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Силовики РФ задержали террориста Гиркина, - росСМИ

гіркін

21 июля в России был задержан российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.

Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома в полдень. В его квартире сотрудники Следственного комитета производят обыск.

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По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Жена Стрелкова подтвердила информацию.

Силовики РФ задержали террориста Гиркина, - росСМИ 01

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Автор: 

россия (95388) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+29
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21.07.2023 14:02
+27
сподіваюсь, на пляшку сяде
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21.07.2023 13:51
+19
Допистівся..
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21.07.2023 13:51
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Страница 3 из 3
русские свинособаки не убивайте эту свинособаку русскую мы ее должны убить!!!
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21.07.2023 17:27 Ответить
"Гіркін, звичайно, давно перейшов усі можливі червоні лінії, і у силовиків (від ФСБ до військових начальників) давно руки свербіли його заарештувати.
Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі, найрадикальніших можуть переслідувати, щоб інші акуратніші були."
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21.07.2023 17:30 Ответить
Жаль....
Иногда у него можно было почитать позитива....
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21.07.2023 17:32 Ответить
Надіюсь його там травануть чи приріжуть.
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21.07.2023 17:50 Ответить
силовики????
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21.07.2023 18:04 Ответить
Говорят, Стрелков назвал чпуйла чпуйлом в одном из стримов
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21.07.2023 18:24 Ответить
Его Украине (или ЕС) собрались выдать? Для повешенья (или посажения на кол)
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21.07.2023 18:55 Ответить
Смачний жабогадюкінг. Як там у Бабченка? "Родина тебя кинет, сьінок. Всегда." Тепер здохне "от сердечного приступа" в буцегарні.
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21.07.2023 20:30 Ответить
І фраза - висунули звинувачення... А може засунули?
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21.07.2023 21:54 Ответить
Спочатку засунули, а потім висунули і так разів 500
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21.07.2023 23:15 Ответить
А на біс - голову в бутлик. І інший бутлик - в сраку.
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22.07.2023 00:07 Ответить
волю підару Гіркіну-Стрєлкову!
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21.07.2023 22:21 Ответить
"21 июля в России был задержан российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме".

Выражаю глубокую озабоченность и крайнюю обеспокоенность по этому поводу.
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21.07.2023 23:40 Ответить
Відпустіть Ігора Івановича!

Тот самый пост Игоря Ивановича Стрелкова от 25 мая 2022 г. (!!!), за который его "закрыли".
Как видите, никакой крамолы, и даже дискредитации ВС РФ нет (тогда, напомню, НМ ДНР не входила в состав ВС РФ, равно как ДНР не входила в состав РФ).

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22.07.2023 11:42 Ответить
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