Адміністрація Байдена дозволила американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати озброєння в Україні, - Reuters

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Пентагоном.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що підрядників буде невелика кількість, а їхня діяльність зосередиться на територіях, віддалених від лінії фронту.

Наголошується, що підрядники не братимуть участі у бойових діях.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби", - сказав співрозмовник.

Своєю чергою CNN пише, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

Видання додає, що поки незрозуміло, чи продовжить цей дозвіл новообраний президент США Дональд Трамп, коли вступить на посаду в січні.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над тим, щоб зняти заборону розгортання американських військових підрядників в Україні.

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