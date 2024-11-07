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Новини
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Росія хоче сформувати п’ять полків з військових КНДР, - Україна в ОБСЄ

Північнокорейські військові

Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. осіб, інтегрувавши їх у з’єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, присвяченого залученню КНДР до війни РФ проти України.

"Наявна інформація свідчить про плани Росії створити щонайменше п'ять формувань з використанням військовослужбовців КНДР, кожне з яких складатиметься з 2-3 тис. осіб. Таке формування буде еквівалентним мотострілецькому полку. Слід зазначити, що для приховування присутності у РФ північнокорейські військові будуть інтегровані у з'єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії", - розповіла Кувшинникова.

За наявною інформацією, зазначила вона, до 12 тис. північнокорейських військовослужбовців проходять підготовку на п'яти полігонах у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, а також трьох генералів Генштабу.

"Перші військові підрозділи КНДР вже прибули до зони бойових дій. Зокрема, 23 жовтня вони були виявлені в Курській області РФ. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на російських полігонах у безпосередній близькості до району бойових дій", - повідомила представниця місії України при ОБСЄ.

Вона наголосила, що пряме розгортання північнокорейських військ на території РФ чітко вказує на те, що стратегічні відносини між цими двома державами-паріями вийшли за рамки простої передачі озброєнь і досягли безпрецедентного рівня співпраці.

"Насамперед, будьмо відвертими, будь-яка держава, яка розгортає свої війська разом з російськими, порушує заборону на застосування сили, закріплену в Статуті ООН та Гельсінкському Заключному акті, так само як і сама Російська Федерація. До того ж військова співпраця Росії з КНДР суперечить численним резолюціям Ради Безпеки ООН, які забороняють як закупівлю зброї для КНДР, так і надання військової підготовки", - заявила Кувшинникова.

За її словами, інтенсифікація співпраці між РФ та КНДР також порушує питання про те, наскільки це так зване партнерство відповідає політиці нерозповсюдження ядерної зброї. А перспективи довгострокового альянсу між Росією та Північною Кореєю "виходять далеко за межі поля бою в Україні й можуть мати довгострокові наслідки для стабільності в усьому світі, від ОБСЄ до Індо-Тихоокеанського регіону".

"Дії РФ не повинні залишатися безкарними. І під цим ми маємо на увазі більше, ніж просто політичне засудження. Кремль неодноразово демонстрував, що єдина мова, яку розуміє Російська Федерація, – це мова сили. У зв'язку з цим ми очікуємо від міжнародного співтовариства рішучої й конкретної реакції, включаючи значне посилення військового потенціалу України, зняття обмежень на використання зброї, що постачається, і нищівні санкції, спрямовані на військові активи Москви та Пхеньяна", - наголосила Кувшинникова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та союзники у спільній заяві засудили розгортання Росією військ КНДР поблизу України

Автор: 

КНДР (1274) ОБСЄ (3516) росія (66478) Україна (5991)


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Топ коментарі
+4
Оголосять "чергове занепокоєння...

«Пам'ятай»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

Олександр Олесь

22.08.1931
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07.11.2024 07:09 Відповісти
+2
Побалакали та розійшлися занепокоєні. Ср..ти вони хотіли на той статут
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07.11.2024 07:29 Відповісти
+2
До кацапів "дійшло", що "розпорошення" корейців між своїми орками не приносить користі. Тепер їх зіб"ють у полки. І будуть виділять їм окремі ділянки фронту Це зменшить навантаження на перекладацький склад - вони сидітимуть у штабах полків - як "мушавери" у афганських частинах. Буде те саме, що й з італійськими, мадярськими, румунськими та словацькими частинами між в/ч вермахту, у ІІ Світовій війні - зневага до "союзників та забезпечення їх по "залишковому принципу... Але головне те, що корейці не знають ******** війни - вони навчені воювать за радянськими статутами 50-х років... Тобто - "по команді зверху" та в складі взводів і рот...
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07.11.2024 07:47 Відповісти
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Оголосять "чергове занепокоєння...

