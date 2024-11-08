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Новини
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Адміністрація Байдена дозволила американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати озброєння в Україні, - Reuters

Американські оборонні підрядники розгорнуться в Україні

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Пентагоном.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що підрядників буде невелика кількість, а їхня діяльність зосередиться на територіях, віддалених від лінії фронту.

Наголошується, що підрядники не братимуть участі у бойових діях.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби", - сказав співрозмовник.

Своєю чергою CNN пише, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

Видання додає, що поки незрозуміло, чи продовжить цей дозвіл новообраний президент США Дональд Трамп, коли вступить на посаду в січні.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над тим, щоб зняти заборону розгортання американських військових підрядників в Україні.

Читайте також: США можуть відправити військових підрядників до України для ремонту та обслуговування озброєння, - CNN

Автор: 

зброя (7569) ремонт (2333) США (23632)


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Топ коментарі
+6
Лід тронувся
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08.11.2024 20:55 Відповісти
+6
Можливо адміністрація Байдена ще й встигне передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа?
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08.11.2024 20:59 Відповісти
+6
це Байден просто пішов у рознос...
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08.11.2024 21:17 Відповісти
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Лід тронувся
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08.11.2024 20:55 Відповісти
Можливо адміністрація Байдена ще й встигне передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа?
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08.11.2024 20:59 Відповісти
от ви як діти... усе в Божих руках
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08.11.2024 21:35 Відповісти
Я атеїст. Але мабуть трішки таки вірую в людську жадібність, дурість, заздрісність.
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08.11.2024 21:42 Відповісти
не прошло і пол годіка
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08.11.2024 21:04 Відповісти
Хоч це.
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08.11.2024 21:04 Відповісти
Всім добрий!
Не знаю, куди написати. Шукав-шукав, не знайшов: що ж все-таки по проклятому садюзі мільчакову: здох чи ні?..
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08.11.2024 21:06 Відповісти
Немає підтвердження ніде , кацапи мовчать .
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08.11.2024 21:23 Відповісти
Тобто сдох? Є підтвердження!
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08.11.2024 21:27 Відповісти
Я й сам в невіданні, тому й запитав. Також чекаю з неабияким нетерпінням офіційного підтвердження, що цей диявол врізав дуба.
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08.11.2024 21:41 Відповісти
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08.11.2024 21:12 Відповісти
З підрядників починався Вʼєтнам.
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08.11.2024 21:15 Відповісти
Я так розумію що до інавґурацію все відремонтують !
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08.11.2024 21:17 Відповісти
це Байден просто пішов у рознос...
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08.11.2024 21:17 Відповісти
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08.11.2024 21:51 Відповісти
******!
а шо, і на це була заборона?
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08.11.2024 21:18 Відповісти
видать так. А то ж ескалація. Це він так трампу типу підгаджує
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09.11.2024 01:17 Відповісти
Схоже на захоплення зброярського ринку України.
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08.11.2024 21:19 Відповісти
а як же эскалація?
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08.11.2024 21:33 Відповісти
От же ****. І зробив він це лише для того, щоб Трамп зробив 2 кроки назад. Бо це типова поведінка опонент пішов вліво? Я піду вправо в два рази далі! Бо він неправий! таких як Трамп і маразматичний дід це знає.
Використовує нас, щоб вколоти переможця, а підсирає у підсумку нам. Як підсирав забороняючи навіть дихати в сторону рузкіх.
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08.11.2024 21:51 Відповісти
"Крок вперед - два кроки назад" (В.І.Ленін)
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08.11.2024 23:47 Відповісти
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08.11.2024 22:08 Відповісти
Хрома качка три роки чекала, майже
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09.11.2024 00:08 Відповісти
І трьох років не минуло
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09.11.2024 09:39 Відповісти
 
 