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Новини
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Ексдепутату від "Партії регіонів" та двом ексберкутівцям оголосили вироки у справі про події 2010 року, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора

Народного депутата України VI скликання від "Партії регіонів" та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту" засуджено до 5 років позбавлення волі. Експравоохоронців також позбавлено спеціального звання "полковник міліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що колишній народний депутат у квітні 2010 року в Українському домі в Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою "Волинська різня - польські та єврейські жертви ОУН-УПА".

Правоохоронці кажуть, що його метою було розпалювання національної ворожнечі. Під час спроби відвідувачів висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство, а також ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

В Офісі генпрокурора зазначили, що співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження та незаконно затримали 13 людей. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

У зв'язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території Росії і ТОТ України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.

Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 КК України).

Крім того, ці правоохоронці притягуються до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні - за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.

За даними "Радіо Свобода", одним з організатором виставки у 2020 році був "Правозахисний громадський рух "Російськомовна Україна",  який очолював депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Беркут (533) Колесніченко (168) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+9
А чого тільки сьогодні? Пройшло більше 5 років одноосібного правління Боневтіка і тільки сьогодні щось зашевелилося. Пам'ятаю, як кожного дня "активісти" ходили під офіс Президента Порошенка, до Зеленського не ходили жодного разу і це каже, хто був організатором цих подій. А коли займуться татаровим і тими, хто давав концерт в Горлівці ворогу в той час, коли поруч вбивали депутуата Рибака за український прапор?
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05.11.2024 12:55 Відповісти
+5
нічого їм не буде. зелена влада в колаборації з ригами
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05.11.2024 12:53 Відповісти
+5
Потужно!!!
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05.11.2024 13:00 Відповісти
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нічого їм не буде. зелена влада в колаборації з ригами
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05.11.2024 12:53 Відповісти
Я звиняюсь, а срок давності не сплив, як з Татаровим (якому закрили справу за 2014р), а тут аж 2010р, а зрозумів, ці ж за кордоном, а от як повернуться, обов'язково закриють справу, за строком давності.
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05.11.2024 14:34 Відповісти
Оце синекура для наших правоохоронців годами розслідують і судять тих хто давно здриснув в парашу а вони всі при справі всі на зарплаті всі забронёвані
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05.11.2024 16:14 Відповісти
А чого тільки сьогодні? Пройшло більше 5 років одноосібного правління Боневтіка і тільки сьогодні щось зашевелилося. Пам'ятаю, як кожного дня "активісти" ходили під офіс Президента Порошенка, до Зеленського не ходили жодного разу і це каже, хто був організатором цих подій. А коли займуться татаровим і тими, хто давав концерт в Горлівці ворогу в той час, коли поруч вбивали депутуата Рибака за український прапор?
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05.11.2024 12:55 Відповісти
Колєснученко років 10 вже не мешкає в Україні. Йому можна і пожиттєве.
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05.11.2024 12:59 Відповісти
Гадік живе в Севастополі - а це Україна (правда тимчасово окупований регіон).
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05.11.2024 13:12 Відповісти
Що далі, тепер сяде?
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05.11.2024 13:58 Відповісти
Те, що весь півострів Крим потрібно звільняти від москальських окупантів, а Севастополь все ж таки Україна - я думаю це значно важливіше від подальшої долі різноманітних ''Гадіків'', а самого Гадіка при сприятливому розвитку подій не мішало би просто випадково утилізувати.
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05.11.2024 14:57 Відповісти
Потужно!!!
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05.11.2024 13:00 Відповісти
І НАГЛЯДНО !!! Ху із ху...
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05.11.2024 13:19 Відповісти
Неймовірна ''оперативність'' нібито правоохоронних органів.
Могли і не поспішати - ще 14 років можна було зачекати.
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05.11.2024 13:15 Відповісти
 
 