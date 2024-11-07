Россия хочет сформировать пять полков из военных КНДР, - Украина в ОБСЕ
Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. человек, интегрировав их в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время совместного заседания Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, посвященного привлечению КНДР к войне РФ против Украины.
"Имеющаяся информация свидетельствует о планах России создать по меньшей мере пять формирований с использованием военнослужащих КНДР, каждое из которых будет состоять из 2-3 тыс. человек. Такое формирование будет эквивалентным мотострелковому полку. Следует отметить, что для сокрытия присутствия в РФ северокорейские военные будут интегрированы в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России", - рассказала Кувшинникова.
По имеющейся информации, указала она, до 12 тыс. северокорейских военнослужащих проходят подготовку на пяти полигонах в Восточном военном округе Российской Федерации. Этот контингент включает не менее 500 офицеров армии КНДР, а также трех генералов Генштаба.
"Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября они были обнаружены в Курской области РФ. Три тысячи северокорейских военнослужащих были развернуты на российских полигонах в непосредственной близости к району боевых действий", - сообщила представитель миссии Украины при ОБСЕ.
Она подчеркнула, что прямое развертывание северокорейских войск на территории РФ четко указывает на то, что стратегические отношения между этими двумя государствами-париями вышли за рамки простой передачи вооружений и достигли беспрецедентного уровня сотрудничества.
"Прежде всего, давайте будем откровенными, любое государство, которое разворачивает свои войска вместе с российскими, нарушает запрет на применение силы, закрепленный в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, так же как и сама Российская Федерация. К тому же военное сотрудничество России с КНДР противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, которые запрещают как закупку оружия для КНДР, так и предоставление военной подготовки", - заявила Кувшинникова.
По ее словам, интенсификация сотрудничества между РФ и КНДР также поднимает вопрос о том, насколько это так называемое партнерство соответствует политике нераспространения ядерного оружия. А перспективы долгосрочного альянса между Россией и Северной Кореей "выходят далеко за пределы поля боя в Украине и могут иметь долгосрочные последствия для стабильности во всем мире, от ОБСЕ до Индо-Тихоокеанского региона".
"Действия РФ не должны оставаться безнаказанными. И под этим мы подразумеваем больше, чем просто политическое осуждение. Кремль неоднократно демонстрировал, что единственный язык, который понимает Российская Федерация, - это язык силы. В связи с этим мы ожидаем от международного сообщества решительной и конкретной реакции, включая значительное усиление военного потенциала Украины, снятие ограничений на использование поставляемого оружия и сокрушительные санкции, направленные на военные активы Москвы и Пхеньяна", - подчеркнула Кувшинникова.
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«Пам'ятай»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
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Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
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Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...
Олександр Олесь
22.08.1931
Це корейцям за з'їдених собак.
Окрім звільненого Ліндера «Вільні демократи» відкликали всіх своїх міністрів: міністра юстиції Марка Бушманна; міністра освіти Беттіну Штарк-Ватцінгер; міністра транспорту Фолькера Віссіна.
Враховуючи ситуацію, Шольц запропонував провести в Бундестазі 15 січня голосування за вотум довіри уряду. Якщо воно провалиться - тоді до кінця березня можуть провести дострокові парламентські вибори. Схоже на те, що так і станеться.
Причин для розвалу коаліції у Німеччині кілька. По-перше, справді в Німеччині відбувається падіння економіки. І проблеми - системні. Не в останню чергу, німцям варто подякувати пані Меркель, яка посадила країну на газову «гілку» росіян.
По-друге, «Вільні демократи» на фоні економічних проблем в державі мають сильне падіння підтримки. І публічний конфлікт з коаліціантами - спроба гучно грюкнути дверима, після чого спробувати на дострокових виборах відіграти ситуацію.
І врешті, по-третє, в Німеччині завжди уважно слідкують за змінами влади в Штатах. Враховуючи той факт, що Шольц ніколи не приховував своєї орієнтацію на демократичну адміністрацію, перемога Трампа стала останньою крапкою в коаліційній конструкції.
P.S. Цікаво, що в цей суто внутрішній конфлікт "вкрутили" Україну. Так, німецький канал ARD повідомив, що міністра фінансів Лінднера нібито вигнали через його відмову знайти для України допомогу в розмірі €3 млрд. За версією каналу, Шольц буцімто попросив міністра фінансів гроші, щоб Україна пройшла складний і, ймовірно, найважчий зимовий період в своїй історії. Міністр відмовився, як кажуть журналісти, зі словами «Я в ці ігри не граю».
Чи відповідає дійсності ця історія - невідомо. Але не варто забувати, що західні політики дуже ******* спекулювати українським питанням у своїх внутрішніх розбірках.
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