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Захватчики обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, ранен человек

Наслідки обстрілу Козачої Лопані

7 ноября войска РФ обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады Харьковской области.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, около 11:55 вооруженные силы РФ обстреляли поселок Казачья Лопань. Взрывную травму получил 18-летний парень, в состоянии средней тяжести он доставлен в больницу.

Тип вооружения устанавливается.

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Автор: 

обстрел (28239) Харьковщина (5577)


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