Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ
21 липня у Росії затримали російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.
Про це пише російський РБК, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, про це РБК розповіли два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з домівки опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.
За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".
Дружина Стрєлкова підтвердила інформацію.
Топ коментарі
+29 Топ Ган
показати весь коментар21.07.2023 14:02
+27 акаб акабіч
показати весь коментар21.07.2023 13:51
+19 Микола Марченко #576320
показати весь коментар21.07.2023 13:51
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Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі, найрадикальніших можуть переслідувати, щоб інші акуратніші були."
Иногда у него можно было почитать позитива....
Выражаю глубокую озабоченность и крайнюю обеспокоенность по этому поводу.
Тот самый пост Игоря Ивановича Стрелкова от 25 мая 2022 г. (!!!), за который его "закрыли".
Как видите, никакой крамолы, и даже дискредитации ВС РФ нет (тогда, напомню, НМ ДНР не входила в состав ВС РФ, равно как ДНР не входила в состав РФ).