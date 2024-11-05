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Новости Война
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РФ ударила ракетой по гражданскому предприятию на Харьковщине: ранен мужчина

РФ вдарила ракетою по Харківщині

Россияне утром нанесли удар по гражданскому предприятию на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9:30 оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады.

"В результате попадания получил ранения 40-летний мужчина. На месте происшествия работают все профильные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Харьковскую область 11 КАБами, в результате чего пострадали 2 женщины

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Автор: 

обстрел (28195) Харьковщина (5577)


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Українців будуть вбивати поки зеленський при владі.
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05.11.2024 11:14 Ответить
Не пуйло, ні? Ти не попутав?
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05.11.2024 11:26 Ответить
 
 