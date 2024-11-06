Верховний суд РФ визнав законним вирок Гіркіну

6 листопада 2024 року Верховний суд РФ визнав законним вирок колишньому командиру донецьких сепаратистів Ігорю Стрєлкову (Гіркіну).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що Стрєлков був засуджений у січні 2024 року на чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням у закликах до екстремістської діяльності.

Засідання пройшло у закритому режимі. Наразі колишній полковник ФСБ Ігор Стрєлков відбуває покарання в колонії №5 Кіровської області.

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Стрєлков був заарештований у червні 2023 року. За версією слідства, два його пости в телеграмі містили заклики до здійснення екстремістської діяльності. Своєї провини він не визнав.

Перебуваючи у СІЗО, Стрєлков висловлював намір брати участь у виборах президента Росії 2024 року. Він також закликав соратників розпочати кампанію з його висування та збір підписів на його підтримку, проте цього зробити не вдалося.

В ув'язненні Стрєлков неодноразово просив відправити його на фронт, але так і не зміг потрапити в зону так званої спеціальної військової операції, попри те, що російських ув'язнених активно вербують для участі у війні. Сам Стрєлков та його прихильники пов'язують це з негласною забороною влади.

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"Я звертався до представників військкомату, які відвідують ІК, але двічі отримав відмову навіть у прийнятті від мене заяви. Один раз — із мотивуванням "полковники нам не потрібні", — навіть статтю як мотив відмови не згадували", — заявляв він.

Нагадаємо, 21 липня 2023 року російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ) через телеграм-канал. Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює. Його справу засекретили з огляду на держтаємницю. У лютому 2024 року терориста Ігоря Гіркіна засудили до 4 років колонії загального режиму.