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Экс-депутату от "Партии регионов" и двум экс-беркутовцам объявили приговоры по делу о событиях 2010 года, - Офис Генпрокурора

Офіс Генпрокурора

Народный депутат Украины VI созыва от "Партии регионов" и бывшие начальник милиции общественной безопасности и заместитель командира киевского "Беркута" приговорены к 5 годам лишения свободы. Экс-правоохранители также лишены специального звания "полковник милиции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что бывший народный депутат в апреле 2010 года в Украинском доме в Киеве организовал и руководил проведением выставки фотографий и документов под названием "Волынская резня - польские и еврейские жертвы ОУН-УПА".

Правоохранители говорят, что его целью было разжигание национальной вражды. При попытке посетителей выразить свою гражданскую позицию относительно хода этих исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить к ним физическое насилие, а также оскорблял чувства граждан из-за их идеологических убеждений.

В Офисе генпрокурора отметили, что сотрудники милиции, превышая предоставленную им власть и применяя насилие, вызвали отдельным гражданам телесные повреждения и незаконно задержали 13 человек. Позже суд признал всех задержанных невиновными.

В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории России и ВОТ Украины судебное разбирательство в отношении них осуществлялось по процедуре in absentia.

Суд признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Кроме того, эти правоохранители привлекаются к уголовной ответственности в другом уголовном производстве - за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах. Сейчас судебное разбирательство в нем продолжается.

По данным "Радио Свобода", одним из организаторов выставки в 2020 году было "Правозащитное общественное движение "Русскоязычная Украина", которое возглавлял депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут судить "беркутовцев", осуществивших первые выстрелы по майдановцам 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Беркут (8690) Колесниченко Вадим (1204) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+9
А чого тільки сьогодні? Пройшло більше 5 років одноосібного правління Боневтіка і тільки сьогодні щось зашевелилося. Пам'ятаю, як кожного дня "активісти" ходили під офіс Президента Порошенка, до Зеленського не ходили жодного разу і це каже, хто був організатором цих подій. А коли займуться татаровим і тими, хто давав концерт в Горлівці ворогу в той час, коли поруч вбивали депутуата Рибака за український прапор?
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05.11.2024 12:55 Ответить
+5
нічого їм не буде. зелена влада в колаборації з ригами
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05.11.2024 12:53 Ответить
+5
Потужно!!!
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05.11.2024 13:00 Ответить
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нічого їм не буде. зелена влада в колаборації з ригами
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05.11.2024 12:53 Ответить
Я звиняюсь, а срок давності не сплив, як з Татаровим (якому закрили справу за 2014р), а тут аж 2010р, а зрозумів, ці ж за кордоном, а от як повернуться, обов'язково закриють справу, за строком давності.
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05.11.2024 14:34 Ответить
Оце синекура для наших правоохоронців годами розслідують і судять тих хто давно здриснув в парашу а вони всі при справі всі на зарплаті всі забронёвані
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05.11.2024 16:14 Ответить
А чого тільки сьогодні? Пройшло більше 5 років одноосібного правління Боневтіка і тільки сьогодні щось зашевелилося. Пам'ятаю, як кожного дня "активісти" ходили під офіс Президента Порошенка, до Зеленського не ходили жодного разу і це каже, хто був організатором цих подій. А коли займуться татаровим і тими, хто давав концерт в Горлівці ворогу в той час, коли поруч вбивали депутуата Рибака за український прапор?
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05.11.2024 12:55 Ответить
Колєснученко років 10 вже не мешкає в Україні. Йому можна і пожиттєве.
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05.11.2024 12:59 Ответить
Гадік живе в Севастополі - а це Україна (правда тимчасово окупований регіон).
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05.11.2024 13:12 Ответить
Що далі, тепер сяде?
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05.11.2024 13:58 Ответить
Те, що весь півострів Крим потрібно звільняти від москальських окупантів, а Севастополь все ж таки Україна - я думаю це значно важливіше від подальшої долі різноманітних ''Гадіків'', а самого Гадіка при сприятливому розвитку подій не мішало би просто випадково утилізувати.
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05.11.2024 14:57 Ответить
Потужно!!!
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05.11.2024 13:00 Ответить
І НАГЛЯДНО !!! Ху із ху...
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05.11.2024 13:19 Ответить
Неймовірна ''оперативність'' нібито правоохоронних органів.
Могли і не поспішати - ще 14 років можна було зачекати.
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05.11.2024 13:15 Ответить
 
 