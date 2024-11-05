Ексдепутату від "Партії регіонів" та двом ексберкутівцям оголосили вироки у справі про події 2010 року, - Офіс Генпрокурора

Народного депутата України VI скликання від "Партії регіонів" та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту" засуджено до 5 років позбавлення волі. Експравоохоронців також позбавлено спеціального звання "полковник міліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що колишній народний депутат у квітні 2010 року в Українському домі в Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою "Волинська різня - польські та єврейські жертви ОУН-УПА".

Правоохоронці кажуть, що його метою було розпалювання національної ворожнечі. Під час спроби відвідувачів висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство, а також ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

В Офісі генпрокурора зазначили, що співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження та незаконно затримали 13 людей. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

У зв'язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території Росії і ТОТ України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.

Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 КК України).

Крім того, ці правоохоронці притягуються до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні - за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.

За даними "Радіо Свобода", одним з організатором виставки у 2020 році був "Правозахисний громадський рух "Російськомовна Україна", який очолював депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко.

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