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Оккупанты активно применяли авиацию и атаковали неподалеку от Волчанска, - ОТГ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 11 КАБов. Нанесли 13 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 205 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Также читайте: Враг проводил штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харків"

Потери врага на Харьковском направлении

Как отмечается, потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 105 человек, из них безвозвратные - 39, санитарные - 66.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 15 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк,
  • 2 боевые бронированные машины,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 1 автомобиль,
  • 2 единицы спецтехники,
  • 8 БПЛА.

Также читайте: Силам обороны удалось приостановить врага на Купянском направлении, но говорить о стабилизации ситуации - преждевременно, - комбат батальйона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (222)


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Яка протидія орковській авіації???
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05.11.2024 11:49 Ответить
 
 