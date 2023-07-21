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Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ

гіркін

21 липня у Росії затримали російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

Про це пише російський РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, про це РБК розповіли два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з домівки опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

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За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Дружина Стрєлкова підтвердила інформацію.

Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ 01

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Автор: 

росія (64958) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+29
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21.07.2023 14:02
+27
сподіваюсь, на пляшку сяде
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21.07.2023 13:51
+19
Допистівся..
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21.07.2023 13:51
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русские свинособаки не убивайте эту свинособаку русскую мы ее должны убить!!!
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21.07.2023 17:27 Відповісти
"Гіркін, звичайно, давно перейшов усі можливі червоні лінії, і у силовиків (від ФСБ до військових начальників) давно руки свербіли його заарештувати.
Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі, найрадикальніших можуть переслідувати, щоб інші акуратніші були."
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21.07.2023 17:30 Відповісти
Жаль....
Иногда у него можно было почитать позитива....
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21.07.2023 17:32 Відповісти
Надіюсь його там травануть чи приріжуть.
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21.07.2023 17:50 Відповісти
силовики????
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21.07.2023 18:04 Відповісти
Говорят, Стрелков назвал чпуйла чпуйлом в одном из стримов
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21.07.2023 18:24 Відповісти
Его Украине (или ЕС) собрались выдать? Для повешенья (или посажения на кол)
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21.07.2023 18:55 Відповісти
Смачний жабогадюкінг. Як там у Бабченка? "Родина тебя кинет, сьінок. Всегда." Тепер здохне "от сердечного приступа" в буцегарні.
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21.07.2023 20:30 Відповісти
І фраза - висунули звинувачення... А може засунули?
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21.07.2023 21:54 Відповісти
Спочатку засунули, а потім висунули і так разів 500
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21.07.2023 23:15 Відповісти
А на біс - голову в бутлик. І інший бутлик - в сраку.
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22.07.2023 00:07 Відповісти
волю підару Гіркіну-Стрєлкову!
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21.07.2023 22:21 Відповісти
"21 июля в России был задержан российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме".

Выражаю глубокую озабоченность и крайнюю обеспокоенность по этому поводу.
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21.07.2023 23:40 Відповісти
Відпустіть Ігора Івановича!

Тот самый пост Игоря Ивановича Стрелкова от 25 мая 2022 г. (!!!), за который его "закрыли".
Как видите, никакой крамолы, и даже дискредитации ВС РФ нет (тогда, напомню, НМ ДНР не входила в состав ВС РФ, равно как ДНР не входила в состав РФ).

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22.07.2023 11:42 Відповісти
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