Россия хочет сформировать пять полков из военных КНДР, - Украина в ОБСЕ

Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. человек, интегрировав их в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время совместного заседания Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, посвященного привлечению КНДР к войне РФ против Украины.

"Имеющаяся информация свидетельствует о планах России создать по меньшей мере пять формирований с использованием военнослужащих КНДР, каждое из которых будет состоять из 2-3 тыс. человек. Такое формирование будет эквивалентным мотострелковому полку. Следует отметить, что для сокрытия присутствия в РФ северокорейские военные будут интегрированы в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России", - рассказала Кувшинникова.

По имеющейся информации, указала она, до 12 тыс. северокорейских военнослужащих проходят подготовку на пяти полигонах в Восточном военном округе Российской Федерации. Этот контингент включает не менее 500 офицеров армии КНДР, а также трех генералов Генштаба.

"Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября они были обнаружены в Курской области РФ. Три тысячи северокорейских военнослужащих были развернуты на российских полигонах в непосредственной близости к району боевых действий", - сообщила представитель миссии Украины при ОБСЕ.

Она подчеркнула, что прямое развертывание северокорейских войск на территории РФ четко указывает на то, что стратегические отношения между этими двумя государствами-париями вышли за рамки простой передачи вооружений и достигли беспрецедентного уровня сотрудничества.

"Прежде всего, давайте будем откровенными, любое государство, которое разворачивает свои войска вместе с российскими, нарушает запрет на применение силы, закрепленный в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, так же как и сама Российская Федерация. К тому же военное сотрудничество России с КНДР противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, которые запрещают как закупку оружия для КНДР, так и предоставление военной подготовки", - заявила Кувшинникова.

По ее словам, интенсификация сотрудничества между РФ и КНДР также поднимает вопрос о том, насколько это так называемое партнерство соответствует политике нераспространения ядерного оружия. А перспективы долгосрочного альянса между Россией и Северной Кореей "выходят далеко за пределы поля боя в Украине и могут иметь долгосрочные последствия для стабильности во всем мире, от ОБСЕ до Индо-Тихоокеанского региона".

"Действия РФ не должны оставаться безнаказанными. И под этим мы подразумеваем больше, чем просто политическое осуждение. Кремль неоднократно демонстрировал, что единственный язык, который понимает Российская Федерация, - это язык силы. В связи с этим мы ожидаем от международного сообщества решительной и конкретной реакции, включая значительное усиление военного потенциала Украины, снятие ограничений на использование поставляемого оружия и сокрушительные санкции, направленные на военные активы Москвы и Пхеньяна", - подчеркнула Кувшинникова.

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