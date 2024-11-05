Оккупанты активно применяли авиацию и атаковали неподалеку от Волчанска, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 11 КАБов. Нанесли 13 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 205 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага на Харьковском направлении

Как отмечается, потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 105 человек, из них безвозвратные - 39, санитарные - 66.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 15 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк,

2 боевые бронированные машины,

1 артиллерийскую систему,

1 автомобиль,

2 единицы спецтехники,

8 БПЛА.

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