Силовики РФ задержали террориста Гиркина, - росСМИ
21 июля в России был задержан российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.
Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома в полдень. В его квартире сотрудники Следственного комитета производят обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".
Жена Стрелкова подтвердила информацию.
Топ комментарии
+29 Топ Ган
показать весь комментарий21.07.2023 14:02
+27 акаб акабіч
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+19 Микола Марченко #576320
показать весь комментарий21.07.2023 13:51
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Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі, найрадикальніших можуть переслідувати, щоб інші акуратніші були."
Иногда у него можно было почитать позитива....
Выражаю глубокую озабоченность и крайнюю обеспокоенность по этому поводу.
Тот самый пост Игоря Ивановича Стрелкова от 25 мая 2022 г. (!!!), за который его "закрыли".
Как видите, никакой крамолы, и даже дискредитации ВС РФ нет (тогда, напомню, НМ ДНР не входила в состав ВС РФ, равно как ДНР не входила в состав РФ).