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Россия хочет сформировать пять полков из военных КНДР, - Украина в ОБСЕ

Північнокорейські військові

Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. человек, интегрировав их в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время совместного заседания Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, посвященного привлечению КНДР к войне РФ против Украины.

"Имеющаяся информация свидетельствует о планах России создать по меньшей мере пять формирований с использованием военнослужащих КНДР, каждое из которых будет состоять из 2-3 тыс. человек. Такое формирование будет эквивалентным мотострелковому полку. Следует отметить, что для сокрытия присутствия в РФ северокорейские военные будут интегрированы в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России", - рассказала Кувшинникова.

По имеющейся информации, указала она, до 12 тыс. северокорейских военнослужащих проходят подготовку на пяти полигонах в Восточном военном округе Российской Федерации. Этот контингент включает не менее 500 офицеров армии КНДР, а также трех генералов Генштаба.

"Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября они были обнаружены в Курской области РФ. Три тысячи северокорейских военнослужащих были развернуты на российских полигонах в непосредственной близости к району боевых действий", - сообщила представитель миссии Украины при ОБСЕ.

Она подчеркнула, что прямое развертывание северокорейских войск на территории РФ четко указывает на то, что стратегические отношения между этими двумя государствами-париями вышли за рамки простой передачи вооружений и достигли беспрецедентного уровня сотрудничества.

"Прежде всего, давайте будем откровенными, любое государство, которое разворачивает свои войска вместе с российскими, нарушает запрет на применение силы, закрепленный в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, так же как и сама Российская Федерация. К тому же военное сотрудничество России с КНДР противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, которые запрещают как закупку оружия для КНДР, так и предоставление военной подготовки", - заявила Кувшинникова.

По ее словам, интенсификация сотрудничества между РФ и КНДР также поднимает вопрос о том, насколько это так называемое партнерство соответствует политике нераспространения ядерного оружия. А перспективы долгосрочного альянса между Россией и Северной Кореей "выходят далеко за пределы поля боя в Украине и могут иметь долгосрочные последствия для стабильности во всем мире, от ОБСЕ до Индо-Тихоокеанского региона".

"Действия РФ не должны оставаться безнаказанными. И под этим мы подразумеваем больше, чем просто политическое осуждение. Кремль неоднократно демонстрировал, что единственный язык, который понимает Российская Федерация, - это язык силы. В связи с этим мы ожидаем от международного сообщества решительной и конкретной реакции, включая значительное усиление военного потенциала Украины, снятие ограничений на использование поставляемого оружия и сокрушительные санкции, направленные на военные активы Москвы и Пхеньяна", - подчеркнула Кувшинникова.

Читайте также: США и союзники в совместном заявлении осудили развертывание Россией войск КНДР вблизи Украины

Автор: 

КНДР (1242) ОБСЕ (4889) россия (96455) Украина (45042)


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Топ комментарии
+4
Оголосять "чергове занепокоєння...

«Пам'ятай»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

Олександр Олесь

22.08.1931
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07.11.2024 07:09 Ответить
+2
Побалакали та розійшлися занепокоєні. Ср..ти вони хотіли на той статут
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07.11.2024 07:29 Ответить
+2
До кацапів "дійшло", що "розпорошення" корейців між своїми орками не приносить користі. Тепер їх зіб"ють у полки. І будуть виділять їм окремі ділянки фронту Це зменшить навантаження на перекладацький склад - вони сидітимуть у штабах полків - як "мушавери" у афганських частинах. Буде те саме, що й з італійськими, мадярськими, румунськими та словацькими частинами між в/ч вермахту, у ІІ Світовій війні - зневага до "союзників та забезпечення їх по "залишковому принципу... Але головне те, що корейці не знають ******** війни - вони навчені воювать за радянськими статутами 50-х років... Тобто - "по команді зверху" та в складі взводів і рот...
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07.11.2024 07:47 Ответить
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Оголосять "чергове занепокоєння...

