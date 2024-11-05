РФ ударила ракетой по гражданскому предприятию на Харьковщине: ранен мужчина
Россияне утром нанесли удар по гражданскому предприятию на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Около 9:30 оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады.
"В результате попадания получил ранения 40-летний мужчина. На месте происшествия работают все профильные службы", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Харьковскую область 11 КАБами, в результате чего пострадали 2 женщины
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роман Агафонов
показать весь комментарий05.11.2024 11:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
kharkov1000
показать весь комментарий05.11.2024 11:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль