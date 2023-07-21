Силовики РФ затримали терориста Гіркіна, - росЗМІ

21 липня у Росії затримали російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

Про це пише російський РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, про це РБК розповіли два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з домівки опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

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За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Дружина Стрєлкова підтвердила інформацію.

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