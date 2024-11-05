Оккупанты активно применяли авиацию и атаковали неподалеку от Волчанска, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".
Как отмечается, за минувшие сутки, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 11 КАБов. Нанесли 13 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 205 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага на Харьковском направлении
Как отмечается, потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 105 человек, из них безвозвратные - 39, санитарные - 66.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 15 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк,
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 артиллерийскую систему,
- 1 автомобиль,
- 2 единицы спецтехники,
- 8 БПЛА.
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