«Пам'ятай»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

Олександр Олесь

22.08.1931
показать весь комментарий
07.11.2024 07:09 Ответить
Ото українські песики наїдяться.
Це корейцям за з'їдених собак.
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07.11.2024 07:15 Ответить
Не зможуть, корейці, як перетнули кордон с ху...лостаном, автоматично стають, бурятами. Хоча звірям по....й
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07.11.2024 07:40 Ответить
Побалакали та розійшлися занепокоєні. Ср..ти вони хотіли на той статут
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07.11.2024 07:29 Ответить
Так було завжди, а що вони ще можуть крім занепокоєння? У ОБСЕ немає своїх військ. За Україну має турбуватися Україна. Такий він сьогодні жорсткий світ і ніхто не бажає стикатися з нелюдями, які ракетами вбивають жінок і дітей і погрожують всьому світу.
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07.11.2024 08:03 Ответить
Синхронно з перемогою Трампа в Штатах у Німеччині посипалася «світлофорна» коаліція. Від об'єднання СДПН - «Зелені» - «Вільні демократи», відвалилися останні. Конфлікт стався між Олафом Шольцем та міністром фінансів Кристіном Ліндером. Вони не змогли узгодити бюджет Німеччини на майбутній 2025 рік. В результаті, Ліндер написав закритий лист Шольцу, який «випадково» опинився у пресі. В листі міністр фінансів критикував економічну та соціальну політику канцлера. Вочевидь, «злив» листа мав на меті дати привід для розвалу коаліції. Що і сталося зараз.

Окрім звільненого Ліндера «Вільні демократи» відкликали всіх своїх міністрів: міністра юстиції Марка Бушманна; міністра освіти Беттіну Штарк-Ватцінгер; міністра транспорту Фолькера Віссіна.

Враховуючи ситуацію, Шольц запропонував провести в Бундестазі 15 січня голосування за вотум довіри уряду. Якщо воно провалиться - тоді до кінця березня можуть провести дострокові парламентські вибори. Схоже на те, що так і станеться.

Причин для розвалу коаліції у Німеччині кілька. По-перше, справді в Німеччині відбувається падіння економіки. І проблеми - системні. Не в останню чергу, німцям варто подякувати пані Меркель, яка посадила країну на газову «гілку» росіян.

По-друге, «Вільні демократи» на фоні економічних проблем в державі мають сильне падіння підтримки. І публічний конфлікт з коаліціантами - спроба гучно грюкнути дверима, після чого спробувати на дострокових виборах відіграти ситуацію.

І врешті, по-третє, в Німеччині завжди уважно слідкують за змінами влади в Штатах. Враховуючи той факт, що Шольц ніколи не приховував своєї орієнтацію на демократичну адміністрацію, перемога Трампа стала останньою крапкою в коаліційній конструкції.

P.S. Цікаво, що в цей суто внутрішній конфлікт "вкрутили" Україну. Так, німецький канал ARD повідомив, що міністра фінансів Лінднера нібито вигнали через його відмову знайти для України допомогу в розмірі €3 млрд. За версією каналу, Шольц буцімто попросив міністра фінансів гроші, щоб Україна пройшла складний і, ймовірно, найважчий зимовий період в своїй історії. Міністр відмовився, як кажуть журналісти, зі словами «Я в ці ігри не граю».

Чи відповідає дійсності ця історія - невідомо. Але не варто забувати, що західні політики дуже ******* спекулювати українським питанням у своїх внутрішніх розбірках.

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07.11.2024 07:45 Ответить
До кацапів "дійшло", що "розпорошення" корейців між своїми орками не приносить користі. Тепер їх зіб"ють у полки. І будуть виділять їм окремі ділянки фронту Це зменшить навантаження на перекладацький склад - вони сидітимуть у штабах полків - як "мушавери" у афганських частинах. Буде те саме, що й з італійськими, мадярськими, румунськими та словацькими частинами між в/ч вермахту, у ІІ Світовій війні - зневага до "союзників та забезпечення їх по "залишковому принципу... Але головне те, що корейці не знають ******** війни - вони навчені воювать за радянськими статутами 50-х років... Тобто - "по команді зверху" та в складі взводів і рот...
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07.11.2024 07:47 Ответить
Чмобікі, не навчені, тупі, кава в Криму за три дні.
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07.11.2024 08:49 Ответить
Декапольцев! Не треба мене "вражать" тупими банальностями... Те, що ти - недоумок, ти мені вже довів... Так що не старайся...
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07.11.2024 09:04 Ответить
Дружині своїй "тицяйте", якщо маєте чим.
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07.11.2024 12:07 Ответить
За мене не переживай - у мене все в порядку... А от за себе тобі варто подумать - як вона все життя з таким недоумком живе?
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07.11.2024 12:24 Ответить
І що ви їм зробите? Даже санкції дієві ввести не можете. Лише струшування повітря бла-бла-бла!
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07.11.2024 08:14 Ответить
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07.11.2024 08:28 Ответить
 
 