40-річний чоловік. На місці події працюють усі профільні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину 11 КАБами, внаслідок чого постраждали 2 жінки
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Роман Агафонов
показати весь коментар05.11.2024 11:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
kharkov1000
показати весь коментар05.11.2024 11:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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