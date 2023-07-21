Силовики РФ задержали террориста Гиркина, - росСМИ

21 июля в России был задержан российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.

Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома в полдень. В его квартире сотрудники Следственного комитета производят обыск.

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По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Жена Стрелкова подтвердила информацию.

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