Верховный суд РФ признал законным приговор Гиркину

6 ноября 2024 года Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему командиру донецких сепаратистов Игорю Стрелкову (Гиркину).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что Стрелков был осужден в январе 2024 года на четыре года колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сейчас бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков отбывает наказание в колонии №5 Кировской области.

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Стрелков был арестован в июне 2023 года. По версии следствия, два его поста в телеграмме содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Своей вины он не признал.

Находясь в СИЗО, Стрелков выражал намерение участвовать в выборах президента России 2024 года. Он также призвал соратников начать кампанию по его выдвижению и сбор подписей в его поддержку, однако этого сделать не удалось.

В заключении Стрелков неоднократно просил отправить его на фронт, но так и не смог попасть в зону так называемой специальной военной операции, несмотря на то, что российских заключенных активно вербуют для участия в войне. Сам Стрелков и его сторонники связывают это с негласным запретом властей.

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"Я обращался к представителям военкомата, которые посещают ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой "полковники нам не нужны", - даже статью как мотив отказа не упоминали", - заявлял он.

Напомним, 21 июля 2023 года российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина задержали в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ) через телеграм-канал. Стрелков не признает вины и со следствием не сотрудничает. Его дело засекретили ввиду гостайны. В феврале 2024 года террориста Игоря Гиркина приговорили к 4 годам колонии общего режима.