«Пам'ятай»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

Олександр Олесь

22.08.1931
показати весь коментар
07.11.2024 07:09 Відповісти
Ото українські песики наїдяться.
Це корейцям за з'їдених собак.
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07.11.2024 07:15 Відповісти
Не зможуть, корейці, як перетнули кордон с ху...лостаном, автоматично стають, бурятами. Хоча звірям по....й
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07.11.2024 07:40 Відповісти
Побалакали та розійшлися занепокоєні. Ср..ти вони хотіли на той статут
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07.11.2024 07:29 Відповісти
Так було завжди, а що вони ще можуть крім занепокоєння? У ОБСЕ немає своїх військ. За Україну має турбуватися Україна. Такий він сьогодні жорсткий світ і ніхто не бажає стикатися з нелюдями, які ракетами вбивають жінок і дітей і погрожують всьому світу.
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07.11.2024 08:03 Відповісти
Синхронно з перемогою Трампа в Штатах у Німеччині посипалася «світлофорна» коаліція. Від об'єднання СДПН - «Зелені» - «Вільні демократи», відвалилися останні. Конфлікт стався між Олафом Шольцем та міністром фінансів Кристіном Ліндером. Вони не змогли узгодити бюджет Німеччини на майбутній 2025 рік. В результаті, Ліндер написав закритий лист Шольцу, який «випадково» опинився у пресі. В листі міністр фінансів критикував економічну та соціальну політику канцлера. Вочевидь, «злив» листа мав на меті дати привід для розвалу коаліції. Що і сталося зараз.

Окрім звільненого Ліндера «Вільні демократи» відкликали всіх своїх міністрів: міністра юстиції Марка Бушманна; міністра освіти Беттіну Штарк-Ватцінгер; міністра транспорту Фолькера Віссіна.

Враховуючи ситуацію, Шольц запропонував провести в Бундестазі 15 січня голосування за вотум довіри уряду. Якщо воно провалиться - тоді до кінця березня можуть провести дострокові парламентські вибори. Схоже на те, що так і станеться.

Причин для розвалу коаліції у Німеччині кілька. По-перше, справді в Німеччині відбувається падіння економіки. І проблеми - системні. Не в останню чергу, німцям варто подякувати пані Меркель, яка посадила країну на газову «гілку» росіян.

По-друге, «Вільні демократи» на фоні економічних проблем в державі мають сильне падіння підтримки. І публічний конфлікт з коаліціантами - спроба гучно грюкнути дверима, після чого спробувати на дострокових виборах відіграти ситуацію.

І врешті, по-третє, в Німеччині завжди уважно слідкують за змінами влади в Штатах. Враховуючи той факт, що Шольц ніколи не приховував своєї орієнтацію на демократичну адміністрацію, перемога Трампа стала останньою крапкою в коаліційній конструкції.

P.S. Цікаво, що в цей суто внутрішній конфлікт "вкрутили" Україну. Так, німецький канал ARD повідомив, що міністра фінансів Лінднера нібито вигнали через його відмову знайти для України допомогу в розмірі €3 млрд. За версією каналу, Шольц буцімто попросив міністра фінансів гроші, щоб Україна пройшла складний і, ймовірно, найважчий зимовий період в своїй історії. Міністр відмовився, як кажуть журналісти, зі словами «Я в ці ігри не граю».

Чи відповідає дійсності ця історія - невідомо. Але не варто забувати, що західні політики дуже ******* спекулювати українським питанням у своїх внутрішніх розбірках.

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07.11.2024 07:45 Відповісти
До кацапів "дійшло", що "розпорошення" корейців між своїми орками не приносить користі. Тепер їх зіб"ють у полки. І будуть виділять їм окремі ділянки фронту Це зменшить навантаження на перекладацький склад - вони сидітимуть у штабах полків - як "мушавери" у афганських частинах. Буде те саме, що й з італійськими, мадярськими, румунськими та словацькими частинами між в/ч вермахту, у ІІ Світовій війні - зневага до "союзників та забезпечення їх по "залишковому принципу... Але головне те, що корейці не знають ******** війни - вони навчені воювать за радянськими статутами 50-х років... Тобто - "по команді зверху" та в складі взводів і рот...
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07.11.2024 07:47 Відповісти
Чмобікі, не навчені, тупі, кава в Криму за три дні.
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07.11.2024 08:49 Відповісти
Декапольцев! Не треба мене "вражать" тупими банальностями... Те, що ти - недоумок, ти мені вже довів... Так що не старайся...
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07.11.2024 09:04 Відповісти
Дружині своїй "тицяйте", якщо маєте чим.
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07.11.2024 12:07 Відповісти
За мене не переживай - у мене все в порядку... А от за себе тобі варто подумать - як вона все життя з таким недоумком живе?
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07.11.2024 12:24 Відповісти
І що ви їм зробите? Даже санкції дієві ввести не можете. Лише струшування повітря бла-бла-бла!
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07.11.2024 08:14 Відповісти
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07.11.2024 08:28 Відповісти
 
 