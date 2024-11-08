Адміністрація Байдена дозволила американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати озброєння в Україні, - Reuters
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Пентагоном.
Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що підрядників буде невелика кількість, а їхня діяльність зосередиться на територіях, віддалених від лінії фронту.
Наголошується, що підрядники не братимуть участі у бойових діях.
"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби", - сказав співрозмовник.
Своєю чергою CNN пише, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.
Видання додає, що поки незрозуміло, чи продовжить цей дозвіл новообраний президент США Дональд Трамп, коли вступить на посаду в січні.
Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над тим, щоб зняти заборону розгортання американських військових підрядників в Україні.
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Не знаю, куди написати. Шукав-шукав, не знайшов: що ж все-таки по проклятому садюзі мільчакову: здох чи ні?..
а шо, і на це була заборона?
Використовує нас, щоб вколоти переможця, а підсирає у підсумку нам. Як підсирав забороняючи навіть дихати в сторону рузкіх.
(В.І.Ленін)