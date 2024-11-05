Экс-депутату от "Партии регионов" и двум экс-беркутовцам объявили приговоры по делу о событиях 2010 года, - Офис Генпрокурора

Народный депутат Украины VI созыва от "Партии регионов" и бывшие начальник милиции общественной безопасности и заместитель командира киевского "Беркута" приговорены к 5 годам лишения свободы. Экс-правоохранители также лишены специального звания "полковник милиции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что бывший народный депутат в апреле 2010 года в Украинском доме в Киеве организовал и руководил проведением выставки фотографий и документов под названием "Волынская резня - польские и еврейские жертвы ОУН-УПА".

Правоохранители говорят, что его целью было разжигание национальной вражды. При попытке посетителей выразить свою гражданскую позицию относительно хода этих исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить к ним физическое насилие, а также оскорблял чувства граждан из-за их идеологических убеждений.

В Офисе генпрокурора отметили, что сотрудники милиции, превышая предоставленную им власть и применяя насилие, вызвали отдельным гражданам телесные повреждения и незаконно задержали 13 человек. Позже суд признал всех задержанных невиновными.

В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории России и ВОТ Украины судебное разбирательство в отношении них осуществлялось по процедуре in absentia.

Суд признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Кроме того, эти правоохранители привлекаются к уголовной ответственности в другом уголовном производстве - за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах. Сейчас судебное разбирательство в нем продолжается.

По данным "Радио Свобода", одним из организаторов выставки в 2020 году было "Правозащитное общественное движение "Русскоязычная Украина", которое возглавлял депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

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