Захватчики обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, ранен человек
7 ноября войска РФ обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады Харьковской области.
Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, около 11:55 вооруженные силы РФ обстреляли поселок Казачья Лопань. Взрывную травму получил 18-летний парень, в состоянии средней тяжести он доставлен в больницу.
Тип вооружения устанавливается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль