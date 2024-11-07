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Загарбники обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, поранено людину

Наслідки обстрілу Козачої Лопані

7 листопада війська РФ обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської територіальної громади Харківської області.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, близько 11:55 збройні сили РФ обстріляли селище Козача Лопань. Вибухову травму отримав 18-річний хлопець, в стані середньої тяжкості його доставлено до лікарні.

Тип озброєння встановлюється.

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Автор: 

обстріл (29596) Харківщина (6054)


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