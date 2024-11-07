Росія хоче сформувати п’ять полків з військових КНДР, - Україна в ОБСЄ

Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. осіб, інтегрувавши їх у з’єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, присвяченого залученню КНДР до війни РФ проти України.

"Наявна інформація свідчить про плани Росії створити щонайменше п'ять формувань з використанням військовослужбовців КНДР, кожне з яких складатиметься з 2-3 тис. осіб. Таке формування буде еквівалентним мотострілецькому полку. Слід зазначити, що для приховування присутності у РФ північнокорейські військові будуть інтегровані у з'єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії", - розповіла Кувшинникова.

За наявною інформацією, зазначила вона, до 12 тис. північнокорейських військовослужбовців проходять підготовку на п'яти полігонах у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, а також трьох генералів Генштабу.

"Перші військові підрозділи КНДР вже прибули до зони бойових дій. Зокрема, 23 жовтня вони були виявлені в Курській області РФ. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на російських полігонах у безпосередній близькості до району бойових дій", - повідомила представниця місії України при ОБСЄ.

Вона наголосила, що пряме розгортання північнокорейських військ на території РФ чітко вказує на те, що стратегічні відносини між цими двома державами-паріями вийшли за рамки простої передачі озброєнь і досягли безпрецедентного рівня співпраці.

"Насамперед, будьмо відвертими, будь-яка держава, яка розгортає свої війська разом з російськими, порушує заборону на застосування сили, закріплену в Статуті ООН та Гельсінкському Заключному акті, так само як і сама Російська Федерація. До того ж військова співпраця Росії з КНДР суперечить численним резолюціям Ради Безпеки ООН, які забороняють як закупівлю зброї для КНДР, так і надання військової підготовки", - заявила Кувшинникова.

За її словами, інтенсифікація співпраці між РФ та КНДР також порушує питання про те, наскільки це так зване партнерство відповідає політиці нерозповсюдження ядерної зброї. А перспективи довгострокового альянсу між Росією та Північною Кореєю "виходять далеко за межі поля бою в Україні й можуть мати довгострокові наслідки для стабільності в усьому світі, від ОБСЄ до Індо-Тихоокеанського регіону".

"Дії РФ не повинні залишатися безкарними. І під цим ми маємо на увазі більше, ніж просто політичне засудження. Кремль неодноразово демонстрував, що єдина мова, яку розуміє Російська Федерація, – це мова сили. У зв'язку з цим ми очікуємо від міжнародного співтовариства рішучої й конкретної реакції, включаючи значне посилення військового потенціалу України, зняття обмежень на використання зброї, що постачається, і нищівні санкції, спрямовані на військові активи Москви та Пхеньяна", - наголосила Кувшинникова.

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